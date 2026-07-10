शाहपुरा विधायक बैरवा पर गौशाला के नाम चरागाह भूमि पर कब्जे का आरोप, दी ये सफाई
आरोप है कि विधायक से जुड़ी संस्था ने शाहपुरा-केकड़ी मेगा हाईवे के समीप लगभग 20 बीघा चरागाह भूमि की तारबंदी कर निर्माण कर लिया.
Published : July 10, 2026 at 2:46 PM IST
भीलवाड़ा: जिले के शाहपुरा से भाजपा विधायक डॉ. लालाराम बैरवा से जुड़े देव गौशाला सेवा संस्थान पर चरागाह भूमि पर कब्जा करने के आरोप लगे हैं. आरोप है कि विधायक की संस्था ने शाहपुरा-केकड़ी मेगा हाईवे के समीप स्थित लगभग 20 बीघा चरागाह की तारबंदी कर निर्माण कर लिया. बिजली कनेक्शन ले लिया, जबकि मौके पर एक भी गाय नहीं मिली. वहीं विधायक बैरवा ने खुद पर लगे आरोपों को निराधार बताया.
राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार, शाहपुरा तहसील के आराजी नंबर 2543, कुल रकबा 78.68 हैक्टेयर चरागाह में से 5 हैक्टेयर भूमि गौशाला को आवंटित करने का प्रस्ताव भेजा था. जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू ने राजस्थान गौशाला अधिनियम एवं संबंधित नियमों का हवाला देते हुए प्रस्ताव खारिज कर दिया. नियमों के अनुसार भूमि आवंटन के लिए संस्था का विधिवत पंजीकरण होने के साथ गौशाला का कम से कम तीन वर्ष से संचालन आवश्यक है. राजस्व विभाग के शासन उप सचिव हरिसिंह मीणा ने स्पष्ट किया कि देव गौशाला सेवा संस्थान इस पात्रता को पूरा नहीं करता था, इसलिए आवंटन प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया गया. इसके बावजूद मौके पर तारबंदी, निर्माण और बिजली कनेक्शन होने की बात सामने आई.
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बैरवा बोले-समिति छोड़ चुका: तहसीलदार भींवराज परिहार ने कहा कि चरागाह भूमि पर गौशाला आवंटन के लिए विशेष प्रकरण के तहत प्रस्ताव भेजा गया था, जबकि अंतिम निर्णय सरकार को लेना था. वहीं विधायक बैरवा ने कहा, वे और उनका बेटा समिति से इस्तीफा दे चुके हैं. अब उनका संस्था से कोई संबंध नहीं है. समिति के गठन के बाद पता चला कि राजनीतिक व्यक्ति समिति में नहीं रह सकता. उसके बाद मैं और मेरे परिवार के सदस्यों ने समिति से इस्तीफा दे दिया. अब ना तो मेरे समाज और ना मेरे परिवार से कोई सदस्य है. नई समिति का गठन किया गया है. उसका पूरा मेंटेनेंस रजिस्टर में है. ऑनलाइन भी रजिस्टार कार्यालय मे अप्लाई किया था. वहां ऑनलाइन रिकॉर्ड में भी हमारा नाम नहीं है.
पिछले साल बनी थी समिति: देव गौशाला सेवा संस्थान का सहकारिता विभाग में पंजीकरण 21 अगस्त 2025 को हुआ. संस्था के गठन के समय विधायक डॉ. लालाराम बैरवा सचिव, उनके पुत्र चिनार देवतवाल अध्यक्ष, दूसरे पुत्र जतिन देवतवाल कोषाध्यक्ष, विधायक के निजी सहायक हुकमचंद कुमावत उपाध्यक्ष तथा अन्य सहयोगियों को सदस्य बनाया गया था.
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