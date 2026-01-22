ETV Bharat / state

भाजपा विधायक गोपाल खंडेलवाल बोले, '2 साल में मांडलगढ़ क्षेत्र में हुए ऐतिहासिक विकास कार्य'

मांडलगढ़ से भाजपा​ विधायक गोपाल खंडेलवाल का कहना है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा अच्छे कामों का विरोध करती है.

BJP MLA from Mandalgarh Gopal Khandelwal
मांडलगढ़ से भाजपा​ विधायक गोपाल खंडेलवाल (ETV Bharat Bhilwara)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 22, 2026 at 5:19 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

भीलवाड़ा: भाजपा विधायक गोपाल खंडेलवाल ने कांग्रेस पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार के तत्कालीन मुखिया गहलोत तो सूर्य उदय के साथ ही मोदी की बुराई में लग जाते थे, अब हमारी सरकार के समय विकास के काम हो रहे हैं. मनरेगा के नए कानून के तहत अब ग्रामीण क्षेत्र की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी फिर भी कांग्रेस विरोध कर रही है क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो हमेशा अच्छे काम में विरोध करती रही है.

'कांग्रेस शासन में नहीं हुआ विकास': मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक गोपाल खंडेलवाल ने कहा कि प्रदेश में हमारी सरकार के 2 वर्ष में माण्डलगढ़ क्षेत्र में बहुत ऐतिहासिक विकास कार्य हुए हैं. उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस का शासन था, तब भी मैं विधायक था और मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में तत्कालीन सरकार से विकास की मांग करता था, तब भी कोई विकास कार्य स्वीकृत नहीं हुए. कांग्रेस की सरकार के तत्कालीन मुखिया गहलोत तो सूर्य उदय के साथ ही पीएम मोदी की बुराई में लग जाते थे. विकास का काम कुछ नहीं करते थे. जब से प्रदेश में हमारी सरकार बनी, तब से विकास के नये आयाम स्थापित हो रहे हैं. वर्तमान में मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कृषि महाविद्यालय, मांडलगढ़ व बिजोलिया में जिला अस्पताल की जमीन अलॉट होकर काम प्रारंभ हो चुका है. चार जीएसएस का भी काम चालू हो गया है.

भाजपा​ विधायक ने बजट में की ये मांग, देखें वीडियो (ETV Bharat Bhilwara)

पढ़ें: भाजपा प्रत्याशी गोपाल खंडेलवाल ने किया बड़ा दावा, CM फेस पर बोले- फैसला हाईकमान के पास

ये की मांग: पवित्र त्रिवेणी संगम पर बीजेपी सरकार ने पूर्व में 23 करोड़ रुपए कोरिडोर बजट के रूप में स्वीकृत किए थे. इसकी डीपीआर बन चुकी है. अब यहां कुछ और बजट की जरूरत है. जिससे त्रिवेणी संगम पर्यटन और धार्मिक महत्वता और बढ़े. उन्होंने मांडलगढ़ के ऐतिहासिक किले और सिंगोली श्याम मंदिर के जीर्णोद्धार और विकास की मांग की. बिजोलिया क्षेत्र में सेंडस्टोन का बड़ी मात्रा में खनन होता है. सेंडस्टोन के कम लागत में खनन के बाद एक्सपोर्ट के लिए प्रोसेस हो. उसके लिए उन्होंने आधुनिक रीको की मांग की. भाजपा विधायक ने मनरेगा में बदलाव में कांग्रेस के विरोध के जवाब में कहा कि अच्छे काम में कांग्रेस का हमेशा विरोध रहा है. जब-जब उनकी सरकार आई, इन्होंने क्या किया, कांग्रेस पार्टी को आत्म मंथन करना चाहिए. वीबी जी राम जी के तहत 125 दिन की रोजगार गारंटी दी गई है. यह बहुत बड़ी उपलब्धि है. इससे ग्रामीण विकास सुदृढ़ होगा.

TAGGED:

BJP MLA GOPAL KHANDELWAL
GOPAL KHANDELWAL TARGETS CONGRESS
DEMAND OF MLA GOPAL KHANDELWAL
DEVELOPMENT WORK IN MANDALGARH
GOPAL KHANDELWAL ON BJP RULE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.