ETV Bharat / state

विधायक ने पहले सीएम सुक्खू से की मुलाकात, बाहर आकर आत्मदाह की चेतावनी

मंडी: अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी को नेरचौक से शिफ्ट न करने की मांग की जा रही है. इसके स्थानांतरण को रद्द करने की मांग को लेकर धरने पर बैठे बीजेपी विधायक इंद्र सिंह गांधी ने मंगलवार शाम को नेरचौक मेडिकल कॉलेज में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात भी की थी.

बता दें कि मंगलवार को सीएम सुक्खू नेरचौक मेडिकल कॉलेज में कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे. इससे पहले ही बीजेपी विधायक इंद्र सिंह गांधी वहां धरने पर बैठ गए. सीएम के आते ही उन्होंने धरना खत्म किया और सीएम को एक मांग पत्र सौंपने के साथ मेडिकल यूनिवर्सिटी को स्थानांतरित न करने की मांग की थी. सीएम ने उनकी मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया था.

आत्मदाह की चेतावनी

सीएम से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में विधायक इंद्र सिंह गांधी ने कहा कि 'यदि आश्वासन के बाद भी सीएम उनकी इस मांग को पूरा नहीं करते हैं तो वो इस यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए आत्मदाह के लिए तैयार हैं. झूठी गांरटियां देकर सीएम सुक्खू प्रदेश में सरकार बनाने में तो कामयाब हो गए, लेकिन अब उनसे सरकार नहीं चल पा रही है. हिमाचल में हो रही तबाही के पीछे सीएम सुक्खू जिमेदार हैं और सुक्खू के सीएम बनने के बाद ही प्रदेश का सत्यानाश हुआ है.'

शिलान्यास पट्टिका में नाम न होने को लेकर नाराजगी

इस मौके पर इंद्र सिंह गांधी ने शिलान्यास पट्टिका पर उनका यानी स्थनीय विधायक नाम न होने पर भी कड़ा ऐतराज जताया और इस चूक के खिलाफ कोर्ट जाने की भी चेतावनी दी है. वहीं, स्थानीय विधायक इंद्र सिंह गांधी ने कार्यक्रम में उन्हें उचित सम्माान न देने और प्राटोकॉल का पालन न करने के भी आरोप जड़े. उन्होने इसका जिम्मेदार जिला प्रशासन और कांग्रेस नेताओं को ठहराया है.