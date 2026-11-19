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भजनों की धुन पर झूमीं बीजेपी विधायक भावना बोहरा, कवर्धा में दीपावली मिलन समारोह का भव्य आयोजन

भजनों की धुन पर झूमीं बीजेपी विधायक ( ETV Bharat )

कबीरधाम: त्योहार के दिन लोग अपने-अपने घर पर पूजन अर्चन करते हैं. ऐसे में दीपावली के दिन पंडरिया से बीजेपी विधायक भावना बोहरा लोगों के साथ दिवाली का त्योहार नहीं मना पाईं थी. जिसे देखते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ग्रामीणों के साथ मिलकर कोदवागोड़ान गांव में दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया. आयोजन में बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए. लोगों ने विधायक को समाज हित में काम करते रहने के लिए धन्यवाद दिया. वहीं विधायक भावना बोहरा ने कहा कि वो जनता के बीच से चुनकर आई हैं, लिहाजा वो जनता के हित में हमेशा काम करती रहेंगी.

कोदवागोड़ान में दीपावली मिलन समारोह दीपावली मिलन समारोह में भोज का भी आयोजन रखा गया था. सभी ने एक साथ भोज का आनंद लिया और एक दूसरे को प्रेम और भाईचारे के साथ रहने का वचन दिया. कोदवागोड़ान पंडरिया विधानसभा क्षेत्र का गांव है. इस गांव से बीजेपी विधायक भावना बोहरा का खास लगाव है. दीपावली मिलन समारोह में गांव के छात्रों से भी विधायक ने मुलाकात की. विधायक ने छात्रों को मन लगाकर पढ़ने की सलाह दी और राष्ट्र सेवा के प्रति समर्पित होकर काम करने का प्रण लेने को कहा.