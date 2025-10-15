विधायक ने पहले सीएम सुक्खू से की मुलाकात, बाहर आकर आत्मदाह की चेतावनी
विधायक ने सीएम सुक्खू के आने से पहले धरना दिया और फिर उनसे मुलाकात की. इसके बाद उन्होंने आत्मदाह की चेतावनी दे डाली
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 15, 2025 at 10:11 AM IST|
Updated : October 15, 2025 at 10:22 AM IST
मंडी: अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी को नेरचौक से शिफ्ट न करने की मांग की जा रही है. इसके स्थानांतरण को रद्द करने की मांग को लेकर धरने पर बैठे बीजेपी विधायक इंद्र सिंह गांधी ने मंगलवार शाम को नेरचौक मेडिकल कॉलेज में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात भी की थी.
बता दें कि मंगलवार को सीएम सुक्खू नेरचौक मेडिकल कॉलेज में कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे. इससे पहले ही बीजेपी विधायक इंद्र सिंह गांधी वहां धरने पर बैठ गए. सीएम के आते ही उन्होंने धरना खत्म किया और सीएम को एक मांग पत्र सौंपने के साथ मेडिकल यूनिवर्सिटी को स्थानांतरित न करने की मांग की थी. सीएम ने उनकी मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया था.
आत्मदाह की चेतावनी
सीएम से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में विधायक इंद्र सिंह गांधी ने कहा कि 'यदि आश्वासन के बाद भी सीएम उनकी इस मांग को पूरा नहीं करते हैं तो वो इस यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए आत्मदाह के लिए तैयार हैं. झूठी गांरटियां देकर सीएम सुक्खू प्रदेश में सरकार बनाने में तो कामयाब हो गए, लेकिन अब उनसे सरकार नहीं चल पा रही है. हिमाचल में हो रही तबाही के पीछे सीएम सुक्खू जिमेदार हैं और सुक्खू के सीएम बनने के बाद ही प्रदेश का सत्यानाश हुआ है.'
शिलान्यास पट्टिका में नाम न होने को लेकर नाराजगी
इस मौके पर इंद्र सिंह गांधी ने शिलान्यास पट्टिका पर उनका यानी स्थनीय विधायक नाम न होने पर भी कड़ा ऐतराज जताया और इस चूक के खिलाफ कोर्ट जाने की भी चेतावनी दी है. वहीं, स्थानीय विधायक इंद्र सिंह गांधी ने कार्यक्रम में उन्हें उचित सम्माान न देने और प्राटोकॉल का पालन न करने के भी आरोप जड़े. उन्होने इसका जिम्मेदार जिला प्रशासन और कांग्रेस नेताओं को ठहराया है.
सीट को लेकर उलझे कांग्रेस कार्यकर्ता और विधायक
बता दें कि जब स्थानीय विधायक समारोह स्थल पर पहुंचे तो प्रोटोकोल के हिसाब से वह अपने स्थान पर बैठ गए, लेकिन कांग्रेसी नेताओं के साथ सीट को लेकर बहस हो गई. विधायक का आरोप है कि उन्हें कुर्सी से जबरन उठाया गया. इस पर जिला प्रशासन सहित कांग्रेसी नेताओं के सामने विधायक प्रोटोकॉल को लेकर अड़ गए. इसके उपरांत जैसी ही डीसी मंडी अपूर्व देवगन समारेाह स्थल पर पहुंचे तो भाजपा विधायक को सीएम और स्वास्थ्य मंत्री के साथ लगती कुर्सी के बगल में उन्हे बिठाया गया.
यूनिवर्सिटी वापस करने के लगे नारे
इससे पहले सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेरचौक मेडिकल कॉलेज पहुंचने से पूर्व ही मौके पर माहौल पूरी तरह से तनावपूर्ण बना हुआ था. कॉलेज गेट पर कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ता अपने-अपने नेताओं के पक्ष में नारेबाजी कर रहे थे. गेट के अंदर सीएम सुक्खू के पहुंचते ही भाजपा विधायक इंद्र सिंह गांधी ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के बाद सीएम का स्वागत किया. इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने अटल यूनिवर्सिटी वापिस करो के खूब नारे भी लगाए. इस दौरान सुरक्षा कर्मियों की सख्ती भी देखने को मिली, जिसमें दोनो ही पार्टियों के कार्यकर्ताओं के साथ धक्कामुक्की भी हुई.
ये भी पढ़ें: हिमाचल में एम्स की तर्ज खोली जाएंगी स्मार्ट लैब, सरकार ने 75 करोड़ का बजट किया मंजूर