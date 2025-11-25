ETV Bharat / state

मंत्री इरफान अंसारी के आगे गिरगिट भी शर्मा जायेगा, मानसिक इलाज की है आवश्यकताः सीपी सिंह

रांची: एसआईआर को लेकर दिए गए बयान के बाद विवादों में आए स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी एक बार फिर सुर्खियों में हैं. चुनाव आयोग द्वारा जामताड़ा जिला प्रशासन से मांगी गई रिपोर्ट के बाद, मंत्री इरफान अंसारी पर प्रशासनिक कार्रवाई का शिकंजा कसने की संभावना बढ़ गई है. हालांकि उन्होंने अपने बयान से मुकरते हुए बीजेपी पर दुष्प्रचार का आरोप लगाया है.

इरफान अंसारी के आगे शर्मा जाएगा गिरगिट: सीपी सिंह

बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के बयान की आलोचना की है. उन्होंने कहा कि जिस तरह से गिरगिट रंग बदलता है, ठीक उसी तरह मंत्री इरफान अंसारी भी बयान बदलते हैं, उनके सामने गिरगिट भी शर्मा जाएगा. बीजेपी विधायक ने मंत्री द्वारा बयान बदलने पर कहा कि देश में एक 'पप्पू' है और दूसरा 'पप्पू' इरफान अंसारी झारखंड में बनना चाहते हैं क्योंकि वे अपनी तुलना कांग्रेस नेता राहुल गांधी से कर रहे हैं.