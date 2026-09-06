ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग में देरी पर भड़के भाजपा विधायक; कहा- भूसी छुड़ा दूंगा, इनकी दवाई करुंगा
सोनभद्र जिले में 150 से ज्यादा ट्रांसफार्मर खराब है, जिन्हें वर्कशॉप में मरम्मत के लिए लाया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 6, 2026 at 7:31 AM IST
सोनभद्र: सदर विधानसभा से भाजपा विधायक भूपेश चौबे बिजली विभाग के अधिकारियों पर भड़क उठे. खराब ट्रांसफार्मर की रिपेयरिंग में देरी से नाराज विधायक ने वर्कशॉप का दौरा किया और अधिकारियों पर नाराजगी दिखाई. उन्होंने कहा कि कैसे बात नहीं मानेंगे, इनकी भूसी छुड़ा दूंगा, आज इनकी दवाई करुंगा.
स्थानीय लोगों की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद बीजेपी के सदर विधायक भूपेश चौबे शनिवार शाम छपका पावर हाउस स्थित बिजली विभाग के ट्रांसफार्मर रिपेयर वर्कशॉप पहुंचे. विधायक ने वर्कशॉप में ट्रांसफार्मरों की मरम्मत का जायजा लिया. इस दौरान उन्हें मरम्मत का काम काफी धीमी गति से चलता मिला.
विधायक ने मौके पर मौजूद बिजली विभाग के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई और काम में तेजी लाने के निर्देश दिए. धीरे काम पर उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा कि ठेकेदारों की मिलीभगत से ट्रांसफार्मर निर्माण के काम में देरी हो रही है. इसलिए आज उनकी दवाई करूंगा.
इस समय पूरे सोनभद्र जिले के अलग-अलग क्षेत्रों के करीब 150 खराब ट्रांसफार्मर मरम्मत के लिए बिजली विभाग के वर्कशॉप में पड़े हैं. ट्रांसफार्मरों की समय पर मरम्मत और उन्हें संबंधित क्षेत्रों में दोबारा नहीं लगाए जाने से ग्रामीण इलाकों में बिजली आपूर्ति प्रभावित हो रही है.
ग्रामीणों का कहना है कि बारिश के दौरान कई जगह ट्रांसफार्मर खराब हो गए थे, लेकिन समय पर मरम्मत नहीं होने के कारण कई इलाकों में बिजली संकट बना हुआ है. यहां तक कि जन्माष्टमी के मौके पर भी कई ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रांसफार्मर खराब होने से अंधेरा छाया रहा.
इन्हीं शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए विधायक ने वर्कशॉप का निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट चेतावनी दी कि अगर ट्रांसफार्मरों की मरम्मत के काम में तेजी नहीं लाई गई तो कार्रवाई की जाएगी.
मौके पर मौजूद सहायक अभियंता सुधीर मल्ल ने बताया कि विधायक को भरोसा दिलाया है कि मैनपावर बढ़ाकर अगले तीन से चार दिनों में ट्रांसफार्मरों की मरम्मत का काम पूरा कर लिया जाएगा. सोनभद्र में आकाशीय बिजली गिरने से ज्यादा संख्या में ट्रांसफार्मर खराब हुए हैं.
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