सोमा मुंडा को चंपई सोरेन ने दी श्रद्धांजलि, राज्य सरकार पर बोला हमला

खूंटीः जिला के चलागी में आयोजित श्रद्धांजलि सभा के दौरान झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने मौजूदा राज्य सरकार पर करारा प्रहार किया. आदिवासी नेता स्व. सोमा मुंडा को श्रद्धांजलि देने पहुंचे चंपई ने कहा कि वर्तमान सरकार ने पेसा कानून को गलत रूप में लागू कर आदिवासी समाज की जमीन और अधिकारों को कमजोर करने का रास्ता खोल दिया है.

चंपई सोरेन ने दावा किया कि उनके कार्यकाल में ग्राम सभाओं को सशक्त बनाने का प्रयास किया गया था, जबकि मौजूदा सरकार ने ऐसा कानून लागू किया जिससे ग्राम सभा की शक्तियां सीमित हो गईं. उन्होंने कहा कि सरकार ने पेसा को इस तरह बदला है कि अब बाहरी तत्वों और माफियाओं के लिए जल-जंगल-जमीन की लूट आसान हो गई है.

पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि हातु मुंडा, पड़हा राजा और पाहन जैसी परंपरागत आदिवासी सामाजिक व्यवस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज को इस साजिश के खिलाफ जागरूक और संगठित किया जाएगा तथा जल्द ही एक व्यापक आंदोलन छेड़ा जाएगा.