जनता को दिग्भ्रमित करने और फर्जी वोटर को बचाने के लिए सरकार ने बुलाया विशेष सत्र- चंपाई सोरेन
भाजपा विधायक चंपाई सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार केवल फर्जी वोटरों को बचाने की कोशिश कर रही है. रिपोर्ट- उपेंद्र कुमार.
Published : November 25, 2026 at 3:14 PM IST
रांची: SIR और MMDR के मुद्दे पर बुलाई गई झारखंड विधानसभा के दो दिवसीय विशेष सत्र को राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा विधायक चंपाई सोरेन ने जनता को दिग्भ्रमित करने वाला और फर्जी वोटरों को बचाने के लिए बुलाई गई सत्र करार दिया है.
SIR से सरकार को क्या तकलीफ है
विशेष सत्र में भाग लेने के लिए विधानसभा पहुंचे राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा कि इस दो दिवसीय सत्र के पहले दिन आज SIR को लेकर सरकार की ओर से संकल्प प्रस्ताव पेश किया जाएगा लेकिन मेरा सवाल है कि SIR से सरकार को क्या तकलीफ है. यह पहली बार नहीं हो रहा है बल्कि कांग्रेस के कार्यकाल में भी कई बार SIR हुआ है.
SIR क्यों जरूरी हैः चंपाई सोरेन
पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा कि संविधान में भारत के नागरिक को ही वोट देने का अधिकार दिया गया है किसी फर्जी या घुसपैठियों को वोट देने का अधिकार संविधान नहीं देता है. चंपाई सोरेन ने कहा कि सदन की कार्यवाही के दौरान भाजपा पूरी मजबूती से यह बात रख देगी कि SIR क्यों जरूरी है.
सरकार केवल घुसपैठियों को बचा रही हैः पूर्व मुख्यमंत्री, झारखंड
चंपई सोरेन ने कहा कि एसआईआर आज नहीं हो रहा है. यह पहले भी हुआ था. हर जगह बीएलओ है और हर राजनेतिक दल का बीएलए भी है. वहां कोई बीजेपी का आदमी नहीं बैठा है. वह सरकार का कर्मचारी है. एसआईआर झारखंड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मगर यह सरकार केवल घुसपैठियों को बचा रही है और कुछ नहीं है. विधानसभा में इसका जवाब जरूर दिया जाएगा.
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