बीजेपी विधायक ने केंद्रीय मंत्री के सामने जाहिर की नाराजगी! न्योता नहीं मिलने पर बोले- "जहां इज्जत ना हो, वहां जाना नहीं चाहिए"
BJP MLA Laxman Singh Yadav: नगर परिषद के कार्यक्रम में न्योता नहीं मिलने पर बीजेपी विधायक लक्ष्मण सिंह ने केंद्रीय मंत्री के सामने नाराजगी जताई.
Published : December 13, 2025 at 9:50 AM IST
रेवाड़ी: नगर परिषद के कार्यक्रम में न्योता नहीं मिलने पर बीजेपी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत से नाराज नजर आए. विधायक लक्ष्मण यादव ने राव इंद्रजीत सिंह के सामने अपनी नाराजगी जाहिर की. उन्होंने कहा कि "जहां इज्जत ना हो, वहां कभी नहीं जाना चाहिए. घर अपना हो, तो वहां जाना भी पड़ता है." नगर परिषद के विकास कार्यों के उद्घाटन और शिलान्यास के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था.
कार्यक्रम का न्योता नहीं मिलने से नाराज बीजेपी विधायक: बता दें कि शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत रेवाड़ी नगर परिषद के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. राव इंद्रजीत सिंह के साथ मंच शेयर करने के लिए रेवाड़ी के विधायक लक्ष्मण सिंह पहुंचे. हालांकि लक्ष्मण सिंह को कार्यक्रम का न्योता नहीं मिला था. इसलिए जब विधायक लक्ष्मण सिंह को जब मंच पर बोलने के लिए बुलाया, तो उन्होंने एक कविता से अपनी नाराजगी को बयां करने में कोई संकोच नहीं दिखाया.
कवि का हवाला देकर रखी अपनी बात: विधायक लक्ष्मण ने मंच से कहा "एक कवि ने कहा जिस घर में इज्जत ना हो, वहां कभी नहीं चाहिए. यदि घर अपना हो तो वहां जाना भी पड़ता है." विधायक ने कहा "मैंने तो एक कवि की भावना को मंच से व्यक्त किया था. मंच पर जो बात मेरे मन में थी, वो मैंने कह दी. निमंत्रण मिलने और ना मिलने का कोई मामला नहीं है. अब आपको इसका जो मतलब निकालना है, वो निकाल लीजिए."
मंच से अफसरों को लापरवाही बरतने पर दी चेतावनी: विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने मंच पर राज्यमंत्री राव इंद्रजीत सिंह की तरफ रुख करते हुए कहा कि SDM को आपने जो फटकार लगाई थी. अब अफसरों के कामकाज पर उसका अच्छा असर दिख रहा है. नगर परिषद के अधिकारी भी अब इस बात पर अपने दिमाग में उतार लें. काम में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
ये भी पढ़ें- आखिर राव इंद्रजीत सिंह ने रेवाड़ी में SDM से क्यों मांगी माफी, कहा- 'कभी-कभी गलती हो जाती है'