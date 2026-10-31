ETV Bharat / state

विधायक डोमन लाल कोर्सेवाड़ा का निधन, बालोद में अंतिम संस्कार, सीएम साय ने जताया दुख

विधायक डोमनलाल कोर्सेवाड़ा का निधन ( ETV Bharat )

बालोद: वरिष्ठ बीजेपी नेता और अहिवारा विधानसभा से विधायक डोमन लाल कोर्सेवाड़ा का हैदराबाद में निधन हो गया. विधायक डोमन लाल कोर्सेवाड़ा का इलाज हैदराबाद के यशोदा अस्पताल में चल रहा था. शनिवार को विधायक का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ उनके उनके गृह जिले बालोद के भेंडरा में किया गया. अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए. विधायक के अंतिम दर्शनों के लिए खुद सीएम सीएम विष्णु देव साय सहित कई कैबिनेट मंत्री और सांसद पहुंचे. सीएम साय ने अंतिम यात्रा में शामिल होकर पार्थिव शरीर को कांधा भी दिया. सीएम ने वरिष्ठ बीजेपी विधायक डोमन लाल कोर्सेवाड़ा के साथ बिताए हुए पलों को याद करते हुए कहा, उनकी स्मृतियां हमेशा मन में बसी रहेंगी, वो मिलनसार और जनता के दिलों में रहने वाले जनप्रतिनिधि थे. जनता से जुड़े मुद्दों को हमेशा विधानसभा उठाते रहते थे.





2 बार विधायक चुने गए दिवंगत बीजेपी विधायक डोमन लाल कोर्सेवाड़ा को याद करते हुए पूर्व विधायक लाभचंद बाफना ने कहा, डोमन लाल कोर्सेवाड़ा ने अपने काम से क्षेत्र की जनता के बीच खास पहचान बनाई थी. अपने विधानसभा क्षेत्र में वो लगातार घूमते रहते थे. साल 2008 में जब वो पहली बार विधायक चुने गए तब से लेकर आज तक वो राजनीति में लगातार सक्रिय रहे. राजनीति को वो समाजसेवा का जरिया मानते थे. साल 2023 में जब पार्टी ने उनको दोबारा टिकट दिया तो उन्होने जोरदार तरीके से अपनी जीत दर्ज की. डोमन लाल कोर्सेवाड़ा ने अपने प्रतिद्वंदी निर्मल कोरसे को 25 हजार 263 मतों से पराजित किया.