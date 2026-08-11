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मानसून सत्र: जेपीएससी छात्रों पर लाठीचार्ज, बीजेपी विधायकों ने सदन के बाहर किया हंगामा

विधानसभा परिसर में बीजेपी विधायकों का प्रदर्शन ( ईटीवी भारत )