डीजीपी अनुराग गुप्ता का इस्तीफा: सीपी सिंह ने कसा तंज, कहा- कामना करता हूं कि उन्हें जेल ना जाना पड़े

रांची : झारखंड डीजीपी अनुराग गुप्ता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. सूत्र बता रहे हैं कि अनुराग गुप्ता का इस्तीफा भी स्वीकार कर लिया गया है. नए डीजीपी के पद की दौड़ में राज्य के दो सीनियर आईपीएस प्रशांत सिंह और एमएस भाटिया के नाम चर्चा में हैं. वहीं दूसरी ओर इस पर सियासत भी शुरू हो गई है. बीजेपी ने इसे सही कदम बताते हुए रिटायरमेंट के बाद एक्सटेंशन पर कार्यरत अनुराग गुप्ता के इस फैसले का स्वागत किया है.

बीजेपी नेता और रांची विधायक सीपी सिंह ने देर आए दुरुस्त आए बताते हुए कहा कि इतनी फजीहत के बाद रिजाइन करना यह आश्चर्यजनक बात है. उन्होंने कहा कि पद इतना बड़ा है कि डीजीपी रहकर इसमें सारा खेला होता है. जो भी डीजीपी रहेगा, बंधी-बंधाई रकम कोयला घोटाला से लेकर तरह-तरह के पैसे मिलते हैं. उन्हें इसके लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता है.

भाजपा विधायक सीपी सिंह का बयान (Etv Bharat)

उन्होंने कहा कि करोड़ों रुपए की कमाई को कोई छोड़ना चाहता है क्या, कहीं ना कहीं कोई डील में गड़बड़ी हो गई होगी, भगवान ना करें इन्हें भी ना जेल जाना पड़े, इसकी मैं कामना करता हूं. उन्होंने सवाल खड़ा करते हुए कहा कि रिटायरमेंट के बाद इतने दिनों तक आप इस पद पर बने रहे, कैग मैं भी कहा सारे लोग विरोध करते रहे, इसके बावजूद आखिर क्यों बन रहे, इसके पीछे क्या लस्ट था. सीपी सिंह ने कामना करते हुए कहा कि कहीं इन्हें जेल ना जाना पड़े.

भाजपा डीजीपी अनुराग गुप्ता के एक्सटेंशन का करती रही है विरोध

डीजीपी अनुराग गुप्ता के एक्सटेंशन पर भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही सवाल खड़ा करती रही है. राज्य सरकार के द्वारा केंद्रीय गृह मंत्रालय से मांगी गई अनुमति को ठुकराए जाने के बाद से यह मामला जोर पकड़ता चला गया और बाबूलाल मरांडी की ओर से झारखंड हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक डीजीपी नियुक्ति को लेकर कानूनी लड़ाई लड़ी जाती रही.

भारतीय जनता पार्टी राज्य सरकार पर डीजीपी अनुराग गुप्ता को लेकर तरह-तरह के सवाल खड़ी करती रही. अनुराग गुप्ता के द्वारा अचानक इस्तीफा दिए जाने की खबर के बाद एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी हमलावर हुई है और जिस तरह से विधायक सीपी सिंह ने आरोप लगाए हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि बीजेपी फिलहाल इस मुद्दे को छोड़ने नहीं जा रही है.

तेजी से बदला घटनाक्रम