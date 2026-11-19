भजनों की धुन पर झूमीं बीजेपी विधायक भावना बोहरा, कवर्धा में दीपावली मिलन समारोह का भव्य आयोजन
विधायक भावना बोहरा ने कहा, ''त्योहार आपसी सद्भाव और भाईचारे को प्रदर्शित करने का मौका होता है.'' महबूब खान की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 19, 2026 at 5:37 PM IST
कबीरधाम: त्योहार के दिन लोग अपने-अपने घर पर पूजन अर्चन करते हैं. ऐसे में दीपावली के दिन पंडरिया से बीजेपी विधायक भावना बोहरा लोगों के साथ दिवाली का त्योहार नहीं मना पाईं थी. जिसे देखते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ग्रामीणों के साथ मिलकर कोदवागोड़ान गांव में दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया. आयोजन में बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए. लोगों ने विधायक को समाज हित में काम करते रहने के लिए धन्यवाद दिया. वहीं विधायक भावना बोहरा ने कहा कि वो जनता के बीच से चुनकर आई हैं, लिहाजा वो जनता के हित में हमेशा काम करती रहेंगी.
कोदवागोड़ान में दीपावली मिलन समारोह
दीपावली मिलन समारोह में भोज का भी आयोजन रखा गया था. सभी ने एक साथ भोज का आनंद लिया और एक दूसरे को प्रेम और भाईचारे के साथ रहने का वचन दिया. कोदवागोड़ान पंडरिया विधानसभा क्षेत्र का गांव है. इस गांव से बीजेपी विधायक भावना बोहरा का खास लगाव है. दीपावली मिलन समारोह में गांव के छात्रों से भी विधायक ने मुलाकात की. विधायक ने छात्रों को मन लगाकर पढ़ने की सलाह दी और राष्ट्र सेवा के प्रति समर्पित होकर काम करने का प्रण लेने को कहा.
भक्ति गीतों पर झूमीं विधायक
आयोजन के दौरान जब भक्ति गीत बजाए गए तब विधायक भावना बोहरा भी मंच पर पहुंचीं और ग्रामीणों के साथ झूमीं. विधायक ने कहा कि लोगों को एकजुट होकर रहना चाहिए ताकि समाज और देश का विकास तेज गति से हो सके. भजन संध्या के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण और बीजेपी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे.
भजन मन को शांति देते हैं: भावना बोहरा
समारोह को संबोधित करते हुए विधायक भावना बोहरा ने कहा, ''दीपावली केवल दीप जलाने और खुशियां मनाने का पर्व नहीं है, बल्कि यह प्रेम, अपनत्व और आपसी सद्भाव को मजबूत करने का अवसर भी है. परिवार के साथ त्योहार मनाने का आनंद अलग होता है और भाजपा भी एक परिवार की तरह है.'' उन्होंने कहा कि सनातन धर्म में भगवान के भजन आराधना और साधना का महत्वपूर्ण माध्यम है. भजन से मन को शांति मिलती है और वातावरण में सकारात्मकता के साथ भक्तिभाव का संचार होता है.