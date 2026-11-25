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जनता को दिग्भ्रमित करने और फर्जी वोटर को बचाने के लिए सरकार ने बुलाया विशेष सत्र- चंपाई सोरेन

भाजपा विधायक चंपाई सोरेन ( Etv Bharat )

रांची: SIR और MMDR के मुद्दे पर बुलाई गई झारखंड विधानसभा के दो दिवसीय विशेष सत्र को राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा विधायक चंपाई सोरेन ने जनता को दिग्भ्रमित करने वाला और फर्जी वोटरों को बचाने के लिए बुलाई गई सत्र करार दिया है.

SIR से सरकार को क्या तकलीफ है