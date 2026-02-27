ETV Bharat / state

संथाल में डीसी की अनुमति के बगैर आदिवासियों की जमीन का हो रहा है हस्तांतरण, देवेंद्र कुंवर ने कहा-बदल रही है डेमोग्राफी, मंत्री ने दिया ये जवाब

भाजपा विधायक देवेंद्र कुंवर और मंत्री दीपक बिरुवा. ( फोटो-सौ. जेवीएसटीवी )

रिपोर्टः राजेश कुमार सिंह

रांचीः विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान जरमुंडी से भाजपा विधायक देवेंद्र कुंवर ने संथाल परगना में संथाल परगना टिनेंसी एक्ट (SPT ACT) के बावजूद आदिवासियों की जमीन के हस्तांतरण का मामला उठाया. उन्होंने कहा कि नियम के तहत डीसी की पूर्वानुमति के बाद ही ऐसी जमीनों का हस्तांतरण हो सकता है, लेकिन पूरे प्रमंडल में इसका खुला उल्लंघन हो रहा है. इसकी वजह से डेमोग्राफी बदल रही है. इसकी उच्चस्तरीय जांच की जानी चाहिए.

एसपीटी में अवैध हस्तांतरण पर कार्रवाई का है जिक्र

विभागीय मंत्री दीपक बिरुवा ने कहा कि संथाल परगना टिनेंसी एक्ट में ऐसे मामलों पर कार्रवाई का जिक्र है. अगर किसी ने गलत तरीके से जमीन ले ली है तो उसको बेदखल किया जा सकता है. अगर विधायक की तरफ से स्पेसिफिक रुप से किसी मामले का हवाला दिया जाएगा तो वहां के कमीश्नर को जांच के बाद कार्रवाई के लिए कहा जा सकता है. क्योंकि संथाल में आदिवासी और गैर आदिवासी का रहना मुश्किल हो रहा है. जरमुंडी में भी घुसपैठ बढ़ा है. कैसे इसका समाधान होगा.

भाजपा विधायक देवेंद्र कुंवर का प्रश्न और मंत्री दीपक बिरुवा का जवाब. (वीडियो-सौ. जेवीएसटीवी)

