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'कुछ महीनों का मंत्री नहीं बनना चाहता था', मंत्रिमंडल विस्तार पर BJP MLA ने ही उठाए सवाल, हरक ने कसा तंज

देहरादून: उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद से ही यूं तो नए चेहरों को लेकर तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन इस सबके बीच भाजपा विधायक के ही बयान ने फिर इस मुद्दे को गर्म कर दिया है. दरअसल, इस बार लैंसडाउन से बीजेपी विधायक दिलीप रावत ने यह कहकर विवाद पैदा कर दिया है कि वो खुद कुछ महीनों का मंत्री नहीं बनना चाहते. उधर, कांग्रेस ने भी इस बयान को हाथों हाथ लिया है.

उत्तराखंड में धामी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद से सियासी हलचल लगातार तेज बनी हुई है. नए चेहरों को कैबिनेट में शामिल किए जाने को लेकर पहले ही कई तरह के सवाल उठ रहे थे, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के ही एक विधायक के बयान ने इस बहस को और हवा दे दी है.

विधायक के बयान से बीजेपी में भी चर्चाएं तेज: लैंसडाउन से भाजपा विधायक दिलीप रावत के एक बयान ने न केवल पार्टी के भीतर चर्चा छेड़ दी है, बल्कि विपक्ष को भी सरकार पर निशाना साधने का मौका दे दिया है. बता दें कि, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने कार्यकाल के अंतिम वर्ष में मंत्रिमंडल का विस्तार किया. सीएम धामी के इस फैसले के पीछे की रणनीति और समय को लेकर राजनीतिक गलियारों में पहले से ही सवाल उठ रहे थे.

लोगों के मन में यह जिज्ञासा थी कि आखिर चुनाव से ठीक पहले नए मंत्रियों को शामिल करने का क्या औचित्य है और क्या इतने कम समय में वे अपने विभागों में प्रभावी काम कर पाएंगे? इसी बीच भाजपा विधायक दिलीप रावत का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि वे खुद कुछ महीनों के लिए मंत्री नहीं बनना चाहते थे. उनके इस बयान ने पूरे घटनाक्रम को नया मोड़ दे दिया.

मंत्रिमंडल विस्तार के औचित्य पर सवाल: दिलीप रावत ने साफ तौर पर कहा कि सरकार का कार्यकाल अब कुछ ही महीनों का बचा है और इतने कम समय के लिए मंत्री बनना उनके लिए व्यावहारिक नहीं होता. उनका यह बयान एक तरफ जहां व्यक्तिगत निर्णय के रूप में देखा जा रहा है, वहीं दूसरी ओर इसे मंत्रिमंडल विस्तार के औचित्य पर सवाल के तौर पर भी लिया जा रहा है.

कांग्रेस ने साधा निशाना: कांग्रेस ने इस मुद्दे को हाथों-हाथ लेते हुए भाजपा और सरकार पर निशाना साधा है. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत ने दिलीप रावत के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह बयान आधा सही और आधा गलत है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि दिलीप रावत भले ही यह कह रहे हों कि वे मंत्री नहीं बनना चाहते थे, लेकिन हकीकत यह है कि उन्हें मौका ही नहीं मिला.