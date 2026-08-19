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सीएम के गृह क्षेत्र नादौन में भाजपा MLA डॉ. जनक ने देखे मरीज, प्रशासन ने मांग लिया स्पष्टीकरण

नादौन में भाजपा MLA डॉ. जनक राज ने मरीज को दिया परामर्श ( ETV Bharat )

गहमागहमी के बावजूद डॉ. जनक राज ने शिविर में पहुंचे मरीजों को लगातार चिकित्सीय परामर्श दिया. शिविर में करीब डेढ़ सौ लोग पहुंचे, जिनमें हमीरपुर, कांगड़ा, सुंदरनगर सहित अन्य क्षेत्रों से आए मरीज भी शामिल रहे. स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की टीम ने आयोजकों और डॉ. जनक राज से बातचीत की और स्थिति का जायजा लेने के बाद वापस लौट गई. इस दौरान पूर्व विधायक विजय अग्निहोत्री भी पार्टी पदाधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे और शिविर के समापन तक वहीं मौजूद रहे.

स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की टीम ने आयोजकों और डॉ. जनक राज से बातचीत की (ETV Bharat)

डॉ. जनक राज ने कहा, "संस्था की ओर से शिविर के आयोजन की अनुमति के लिए समय रहते आवेदन किया गया था, लेकिन अनुमति देने में कथित तौर पर देरी हुई. शिविर को आयोजित न होने देने के लिए अन्य माध्यमों से भी दबाव बनाया जा रहा था. पिछले दो दिनों में कथित दबाव के कारण पहले एक और फिर दूसरे निर्धारित स्थल के मालिकों ने असहजता जताई. इसके बाद बुधवार सुबह ही तीसरे स्थल के रूप में गीता भवन में शिविर आयोजित करने की व्यवस्था की गई. जनहित में आयोजित इस निशुल्क परामर्श शिविर से आखिर किन लोगों को परेशानी हो रही है?. वह जनसेवा के उद्देश्य से मरीजों को चिकित्सीय परामर्श देते रहेंगे. जब भी उन्हें समय मिलेगा, वह नादौन आकर लोगों को चिकित्सीय सलाह देंगे".

गौरतलब है कि मिंजर मेले के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू द्वारा विधायक डॉ. जनक राज को लेकर पर्चियां देखने पर की गई टिप्पणी के बाद बुधवार को मुख्यमंत्री के गृह विधानसभा क्षेत्र नादौन में डॉ. जनक राज ने मरीजों को चिकित्सीय परामर्श दिया. बड़ी संख्या में मरीज अपने स्वास्थ्य संबंधी दस्तावेज लेकर शिविर में पहुंचे. डॉ. जनक राज ने दिमाग, न्यूरो और रीढ़ की हड्डी से संबंधित मरीजों की पर्चियां, एमआरआई, सीटी स्कैन सहित अन्य मेडिकल रिपोर्ट देखीं और उन्हें आवश्यक चिकित्सीय सलाह दी. शिविर की जानकारी मिलने के बाद बड़ी संख्या में मरीज और उनके तीमारदार भी गीता भवन पहुंच गए. स्थिति का जायजा लेने के लिए पुलिस कर्मचारी भी मौके पर पहुंचे.

हमीरपुर: नादौन के गीता भवन में बुधवार को सामाजिक संस्था अमोघ संकल्प की ओर से आयोजित निशुल्क परामर्श शिविर को लेकर उस समय गहमागहमी की स्थिति पैदा हो गई, जब स्वास्थ्य विभाग की ओर से शिविर की अनुमति को लेकर आयोजकों से स्पष्टीकरण मांगा गया. शिविर में प्रदेश के प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन एवं भाजपा विधायक डॉ. जनक राज विशेष रूप से मरीजों को चिकित्सीय परामर्श देने पहुंचे थे.

नादौन हेल्थ कैंप में भाजपा MLA डॉ. जनक ने देखे मरीज (ETV Bharat)

"कांग्रेस में पांच से अधिक गुट, मुख्यमंत्री पहले अपना कुनबा संभालें"

वहीं, पत्रकार वार्ता के दौरान भाजपा विधायक डॉ. जनक राज ने अपने ऊपर लगाए आरोपों और कार्रवाई पर प्रतिक्रिया दी. जनक राज ने कहा सच जानना जनता का अधिकार है. वह किसी भी जांच में पूरा सहयोग करेंगे. हिमकेयर योजना में कथित घोटाले की जांच कर रही विजिलेंस टीम द्वारा तत्कालीन आईजीएमसी मेडिकल सुपरिंटेंडेंट एवं वर्तमान विधायक डॉ. जनक राज को नोटिस भेजे जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि जनता ही तय करेगी कि उनके खिलाफ कार्रवाई राजनीतिक प्रतिशोध के कारण हो रही है या निष्पक्ष जांच के तहत?

भाजपा MLA डॉ. जनक राज (ETV Bharat)

बच्चेदानी से संबंधित अपने बयान पर उन्होंने कहा कि वह अपने बयान पर कायम हैं. उन्होंने कहा कि चिकित्सा जगत से जुड़े लोग उनके बयान के संदर्भ और तथ्यों को अच्छी तरह समझते हैं. जांच के दौरान सभी तथ्य सामने आने चाहिए और वह जांच एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग करेंगे.

भाजपा नेताओं पर केंद्र में हिमाचल के हितों की पैरवी नहीं करने के सरकार के आरोपों पर डॉ. जनक राज ने मुख्यमंत्री और मंत्रियों से सवाल किया. उन्होंने पूछा सीएम प्रधानमंत्री से कितनी बार मुलाकात कर प्रदेश के हितों की बात रखी है. मुख्यमंत्री केवल गांधी परिवार से मिलने दिल्ली जाते हैं. भाजपा नेता समय-समय पर पार्टी आलाकमान और प्रधानमंत्री को हिमाचल से जुड़े मुद्दों की जानकारी देते रहते हैं.

भाजपा नेताओं को मुख्यमंत्री को यह बताने की जरूरत नहीं है कि उन्हें कब दिल्ली जाना है? जनक राज ने धर्मशाला विधायक सुधीर शर्मा के समर्थकों के खिलाफ दर्ज एफआईआर की भी निंदा की. उन्होंने कहा कि धर्मशाला में पहुंची जनता को सुधीर शर्मा ने नहीं बुलाया था, बल्कि लोग स्वयं वहां पहुंचे थे. ऐसे में लोगों के खिलाफ कार्रवाई उचित नहीं है.

कांग्रेस में चल रही अंदरूनी खींचतान पर डॉ. जनक राज ने तंज कसते हुए कहा, "कांग्रेस अब राजनीतिक दल कम और पांच से अधिक गुटों का समूह अधिक नजर आ रही है. कांग्रेस के भीतर कई गुट सक्रिय हैं. इसका असर सरकार के कामकाज पर भी दिखाई दे रहा है. मुख्यमंत्री प्रदेश की सरकार और अपना कुनबा संभालने पर अधिक ध्यान देना चाहिए".

उन्होंने उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के बसों को हरी झंडी दिखाने और स्वतंत्रता दिवस पर मंत्री विक्रमादित्य सिंह के साथ हुए व्यवहार का उल्लेख करते हुए कांग्रेस में आपसी मतभेद होने का आरोप लगाया. उन्होंने केहर सिंह खाची और विधायक कुलदीप सिंह राठौर के बीच सामने आई बयानबाजी को भी कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान का उदाहरण बताया.

डॉ. जनक राज ने कहा कि आगामी विधानसभा सत्र में जनहित से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया जाएगा. पेंशन से वंचित वर्गों की समस्याओं को सदन में उठाने के साथ प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली को भी जनता के समक्ष रखा जाएगा. विपक्ष जनता की आवाज को मजबूती से विधानसभा में उठाएगा और प्रदेश से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगा जाएगा.

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