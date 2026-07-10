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शाहपुरा विधायक बैरवा पर गौशाला के नाम चरागाह भूमि पर कब्जे का आरोप, दी ये सफाई

देव गौशाला सेवा संस्थान एवं विधायक बैरवा ( ETV Bharat Bhilwara )

भीलवाड़ा: जिले के शाहपुरा से भाजपा विधायक डॉ. लालाराम बैरवा से जुड़े देव गौशाला सेवा संस्थान पर चरागाह भूमि पर कब्जा करने के आरोप लगे हैं. आरोप है कि विधायक की संस्था ने शाहपुरा-केकड़ी मेगा हाईवे के समीप स्थित लगभग 20 बीघा चरागाह की तारबंदी कर निर्माण कर लिया. बिजली कनेक्शन ले लिया, जबकि मौके पर एक भी गाय नहीं मिली. वहीं विधायक बैरवा ने खुद पर लगे आरोपों को निराधार बताया. राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार, शाहपुरा तहसील के आराजी नंबर 2543, कुल रकबा 78.68 हैक्टेयर चरागाह में से 5 हैक्टेयर भूमि गौशाला को आवंटित करने का प्रस्ताव भेजा था. जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू ने राजस्थान गौशाला अधिनियम एवं संबंधित नियमों का हवाला देते हुए प्रस्ताव खारिज कर दिया. नियमों के अनुसार भूमि आवंटन के लिए संस्था का विधिवत पंजीकरण होने के साथ गौशाला का कम से कम तीन वर्ष से संचालन आवश्यक है. राजस्व विभाग के शासन उप सचिव हरिसिंह मीणा ने स्पष्ट किया कि देव गौशाला सेवा संस्थान इस पात्रता को पूरा नहीं करता था, इसलिए आवंटन प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया गया. इसके बावजूद मौके पर तारबंदी, निर्माण और बिजली कनेक्शन होने की बात सामने आई. पढ़ें:बेगूं में 300 बीघा चरागाह से हटाए अतिक्रमण, हाईकोर्ट का था आदेश