PCC चीफ डोटासरा के लिए ये क्या बोल गए BJP विधायक बालमुकुंद आचार्य
हवामहल सीट से भाजपा विधायक बालमुकुंद आचार्य ने राजस्थान कांग्रेस के चीफ गोविंद सिंह डोटासरा पर तंज कसा है.
Published : January 12, 2026 at 11:43 AM IST
जयपुर : राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर शब्दों की तीखी जंग देखने को मिली है. इस बार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और भाजपा विधायक बालमुकुंद आचार्य आमने-सामने हैं. डोटासरा की ओर से बालमुकुंद आचार्य को वाहन के काले शीशों को लेकर टोके जाने के बाद, अब उन्होंने कांग्रेस और डोटासरा पर तीखा पलटवार करते हुए कहा है कि काले शीशे के बजाय खुद के काले करनामों की बात करें.
गोविंद सिंह डोटासरा ने हाल ही में कानून-व्यवस्था और नियमों के पालन का हवाला देते हुए बीजेपी विधायक के गाड़ी में लगे काले शीशों पर सवाल उठाए थे. इसे लेकर उन्होंने सार्वजनिक तौर पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि नियम सबके लिए समान हैं और जनप्रतिनिधियों को कानून का पालन करना चाहिए. इस बयान के जवाब में बीजेपी विधायक बालमुकुंद आचार्य ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पर सीधा हमला बोला. आचार्य ने कहा कि डोटासरा के पास फिलहाल कोई काम-धाम नहीं है, न कांग्रेस के पास कोई ठोस मुद्दा बचा है. कांग्रेस अब पूरी तरह परिवारवाद की पार्टी बन चुकी है.
बालमुकुंद आचार्य ने कहा कि भाजपा ने कोई भी मुद्दा नहीं छोड़ा है. अगर कांग्रेस के पास कोई मुद्दा है तो सदन में आकर बात करे, बहस का सामना करे. बाहर खड़े होकर काले शीशे देखने से कुछ नहीं होने वाला. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि काले शीशे यदि नियमों के खिलाफ होंगे तो पुलिस उनका चालान काटेगी, लेकिन कांग्रेस नेताओं को पहले अपने काले कारनामों पर नजर डालनी चाहिए. कांग्रेस के मुख्यमंत्री और खुद गोविंद सिंह डोटासरा ने अपने कार्यकाल में जो घोटाले किए, जो काले कारनामे हुए, वो किसी से छिपे नहीं हैं. इसलिए वो उन काले कारनामों की बात करें ना कि काले शीशे की.