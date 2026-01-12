ETV Bharat / state

PCC चीफ डोटासरा के लिए ये क्या बोल गए BJP विधायक बालमुकुंद आचार्य

जयपुर : राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर शब्दों की तीखी जंग देखने को मिली है. इस बार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और भाजपा विधायक बालमुकुंद आचार्य आमने-सामने हैं. डोटासरा की ओर से बालमुकुंद आचार्य को वाहन के काले शीशों को लेकर टोके जाने के बाद, अब उन्होंने कांग्रेस और डोटासरा पर तीखा पलटवार करते हुए कहा है कि काले शीशे के बजाय खुद के काले करनामों की बात करें.

गोविंद सिंह डोटासरा ने हाल ही में कानून-व्यवस्था और नियमों के पालन का हवाला देते हुए बीजेपी विधायक के गाड़ी में लगे काले शीशों पर सवाल उठाए थे. इसे लेकर उन्होंने सार्वजनिक तौर पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि नियम सबके लिए समान हैं और जनप्रतिनिधियों को कानून का पालन करना चाहिए. इस बयान के जवाब में बीजेपी विधायक बालमुकुंद आचार्य ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पर सीधा हमला बोला. आचार्य ने कहा कि डोटासरा के पास फिलहाल कोई काम-धाम नहीं है, न कांग्रेस के पास कोई ठोस मुद्दा बचा है. कांग्रेस अब पूरी तरह परिवारवाद की पार्टी बन चुकी है.