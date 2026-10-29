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बालमुकुंद आचार्य बोले- नसीरुद्दीन शाह जैसे कलाकारों की फिल्मों और विज्ञापनों का हो बहिष्कार, डोटासरा को दिया तगड़ा जवाब

जयपुर: फिल्म अभिनेता नसीरुद्दीन शाह के 'मैं फख्र के साथ कहता हूं, मैं दिमागी नक्सल हूं' वाले बयान पर सियासी पार चढ़ गया है. नसीरुद्दीन शाह के बयान को लेकर गुरुवार को भाजपा विधायक बालमुकुंद आचार्य ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए ऐसे कलाकारों के बहिष्कार की अपील की है. उन्होंने कहा कि देश में रहकर, जनता के प्यार और सम्मान से पहचान बनाने वाले कलाकारों को देश के खिलाफ बोलने के बजाय युवाओं को प्रेरित करना चाहिए.

उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग अपने बयानों से देश में अराजकता का माहौल बनाने की कोशिश करते हैं. विधायक ने कहा कि वह ऐसे लोगों की निंदा करते हैं और उन्हें उन मंचों पर सम्मानित होते नहीं देखना चाहते, जहां देश उन्हें सम्मान देता है. इसके साथ बालमुकुंद आचार्य ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के बयान पर भी पलटवार करते हुए कहा कि किसी अधिकारी ने कुछ गलत किया है तो जांच होगी. गलती को है तो वो भुगतेगा, लेकिन कांग्रेस ने जो घोटाले किए उनका जवाब देना चाहिए.

आईएएस शिखर अग्रवाल ने गलत किया तो कार्रवाई होगी : आईएएस अधिकारी शिखर अग्रवाल को एपीओ किए जाने के मामले पर बालमुकुंद आचार्य ने कहा कि किसी भी अधिकारी के खिलाफ शिकायत या अनियमितता सामने आने पर विभागीय प्रक्रिया के तहत जांच और कार्रवाई की जाती है. उन्होंने कहा कि यदि किसी ने गलत किया है, तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई होगी. आचार्य ने भजनलाल सरकार को जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करने वाली सरकार बताते हुए कहा कि पिछले ढाई वर्षों में शिकायतों के आधार पर अधिकारियों के खिलाफ निलंबन, एपीओ और अन्य जरूरी कार्रवाई की गई है. उन्होंने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए उसके शासनकाल में हुए कथित घोटालों पर जवाब देने की मांग की. हालांकि, उन्होंने शिखर अग्रवाल के मामले में किसी विशिष्ट आरोप या जांच के निष्कर्ष का उल्लेख नहीं किया.

खरगे की टिप्पणी को लेकर राहुल-प्रियंका से लेकर कांग्रेस तक पर साधा निशाना : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की टिप्पणी पर बालमुकुंद आचार्य ने कांग्रेस को घेरा. उन्होंने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और रॉबर्ट वाड्रा का नाम लेते हुए कांग्रेस में परिवारवाद का मुद्दा उठाया. आचार्य ने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व को प्रधानमंत्री के परिवार पर टिप्पणी करने के बजाय आत्ममंथन करना चाहिए. उन्होंने सवाल किया कि ऐसी टिप्पणियों से क्या कांग्रेस को वोट मिल जाएंगे? भाजपा विधायक ने प्रधानमंत्री की माता के संघर्ष का जिक्र करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी को देश की जनता ने उनके काम के आधार पर प्रधानमंत्री चुना है. उनके मुताबिक, व्यक्तिगत और पारिवारिक टिप्पणियों के बजाय राजनीतिक दलों को विकास और नीतियों पर बहस करनी चाहिए. यह बयान ऐसे समय आया है, जब प्रधानमंत्री के परिवार को लेकर खरगे की टिप्पणी पर भाजपा और कांग्रेस के बीच राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप जारी है.

ईवीएम, चुनाव आयोग और कांग्रेस की हार पर भी हमला : विधायक बालमुकुंद आचार्य ने चुनावी हार के बाद कांग्रेस की ओर से ईवीएम और चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाने को लेकर भी निशाना साधा. उन्होंने चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर कांग्रेस के रुख पर सवाल उठाते हुए कहा कि विपक्ष को अपनी चुनावी हार के कारणों पर मंथन करना चाहिए. बालमुकुंद ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के पास ठोस मुद्दों की कमी है, इसलिए वह आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति कर रही है. उन्होंने कांग्रेस को सदन के भीतर मुद्दों पर लड़ाई लड़ने की सलाह देते हुए कहा कि संसद और विधानसभा में चर्चा करने के बजाय सड़कों पर हंगामा करना उचित नहीं है. आचार्य ने दावा किया कि कांग्रेस की आंतरिक गुटबाजी और नेतृत्व की समस्याएं उसकी राजनीतिक चुनौतियों की वजह हैं.

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कांग्रेस को बताया राम और सनातन विरोधी : बालमुकुंद आचार्य ने कांग्रेस पर धार्मिक और सांस्कृतिक मुद्दों को लेकर भी आरोप लगाया कि राम मंदिर उद्घाटन के समय कांग्रेस ने विरोध का रुख अपनाया था और पार्टी की नीतियां राम मंदिर, रामसेतु तथा सनातन परंपरा के प्रति उसके रवैये को दर्शाती हैं. उन्होंने कांग्रेस को राम विरोधी, सनातन विरोधी और देश विरोधी बताते हुए तीखी टिप्पणी की. आचार्य ने कांग्रेस पर आतंकवाद के आरोपियों के प्रति नरम रुख अपनाने का आरोप भी लगाया. उन्होंने कहा कि देश विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है और विपक्ष को झूठे आरोप लगाने के बजाय आत्ममंथन करना चाहिए.