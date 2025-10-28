ETV Bharat / state

बुधवार को बंद रहेगा कोल्हान, चाईबासा की घटना को लेकर चंपई सोरेन का ऐलान

चाईबासा में ग्रामीणों पर लाठीचार्ज पर चंपई सोरेन ने हेमंत सरकार पर जमकर प्रहार किया है. साथ ही कोल्हान बंद की घोषणा भी की है.

BJP MLA Champai Soren targeted Hemant government over lathicharge on villagers in Chaibasa
जमशेदपुर में चंपई सोरेन समेत अन्य (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 28, 2025 at 4:11 PM IST

|

Updated : October 28, 2025 at 4:54 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

जमशेदपुरः झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने चाईबासा में ग्रामीणों पर हुए लाठीचार्ज पर हेमंत सरकार के खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा है कि संथाल परगना को बचाना है उसे किसी अन्य धर्म या समुदाय का परगना बनने नहीं देंगे. चाईबासा की घटना को लेकर चंपई सोरेन ने बुधवार को कोल्हान बंद का आह्वान किया है.

भाजपा विधायक चंपई सोरेन ने मंगलवार को जमशेदपुर पहुंचे. यहां उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान प्रदेश की हेमंत सरकार पर जमकर प्रहार किया. साथ ही कई मुद्दों को लेकर सरकार पर जमकर प्रहार किया.

पूर्व मुख्यमंत्री ने चाईबासा लाठीचार्ज की घटना अपना आक्रोश व्यक्त किया है. उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस राज्य में आदिवासियों की रक्षा नहीं हो रही है. आदिवासियों का अस्तित्व खतरे में है भोगनाडीह सिमर टोली नगड़ी के बाद अब चाईबासा की यह घटना साफ बता रही है कि इस राज्य में आदिवासियों की दशा और दिशा क्या है.

'संथाल परगना को बचाना है'

उन्होंने कहा कि झारखंड के संथाल परगना को किसी अन्य धर्म या समुदाय परगना नहीं बनाना है संथाल को बचाना है. चंपई सोरेन ने कहा कि सोमवार देर रात झारखंड की महागठबंधन सरकार ने चाईबासा में नो एंट्री की मांग लेकर आदिवासियों के आंदोलन को कुचलने की जिस प्रकार कोशिश की है उसकी जितनी भी निंदा की जाए कम होगी.

चंपाई सोरेन का बयान (ईटीवी भारत)

उन्होंने कहा कि उन आदिवासियों का क्या कसूर था, उस क्षेत्र में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं के मद्देनजर वे दिन में भारी वाहनों के लिए नो एंट्री की मांग कर रहे थे. लेकिन सरकार द्वारा उन आंदोलनकारियों पर लाठियां बरसाई गईं और आंसू गैस के गोले छोड़े गए. पहले भोगनाडीह में वीर सिदो-कान्हू के वंशजों पर लाठीचार्ज, फिर गोड्डा में समाजसेवी सूर्या हांसदा का फर्जी एनकाउंटर, फिर नगड़ी में अपनी जमीन बचाने के लिए आंदोलनरत किसानों पर लाठीचार्ज और आंसू गैस से हमला किया गया.

इससे साफ प्रतीत होता है कि झारखंड की सरकार ने आदिवासियों को सबसे आसान टारगेट समझ रखा है. आज आवाज उठाने वालों के खिलाफ अनगिनत फर्जी एफआईआर, पुलिसिया प्रताड़ना हो रहा है. आदिवासियों एवं मूलवासियों की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है. क्या यही सब देखने के लिए अलग झारखंड राज्य बनाया गया था.

'कहीं उनका भी एनकाउंटर न कर दे'

चंपई सोरेन ने कहा कि चाईबासा लाठीचार्ज के बाद पुलिस ने चार को जेल भेज दिया है जबकि 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया है लेकिन वे कहां हैं. इसकी जानकारी नहीं है कहीं पुलिस उनका भी इंकाउंटर ना कर दे. वहीं चाईबासा में बच्चे को संक्रमित रक्त चढ़ाने के मामले मे चंपई सोरेन ने कहा कि उनका जीवन इस सरकार ने बर्बाद कर दिया और इस अपराध की कीमत 2 लाख लगाई गई, उसमें में अधिकतर बच्चे आदिवासी समुदाय के हैं.

इस आदिवासी-मूलवासी विरोधी सरकार के इस दमनकारी रवैये के खिलाफ अब राज्य की जनता एकजुट हो रही है. जब कभी भी राज्य में आदिवासियों एवं मूलवासियों पर अत्याचार होगा उनके अधिकारों को छीनने का प्रयास होगा, मैं उसके खिलाफ खड़ा रहूंगा.

बता दें कि चाईबासा में दिन में नो एंट्री की मांग को लेकर ग्रामीण लगातार मांग कर रहे हैं. बीते दिन ग्रामीण झारखंड के परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ के आवास पर इस मामले में मांग पत्र देने पहुंचे. इस दौरान काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे तभी पुलिस द्वारा लाठीचार्ज की गई. जिससे भगदड़ मच गयी और कई लोगों को चोट भी आई है जबकि पुलिस कई लोग को गिरफ्तार भी कर लिया है.

इसे भी पढ़ें- चाईबासा में नो-एंट्री आंदोलन पर बवाल, पुलिस ग्रामीण की भिड़ंत, लाठीचार्ज और आंसू गैस छोड़े

इसे भी पढ़ें- बच्चों को एचआईवी संक्रमित रक्त चढ़ाने का मामला: मधु कोड़ा ने सरकार पर साधा निशाना, स्वास्थ्य मंत्री से की इस्तीफे की मांग

इसे भी पढ़ें- सारंडा में आईईडी विस्फोट में 10 साल की बच्ची की मौत, सियाल पत्ता चुनने जंगल गई थी मासमू

Last Updated : October 28, 2025 at 4:54 PM IST

TAGGED:

संथाल परगना को बचाना है
BJP MLA CHAMPAI SOREN
CHAMPAI SOREN TARGETED HEMANT
JAMSHEDPUR
LATHICHARGE ON VILLAGERS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.