ETV Bharat / state

भाजपा विधायक आशीष शर्मा के चाचा ने हासिल की जीत, कुलदीप पठानिया के बेटे को भारी अंतर से हराया

BJP विधायक आशीष शर्मा के चाचा ने कृषि विपणन बोर्ड के चेयरमैन कुलदीप पठानिया के बेटे को 191 मतों के अंतर से पराजित किया है.

BJP MLA Ashish Sharma uncle won Deputy Pradhan election
भाजपा विधायक आशीष शर्मा के चाचा ने उप प्रधान पद का चुनाव जीता (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 29, 2026 at 10:39 AM IST

|

Updated : May 29, 2026 at 10:55 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हमीरपुर: हिमाचल पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र की नवगठित छियोड़ी पंचायत में उप प्रधान पद का चुनाव भाजपा और कांग्रेस के बीच सियासी प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गया. इस सियासी मुकाबले में भाजपा विधायक आशीष शर्मा के चाचा प्रवीन कुमार शर्मा ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व विधायक एवं प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के चेयरमैन कुलदीप पठानिया के पुत्र अभिषेक पठानिया को बड़े अंतर से पराजित कर राजनीतिक हलकों में चर्चा छेड़ दी है. चुनाव परिणामों के अनुसार प्रवीन कुमार शर्मा को कुल 371 मत प्राप्त हुए, जबकि अभिषेक पठानिया के पक्ष में केवल 180 वोट पड़े. उप प्रधान पद के लिए कुल 551 मत डाले गए थे. इनमें 11 मत अमान्य घोषित किए गए, जबकि पांच मतदाताओं ने नोटा का विकल्प चुना. इस तरह प्रवीन शर्मा ने 191 मतों के भारी अंतर से जीत दर्ज कर पंचायत की राजनीति में भाजपा की मजबूत स्थिति का संकेत दिया.

आशीष शर्मा के चाचा जीते, पठानिया के बेटे को हाराया

यह चुनाव इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा था, क्योंकि छियोड़ी पंचायत दोनों ही राजनीतिक परिवारों की गृह पंचायत मानी जाती है. ऐसे में इस मुकाबले को सीधे तौर पर भाजपा विधायक आशीष शर्मा और कांग्रेस नेता कुलदीप पठानिया की राजनीतिक प्रतिष्ठा से जोड़कर देखा जा रहा था. चुनाव प्रचार के दौरान दोनों पक्षों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, जिससे पंचायत स्तर का यह चुनाव पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना रहा.

चुनावी नतीजे से कांग्रेस खेमे में हड़कंप

परिणाम घोषित होते ही भाजपा समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई. समर्थकों ने एक-दूसरे को मिठाइयां खिलाकर और नारेबाजी कर जीत का जश्न मनाया. वहीं, कांग्रेस खेमे के लिए यह परिणाम किसी बड़े झटके से कम नहीं माना जा रहा है. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस परिणाम का असर आने वाले समय में क्षेत्रीय राजनीति पर भी देखने को मिल सकता है.

पंचायत चुनाव से बदल रहे राजनीतिक समीकरण!

छियोड़ी पंचायत का इस बार नया गठन हुआ है. इससे पहले यह पंचायत बोहणी पंचायत का हिस्सा थी. प्रवीन कुमार शर्मा पंचायत राजनीति का लंबा अनुभव रखते हैं और इससे पूर्व बोहणी पंचायत में दो बार उप प्रधान पद की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. वहीं, विधायक आशीष शर्मा की माता भी बोहणी पंचायत से प्रधान रह चुकी हैं. ऐसे में इस जीत को परिवार की मजबूत राजनीतिक पकड़ और जनसमर्थन के रूप में भी देखा जा रहा है. छियोड़ी पंचायत के इस चुनाव परिणाम ने यह स्पष्ट कर दिया है कि स्थानीय स्तर पर राजनीतिक समीकरण लगातार बदल रहे हैं और पंचायत चुनाव भी अब बड़े राजनीतिक दलों के लिए प्रतिष्ठा का विषय बनते जा रहे हैं.

ये भी पढ़ें

इस पंचायत में पर्ची से हुआ फैसला, राजीव कुमार बने उप प्रधान, चारों ओर हो रही चर्चा

इस पंचायत चुनाव में ससुर-बहू ने लहराया जीत का परचम, एक ही परिवार से चुने गए प्रधान-उप प्रधान

इस पंचायत में सास के आगे बहुओं की एक नहीं चली, सासों ने मारी बाजी बहुएं हारीं, यहां ननद ने सगी भाभी को दी पटखनी

Himachal Panchayat Elections: थिल्ल पंचायत में वोटों की धांधली का आरोप, आक्रोशित ग्रामीणों ने की निष्पक्ष कार्रवाई की मांग

CM सुक्खू के गृह जिले में यहां नहीं पड़ा एक भी वोट, जानें वजह?

Last Updated : May 29, 2026 at 10:55 AM IST

TAGGED:

HIMACHAL PANCHAYAT ELECTION RESULT
ASHISH SHARMA UNCLE PRAVEEN SHARMA
CHHIODI PANCHAYAT DEPUTY PRADHAN
KULDEEP PATHANIA SON ABHISHEK
BJP MLA ASHISH SHARMA UNCLE WON

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.