सोमा मुंडा को चंपई सोरेन ने दी श्रद्धांजलि, राज्य सरकार पर बोला हमला
खूंटी में सोमा मुंडा को चंपई सोरेन ने श्रद्धांजलि दी.
Published : January 11, 2026 at 11:51 PM IST
खूंटीः जिला के चलागी में आयोजित श्रद्धांजलि सभा के दौरान झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने मौजूदा राज्य सरकार पर करारा प्रहार किया. आदिवासी नेता स्व. सोमा मुंडा को श्रद्धांजलि देने पहुंचे चंपई ने कहा कि वर्तमान सरकार ने पेसा कानून को गलत रूप में लागू कर आदिवासी समाज की जमीन और अधिकारों को कमजोर करने का रास्ता खोल दिया है.
चंपई सोरेन ने दावा किया कि उनके कार्यकाल में ग्राम सभाओं को सशक्त बनाने का प्रयास किया गया था, जबकि मौजूदा सरकार ने ऐसा कानून लागू किया जिससे ग्राम सभा की शक्तियां सीमित हो गईं. उन्होंने कहा कि सरकार ने पेसा को इस तरह बदला है कि अब बाहरी तत्वों और माफियाओं के लिए जल-जंगल-जमीन की लूट आसान हो गई है.
पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि हातु मुंडा, पड़हा राजा और पाहन जैसी परंपरागत आदिवासी सामाजिक व्यवस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज को इस साजिश के खिलाफ जागरूक और संगठित किया जाएगा तथा जल्द ही एक व्यापक आंदोलन छेड़ा जाएगा.
'अबुआ राज-अबुआ सरकार’ के नारे पर चंपई सोरेन ने सवाल उठाते हुए कहा कि यह अब सिर्फ भाषणों तक सीमित रह गया है. उन्होंने कहा कि धरातल पर न तो अबुआ राज दिखता है और न अबुआ सरकार, जनता को भ्रमित करना बंद कर राज्य में कानून-व्यवस्था बहाल की जाए.
पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार से आग्रह किया कि वह आदिवासी समाज की पारंपरिक व्यवस्था को बहाल करे और पेसा कानून में तत्काल संशोधन करे, अन्यथा आने वाले दिनों में इसका गंभीर सामाजिक असर देखने को मिलेगा.
