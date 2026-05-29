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भाजपा विधायक आशीष शर्मा के चाचा ने हासिल की जीत, कुलदीप पठानिया के बेटे को भारी अंतर से हराया

हमीरपुर: हिमाचल पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र की नवगठित छियोड़ी पंचायत में उप प्रधान पद का चुनाव भाजपा और कांग्रेस के बीच सियासी प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गया. इस सियासी मुकाबले में भाजपा विधायक आशीष शर्मा के चाचा प्रवीन कुमार शर्मा ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व विधायक एवं प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के चेयरमैन कुलदीप पठानिया के पुत्र अभिषेक पठानिया को बड़े अंतर से पराजित कर राजनीतिक हलकों में चर्चा छेड़ दी है. चुनाव परिणामों के अनुसार प्रवीन कुमार शर्मा को कुल 371 मत प्राप्त हुए, जबकि अभिषेक पठानिया के पक्ष में केवल 180 वोट पड़े. उप प्रधान पद के लिए कुल 551 मत डाले गए थे. इनमें 11 मत अमान्य घोषित किए गए, जबकि पांच मतदाताओं ने नोटा का विकल्प चुना. इस तरह प्रवीन शर्मा ने 191 मतों के भारी अंतर से जीत दर्ज कर पंचायत की राजनीति में भाजपा की मजबूत स्थिति का संकेत दिया.

यह चुनाव इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा था, क्योंकि छियोड़ी पंचायत दोनों ही राजनीतिक परिवारों की गृह पंचायत मानी जाती है. ऐसे में इस मुकाबले को सीधे तौर पर भाजपा विधायक आशीष शर्मा और कांग्रेस नेता कुलदीप पठानिया की राजनीतिक प्रतिष्ठा से जोड़कर देखा जा रहा था. चुनाव प्रचार के दौरान दोनों पक्षों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, जिससे पंचायत स्तर का यह चुनाव पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना रहा.

चुनावी नतीजे से कांग्रेस खेमे में हड़कंप

परिणाम घोषित होते ही भाजपा समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई. समर्थकों ने एक-दूसरे को मिठाइयां खिलाकर और नारेबाजी कर जीत का जश्न मनाया. वहीं, कांग्रेस खेमे के लिए यह परिणाम किसी बड़े झटके से कम नहीं माना जा रहा है. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस परिणाम का असर आने वाले समय में क्षेत्रीय राजनीति पर भी देखने को मिल सकता है.

पंचायत चुनाव से बदल रहे राजनीतिक समीकरण!

छियोड़ी पंचायत का इस बार नया गठन हुआ है. इससे पहले यह पंचायत बोहणी पंचायत का हिस्सा थी. प्रवीन कुमार शर्मा पंचायत राजनीति का लंबा अनुभव रखते हैं और इससे पूर्व बोहणी पंचायत में दो बार उप प्रधान पद की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. वहीं, विधायक आशीष शर्मा की माता भी बोहणी पंचायत से प्रधान रह चुकी हैं. ऐसे में इस जीत को परिवार की मजबूत राजनीतिक पकड़ और जनसमर्थन के रूप में भी देखा जा रहा है. छियोड़ी पंचायत के इस चुनाव परिणाम ने यह स्पष्ट कर दिया है कि स्थानीय स्तर पर राजनीतिक समीकरण लगातार बदल रहे हैं और पंचायत चुनाव भी अब बड़े राजनीतिक दलों के लिए प्रतिष्ठा का विषय बनते जा रहे हैं.