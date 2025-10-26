ETV Bharat / state

बच्चे को संक्रमित खून चढ़ाने के मामले ने पकड़ा तूल, नेता प्रतिपक्ष ने कहा- स्वास्थ्य मंत्री को हटाएं सीएम

रांचीः चाईबासा सदर अस्पताल में थैलेसीमिया पीड़ित बच्चे को संक्रमित ब्लड चढ़ाने का मामला अब तूल पकड़ने लगा है. एकतरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चाईबासा के सिविल सर्जन सुशांतो कुमार मांझी समेत लापरवाह पदाधिकारी को सस्पेंड करने का निर्देश देते हुए प्रति बच्चों के परिवारों को दो-दो लाख रुपए के साथ-साथ इलाज का भरोसा दिलाया है तो दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को आड़े हाथों लिया है.

इस मामले में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने भी प्रतिक्रिया दी है. ईटीवी भारत के ब्यूरो चीफ राजेश कुमार सिंह के साथ फोन पर बातचीत के दौरान मंत्री ने कहा कि उम्र के इस पड़ाव पर बाबूलाल मरांडी एक अज्ञानी की तरह व्यवहार कर रहे हैं. उनको मालूम होना चाहिए कि 2 दिन पहले ही ये मामला जैसे ही उनके संज्ञान में आया उन्होंने जांच टीम गठित की थी. सिविल सर्जन समेत तीन लोगों का सस्पेंड किया गया है.

बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता का बयान (ETV Bharat)

स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा कि अगर जांच के बाद डॉक्टरों की लापरवाही सामने आती है तो वह अपने स्तर से पीड़ित परिवारों को दो-दो लाख रुपए देंगे. उन्होंने कहा कि बाबूलाल मरांडी को इतने संवेदनशील मामले में राजनीति नहीं करनी चाहिए. उनसे पूछा गया कि आखिर कितने बच्चे एचआईवी से संक्रमित हैं. इसके जवाब उन्होंने कहा कि एक बच्चे की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी. संभावित बच्चों का भी ब्लड सैंपल लिया गया है. कुछ दिनों में जांच रिपोर्ट आने के बाद तस्वीर साफ होगी. उनके मुताबिक सिविल सर्जन का दावा है कि अस्पताल प्रबंधन के स्तर से किसी तरह की लापरवाही नहीं हुई है.

बच्चों की मौत होने पर जिम्मेवार कौन

इधर, बाबूलाल मरांडी ने कहा कि चाईबासा सदर अस्पताल में थैलेसीमिया से पीड़ित मासूम बच्चे को “संक्रमित खून” चढ़ाया गया और अब सभी बच्चे एचआईवी पॉजिटिव पाए गए. अगर इन बच्चों की भविष्य में मृत्य हो जाती है तो, यह सिर्फ लापरवाही नहीं, बल्कि राज्य प्रायोजित हत्या (State-Sponsored Murder) कहलायेगी.