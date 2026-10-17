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अब विधानसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहते बंशीधर भगत, जानिए किसके लिए मांगा कालाढूंगी सीट पर टिकट

अब विधानसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहते बंशीधर भगत ( PHOTO- ETV Bharat )

देहरादून: उत्तराखंड भाजपा में प्रदेश अध्यक्ष समेत सरकार में कई बार मंत्री रह चुके बंशीधर भगत अब विधानसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहते. उनका यह बयान ऐसे समय में आया है जब राज्य में जल्द ही विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और भाजपा के भीतर भी टिकट को लेकर जोर आजमाइश तेज है.

उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता बंशीधर भगत के एक बयान ने कालाढूंगी सीट पर राजनीतिक चर्चाओं को नया मोड़ दे दिया है. जिस सीट पर अब तक बंशीधर भगत का नाम ही भाजपा के सबसे मजबूत दावेदारों में गिना जाता रहा है, वहां अब वह खुद चुनाव लड़ने के बजाय किसी दूसरे को मौका देने की पैरवी करते नजर आ रहे हैं. खास बात यह है कि भगत केवल किसी दूसरे के लिए टिकट की मांग नहीं कर रहे, बल्कि उसकी लोकप्रियता को अपनी लोकप्रियता से भी अधिक बता रहे हैं.