बाबा बालकनाथ का आरोप-तिजारा में कांग्रेस राज में खूब पड़े फर्जी वोट, SIR से होगा दूध का दूध और पानी का पानी

अलवर: भाजपा विधायक बाबा बालकनाथ ने तिजारा में वोट चोरी कर भाजपा की जीत के कांग्रेस के आरोप को सरासर गलत बताया. तिजारा विधायक बालकनाथ ने उलटा कांग्रेस पर फर्जी मतदान का आरोप जड़ दिया.बालकनाथ बोले-असल में कांग्रेस राज में दिवंगत लोगों से लेकर हरियाणा के लोगों और कम आयु के युवाओं ने खूब वोटिंग की. तभी कांग्रेस जीत पाई.

अब प्रदेश में एसआईआर हो रही है. इसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा. उन्होंने आरोप लगाया कि तिजारा में कांग्रेस ने बड़ी संख्या में फर्जी वोटर बनवाए, तभी पिछले विधानसभा चुनाव में वहां से भाजपा को जीतने के लिए संघर्ष करना पड़ा. विधायक बाबा बालकनाथ बुधवार को अलवर में जनसुनवाई के बाद मीडिया से बात कर रहे थे. तिजारा से भाजपा विधायक बाबा बालकनाथ ने कहा कि अंता उपचुनाव भाजपा जीतेगी. दो दिन बाद परिणाम सबके सामने होंगे. अंता में लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी के 11 साल के सुशासन और भजनलाल सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से प्रेरित होकर भाजपा के पक्ष में वोट किया. इसी तरह बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए सरकार बनेगी, सभी एग्जिट पोल में यही बताया जा रहा है.