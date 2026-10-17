अब विधानसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहते बंशीधर भगत, जानिए किसके लिए मांगा कालाढूंगी सीट पर टिकट
भाजपा विधायक बंशीधर भगत ने कालाढूंगी सीट पर चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है. उन्होंने किसी ओर को टिकट देने की पैरवी की है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 17, 2026 at 8:53 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड भाजपा में प्रदेश अध्यक्ष समेत सरकार में कई बार मंत्री रह चुके बंशीधर भगत अब विधानसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहते. उनका यह बयान ऐसे समय में आया है जब राज्य में जल्द ही विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और भाजपा के भीतर भी टिकट को लेकर जोर आजमाइश तेज है.
उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता बंशीधर भगत के एक बयान ने कालाढूंगी सीट पर राजनीतिक चर्चाओं को नया मोड़ दे दिया है. जिस सीट पर अब तक बंशीधर भगत का नाम ही भाजपा के सबसे मजबूत दावेदारों में गिना जाता रहा है, वहां अब वह खुद चुनाव लड़ने के बजाय किसी दूसरे को मौका देने की पैरवी करते नजर आ रहे हैं. खास बात यह है कि भगत केवल किसी दूसरे के लिए टिकट की मांग नहीं कर रहे, बल्कि उसकी लोकप्रियता को अपनी लोकप्रियता से भी अधिक बता रहे हैं.
दरअसल सात बार के विधायक बंशीधर भगत अब अपनी राजनीतिक विरासत अगली पीढ़ी को सौंपने का पूरी तरह से मन बना चुके हैं. इसीलिए उन्होंने हाईकमान के सामने जाकर खुद के चुनाव ना लड़ने और अपने बेटे के लिए टिकट की पैरवी की है.
सात बार से विधायक, सरकार में मंत्री से प्रदेश अध्यक्ष तक का सफर: बंशीधर भगत, उत्तराखंड भाजपा के उन वरिष्ठ नेताओं में शामिल हैं, जिन्होंने राज्य गठन से पहले और बाद की राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई. वर्ष 1949 में जन्मे भगत करीब पांच दशक से राजनीति में सक्रिय हैं. उनका राजनीतिक सफर 1975 में जनसंघ से शुरू हुआ. वर्ष 1991 में पहली बार नैनीताल विधानसभा सीट से विधायक चुने गए. इसके बाद 1993 और 1996 में भी इसी सीट से जीत दर्ज की. वर्ष 2002 में हल्द्वानी से चुनाव लड़ा, लेकिन हार का सामना करना पड़ा. 2007 में हल्द्वानी से जीतकर विधानसभा पहुंचे. इसके बाद 2012, 2017 और 2022 में कालाढूंगी से लगातार तीन चुनाव जीते. इस तरह वह सात बार विधायक निर्वाचित हो चुके हैं.
भगत, उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तराखंड की भाजपा सरकारों में मंत्री रह चुके हैं. उन्हें अलग-अलग समय पर कई विभागों की जिम्मेदारी मिली. वर्ष 2020 में उन्हें उत्तराखंड भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया गया. संगठन से लेकर सरकार तक महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभालने वाले भगत की पहचान पार्टी के अनुभवी और वरिष्ठ नेताओं में होती है.
अब अपनी जगह किसी दूसरे को देखना चाहते हैं भगत: इतने लंबे राजनीतिक अनुभव और लगातार चुनाव जीतने के बाद भी बंशीधर भगत ने आगामी विधानसभा चुनाव में खुद की दावेदारी के बजाय किसी दूसरे उम्मीदवार को आगे बढ़ाने की बात कही है. उनका कहना है कि संबंधित व्यक्ति उनसे ज्यादा लोकप्रिय है और क्षेत्र में उनसे अधिक सक्रिय भी है. भगत के इस रुख ने इसलिए भी ध्यान खींचा है, क्योंकि कालाढूंगी सीट पर लंबे समय से उनका राजनीतिक प्रभाव रहा है. हालांकि अब वो अपने बेटे का इस सीट पर राजनीतिक भविष्य बनाने के मूड में हैं.
बेटे विकास भगत के लिए चाहते हैं टिकट: बंशीधर भगत जिस दूसरे व्यक्ति की लोकप्रियता और सक्रियता को अपनी तुलना में अधिक बता रहे हैं, वह उनके बेटे विकास भगत हैं. विकास भगत भी भाजपा की राजनीति में सक्रिय हैं और पार्टी में प्रदेश प्रवक्ता की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. भगत चाहते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में कालाढूंगी से उनके बेटे को मौका दिया जाए. इस तरह टिकट को लेकर उनकी पैरवी अब केवल एक संभावित उम्मीदवार का समर्थन नहीं, बल्कि अपनी राजनीतिक विरासत बेटे को सौंपने की कोशिश के रूप में भी देखी जा रही है.
हालांकि कालाढूंगी से किसे टिकट मिलेगा, इसका अंतिम फैसला भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व करेगा. लेकिन चुनाव से पहले बंशीधर भगत के इस रुख ने पार्टी के भीतर प्रत्याशी चयन और राजनीतिक विरासत को लेकर चर्चा जरूर तेज कर दी है.
जिस तरह मेरा बेटा क्षेत्र में सक्रिय है, उससे साफ है कि वो टिकट पाने का प्रबल दावेदार है और आज क्षेत्र में विकास की लोकप्रियता और सक्रियता मुझसे भी ज्यादा हो चुकी है. हालांकि पिछली बार भी मैंने बेटे के लिए पैरवी की थी, लेकिन टिकट मुझे दिया गया. विकास मुझसे ज्यादा वोटों से जीतकर विधानसभा पहुंचेगा, लेकिन ये निर्णय पार्टी हाई कमान को लेना है कि वो टिकट किसको देते हैं.
-बंशीधर भगत, भाजपा विधायक-
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