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कानपुर में बिना हेलमेट बाइक चलाने पर नेताजी का चालान कटा; यह बात बोलकर लूट ली महफिल

बिना हेलमेट बाइक चलाने पर नेताजी का चालान कटा. ( Photo Credit: ETV Bharat )

कानपुर: गोविंद नगर से भाजपा विधायक सुरेंद्र मैथानी का बिना हेलमेट बाइक चलाने पर ट्रैफिक पुलिस ने 1000 रुपए का चालान काट दिया. सेवा ज्योति कलश यात्रा के दौरान बिना हेलमेट बुलेट चलाते हुए उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई थीं, इसके बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की. विधायक ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए चालान भी भर दिया.

विधायक सुरेंद्र मैथानी अपने क्षेत्र में आयोजित सेवा संकल्प और सेवा ज्योति कलश यात्रा के तहत निकले थे. इस जुलूस में लगभग 1500 से अधिक मोटरसाइकिलें शामिल थीं. यात्रा के दौरान विधायक बिना हेलमेट के ही बुलेट चलाते दिखे, जिसकी तस्वीरें वायरल हो गईं. मामला सामने आने के बाद ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चालान काटा.