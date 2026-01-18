ETV Bharat / state

मधुपुर हिंसक झड़पः बीजेपी विधायक देवेंद्र कुंवर ने सरकार पर उठाए सवाल

देवघर: जिला के मधुपुर स्थित लालगढ़ में हुआ विवाद अब राजनीतिक रंग लेता जा रहा है. एक तरफ भाजपा के नेता इसे सरकार की विफलता बता रहे हैं. वहीं दूसरी ओर सत्ता पक्ष में बैठे झामुमो और कांग्रेस इसे भाजपा की राजनीतिक चाल कह रहे हैं.

भाजपा की छह सदस्यीय टीम में शामिल जरमुंडी के विधायक देवेंद्र कुंवर ने कहा कि जिस तरह से मधुपुर में स्थिति बनी हुई है. ऐसा लग रहा है कि वह भारत नहीं बल्कि भारत से हटकर एक अलग देश बन गया हो. उन्होंने कहा कि जब वे सभी पीड़ित परिवार से मिलने गए तो अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने एक बार फिर बवाल करने की कोशिश की. जिससे यह प्रतीत होता है कि मधुपुर के लालगढ़ में बहुसंख्यकों की स्थिति काफी खराब है.

बीजेपी विधायक देवेंद्र कुंवर का बयान (ETV Bharat)

विधायक ने कहा कि वहां बहुसंख्यक समाज सुरक्षा की मांग कर रहे हैं. वहां के लोग काफी खौफ में हैं और कहते हैं हमारे यहां शादी-विवाह का आयोजन होता है तो गाना बजाने से मना किया जाता है. लेकिन उनके समुदाय का कार्यक्रम होता है तो खूब बाजा बजाया जाता है और शोर किया जाता है. विधायक ने ये भी बताया कि वहां बहुसंख्यकों को हमेशा ये डर सताता रहता है कि वो हमें मारपीट करके हमें यहां से भगा न दें या फिर औने-पौने दाम में अपनी संपत्ति को बेचकर गांव छोड़ने पर मजबूर न कर दें.

इस घटना को लेकर विधायक देवेंद्र कुंवर ने कहा कि वर्तमान झारखंड सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने बिना स्वास्थ्य मंत्री का नाम लिए हुए कहा कि वैसे तो वो काफी बयानबाजी करते हैं लेकिन मधुपुर के मुद्दे को लेकर अब तक उनका कोई बयान सामने नहीं आया है. उन्हें सिर्फ अल्पसंख्यकों का ही दर्द दिखाई देता है. उन्होंने राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को चुनौती देते हुए कहा कि वो वह अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र से चुनाव जीतते हैं. अगर उनमें दम है और वह वाकई में लोकप्रिय नेता हैं तो मेरे विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़कर दिखाएं.