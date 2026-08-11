मानसून सत्र: जेपीएससी छात्रों पर लाठीचार्ज, बीजेपी विधायकों ने सदन के बाहर किया हंगामा
विधानसभा घेराव में हुए छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर बीजेपी विधायकों ने सदन के बाहर हंगामा किया.
Published : August 11, 2026 at 12:39 PM IST
रांची: जेपीएससी छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में मंगलवार को विधानसभा परिसर में भाजपा विधायकों ने जमकर सरकार विरोधी नारे लगाए और मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग की. सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले विधानसभा परिसर में भाजपा विधायकों के इस आंदोलन से पूरा परिसर गुंजता रहा. नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में विधानसभा परिसर में सरकार विरोधी नारे लगा रहे भाजपा नेताओं ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जहां इस्तीफा की मांग की, वहीं छात्रों पर हुई बर्बरतापूर्ण कार्रवाई का आरोप लगाते हुए घटना की निंदा की.
नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सरकार दमनात्मक कार्रवाई कर चाहती है कि छात्रों के आंदोलन और उनकी मांगों को कुचल डालें, लेकिन ऐसा नहीं होगा. राज्य की जनता इस सरकार के कामकाज से खासे नाराज है और इसके विरोध में छात्र सड़क पर उतरे हुए हैं. उन्होंने कहा कि इस आंदोलन में सभी दल के नेता शामिल थे और हम लोग लगातार सदन के अंदर और बाहर मांगों को रखते आ रहे हैं.
मुख्यमंत्री से इस्तीफा देने की होती रही मांग
विधानसभा परिसर में भाजपा विधायकों के द्वारा लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इस्तीफे की मांग होती रही. भाजपा विधायक शशि भूषण मेहता ने कहा कि जिस तरह से रात के अंधेरे में छात्रों के ऊपर लाठियां बरसाई गई, यह सरकार की दमनकारी नीति नहीं तो और क्या है. उन्होंने कहा कि छात्र सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं और जिस तरह से टीडीपीएल कंपनी के द्वारा जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में गड़बड़ी की है. उससे साफ प्रमाणित होता है कि यहां के छात्रों के साथ किस तरह अन्याय हुआ है.
विधायक शशि भूषण ने कहा कि टीडीपीएल कंपनी के पकड़े गए अधिकारी भी सीआईडी के समक्ष सीजीएल परीक्षा में भी गड़बड़ी की बात स्वीकारी है. ऐसे में छात्र यदि मांग कर रहे हैं कि टीडीपीएल कंपनी के द्वारा ली गई सभी परीक्षा को रद्द किया जाए. लेकिन सरकार इससे भाग रही है और आंदोलन कर रहे छात्रों पर लाठियां बरसा रही है. बहरहाल मानसून सत्र के चौथे कार्यदिवस पर भी जेपीएससी का मुद्दा सदन के अंदर और बाहर छाया रहा.
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