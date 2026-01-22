ETV Bharat / state

भाजपा विधायक गोपाल खंडेलवाल बोले, '2 साल में मांडलगढ़ क्षेत्र में हुए ऐतिहासिक विकास कार्य'

भीलवाड़ा: भाजपा विधायक गोपाल खंडेलवाल ने कांग्रेस पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार के तत्कालीन मुखिया गहलोत तो सूर्य उदय के साथ ही मोदी की बुराई में लग जाते थे, अब हमारी सरकार के समय विकास के काम हो रहे हैं. मनरेगा के नए कानून के तहत अब ग्रामीण क्षेत्र की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी फिर भी कांग्रेस विरोध कर रही है क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो हमेशा अच्छे काम में विरोध करती रही है.

'कांग्रेस शासन में नहीं हुआ विकास': मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक गोपाल खंडेलवाल ने कहा कि प्रदेश में हमारी सरकार के 2 वर्ष में माण्डलगढ़ क्षेत्र में बहुत ऐतिहासिक विकास कार्य हुए हैं. उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस का शासन था, तब भी मैं विधायक था और मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में तत्कालीन सरकार से विकास की मांग करता था, तब भी कोई विकास कार्य स्वीकृत नहीं हुए. कांग्रेस की सरकार के तत्कालीन मुखिया गहलोत तो सूर्य उदय के साथ ही पीएम मोदी की बुराई में लग जाते थे. विकास का काम कुछ नहीं करते थे. जब से प्रदेश में हमारी सरकार बनी, तब से विकास के नये आयाम स्थापित हो रहे हैं. वर्तमान में मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कृषि महाविद्यालय, मांडलगढ़ व बिजोलिया में जिला अस्पताल की जमीन अलॉट होकर काम प्रारंभ हो चुका है. चार जीएसएस का भी काम चालू हो गया है.