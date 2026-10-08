कानपुर में बिना हेलमेट बाइक चलाने पर नेताजी का चालान कटा; यह बात बोलकर लूट ली महफिल
BJP विधायक सुरेंद्र मैथानी अपने क्षेत्र में आयोजित सेवा संकल्प और सेवा ज्योति कलश यात्रा के तहत निकले थे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 8, 2026 at 8:21 AM IST
कानपुर: गोविंद नगर से भाजपा विधायक सुरेंद्र मैथानी का बिना हेलमेट बाइक चलाने पर ट्रैफिक पुलिस ने 1000 रुपए का चालान काट दिया. सेवा ज्योति कलश यात्रा के दौरान बिना हेलमेट बुलेट चलाते हुए उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई थीं, इसके बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की. विधायक ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए चालान भी भर दिया.
विधायक सुरेंद्र मैथानी अपने क्षेत्र में आयोजित सेवा संकल्प और सेवा ज्योति कलश यात्रा के तहत निकले थे. इस जुलूस में लगभग 1500 से अधिक मोटरसाइकिलें शामिल थीं. यात्रा के दौरान विधायक बिना हेलमेट के ही बुलेट चलाते दिखे, जिसकी तस्वीरें वायरल हो गईं. मामला सामने आने के बाद ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चालान काटा.
विधायक सुरेंद्र मैथानी ने कहा कि उनके पास हेलमेट मौजूद था, लेकिन यात्रा की व्यस्तता में वह उसे लगाना भूल गए. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था जीरो टॉलरेंस पर काम करती है. जनता और जनप्रतिनिधि में कोई फर्क नहीं है. विधायक होने का मतलब यह नहीं है कि कोई कानून हाथ में ले ले.
इसलिए उन्होंने पुलिस की कार्रवाई पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई और 1000 रुपए जमा कर दिए. चालान के प्रायोजित होने या चुनावी माहौल में हाईलाइट होने के सवालों पर विधायक ने कहा कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है.
सोशल मीडिया पर तस्वीरें चलने के बाद पुलिस का फोन आया था. उन्होंने कहा कि अगर उनसे गलती हुई है और वह तस्वीरों में दिख रही है, तो अपने प्रभाव का प्रयोग करने के बजाय आम जनता की तरह नियम का पालन करना उनका कर्तव्य है.
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