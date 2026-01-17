ETV Bharat / state

SIR पर बालमुकुंद आचार्य बोले, देश के संसाधनों पर सबका बराबर हक, बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को जाना होगा

भाजपा विधायक बालमुकुंद आचार्य ने कहा कि SIR से फर्जी मतदाता हटेंगे. बांग्लादेशी-रोहिंग्याओं को जाना ही होगा. कांग्रेस के आरोप झूठे हैं.

भाजपा विधायक बालमुकुंद आचार्य (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 17, 2026 at 8:53 PM IST

जयपुर: प्रदेश में चल रहे मतदाता सूची गहन विशेष पुनरीक्षण (SIR) कार्यक्रम को लेकर राजस्थान का सियासी पारा गर्म है. कांग्रेस और भाजपा में आरोप-प्रत्यारोप के साथ जुबानी जंग जारी है. शनिवार को कांग्रेस के आरोपों पर भाजपा विधायक बालमुकुंद आचार्य ने भाजपा मुख्यालय पर मीडिया से बात करते हुए पलटवार किया.

विधायक ने कहा कि जो भारत का नागरिक नहीं, उसे देश में रहने का अधिकार नहीं है. देश के संसाधनों पर राम और रहीम का बराबर अधिकार है, लेकिन रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का नहीं. बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को जाना होगा. उन्हें न वोट देने का अधिकार है, न सरकारी संसाधनों के इस्तेमाल का. आचार्य ने सवाल उठाया कि 50 गज के मकान में 80 मतदाता कैसे हो सकते हैं? इसकी जांच पर कांग्रेस को आपत्ति क्यों है?

कांग्रेस के मिथ्या आरोप: हवामहल से भाजपा विधायक आचार्य ने कांग्रेस को घेरते हुए पूछा कि क्या बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी की कोई जिम्मेदारी नहीं है और वो इसे एक मिथ्या बता रहे हैं?. विधायक ने कहा कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है और वह अपने हिसाब से काम करती है. विधायक ने कहा कि भाजपा पर लगाए गए आरोप झूठे हैं. बालमुकुंद आचार्य ने कहा कि कांग्रेस के पास अगर कोई पेपर है, कोई प्रमाणिक बात है तो वह सामने रखें. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अपने शासनकाल में तुष्टिकरण की राजनीति की थी और मौजूदा सरकार इस तरह की राजनीति नहीं करती है. विधायक ने कहा कि उनके लिए हिंदू-मुस्लिम ये सब परिवार हैं और प्रदेश का रहने वाला प्रत्येक नागरिक सरकार की जिम्मेदारी है.

राम हो या रहीम, बराबर अधिकार: बालमुकुंद आचार्य ने कांग्रेसी नेताओं की ओर से एसआईआर को लेकर की जा रही अनर्गल बयानबाजी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारत की संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग द्वारा एसआईआर करवाया जा रहा है. आयोग निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से बाहरी व्यक्ति, मृत व्यक्ति और डुप्लीकेट नामों को हटाकर मतदाता सूची तैयार करेगा. इससे कांग्रेस को आपत्ति क्यों है, यह समझ से परे है. उन्होंने कहा कि प्रदेश का रहने वाला प्रत्येक नागरिक हमारी जिम्मेदारी है, राज्य और केंद्र सरकार की प्रत्येक योजना को घर-घर तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है. फिर चाहे वो राम हो या रहीम, उसकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है. हम लोग किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते, आप व्यर्थ के आरोप लगाते हैं.

50 गज में 80 लोग कैसे?: बालमुकुंद आचार्य ने कहा कि हवामहल विधानसभा क्षेत्र में एक मकान में 80 लोग रह रहे हैं, मौके पर गए तो 50 गज का मकान था, वहां एक भी व्यक्ति मौके पर नहीं रह रहा. इसी तरह मकान नंबर 572 में 65 लोग रह रहे हैं, मौके पर एक भी व्यक्ति नहीं है. फिर भी कांग्रेस वोट काटने का आरोप लगा रही है, तो वो बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के वोट कटने को लेकर चिंतित है. कांग्रेस का बांग्लादेशी और रोहिंग्यों के लिए प्रेम निकलकर बाहर आ रहा है, इसलिए उनके पेट में दर्द है. 105 साल, 107 साल माताजी इस पेपर में बताई गई हैं, मौके पर ऐसी कोई महिला है ही नहीं. उन्होंने ऐसे और भी उदाहरण देते हुए बताया कि कांग्रेस काल में हुए फर्जीवाड़े अब अब सामने आ रहे हैं.

