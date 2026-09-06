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ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग में देरी पर भड़के भाजपा विधायक; कहा- भूसी छुड़ा दूंगा, इनकी दवाई करुंगा

ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग में देरी पर भड़के भाजपा विधायक. ( Photo Credit: ETV Bharat )

सोनभद्र: सदर विधानसभा से भाजपा विधायक भूपेश चौबे बिजली विभाग के अधिकारियों पर भड़क उठे. खराब ट्रांसफार्मर की रिपेयरिंग में देरी से नाराज विधायक ने वर्कशॉप का दौरा किया और अधिकारियों पर नाराजगी दिखाई. उन्होंने कहा कि कैसे बात नहीं मानेंगे, इनकी भूसी छुड़ा दूंगा, आज इनकी दवाई करुंगा. स्थानीय लोगों की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद बीजेपी के सदर विधायक भूपेश चौबे शनिवार शाम छपका पावर हाउस स्थित बिजली विभाग के ट्रांसफार्मर रिपेयर वर्कशॉप पहुंचे. विधायक ने वर्कशॉप में ट्रांसफार्मरों की मरम्मत का जायजा लिया. इस दौरान उन्हें मरम्मत का काम काफी धीमी गति से चलता मिला. ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग में देरी पर भड़के भाजपा विधायक. (Video Credit: ETV Bharat) विधायक ने मौके पर मौजूद बिजली विभाग के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई और काम में तेजी लाने के निर्देश दिए. धीरे काम पर उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा कि ठेकेदारों की मिलीभगत से ट्रांसफार्मर निर्माण के काम में देरी हो रही है. इसलिए आज उनकी दवाई करूंगा.