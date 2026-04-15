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BJP विधायक आशीष शर्मा के चाचा-भाई गिरफ्तार, कोर्ट ने पुलिस रिमांड पर भेजा

पूरा मामला सुजानपुर क्षेत्र में दर्ज अवैध खनन केस से जुड़ा है. आरोप है कि संबंधित स्टोन क्रशर यूनिट्स में नियमों की अनदेखी करते हुए अवैध खनन किया गया और रिकॉर्ड में भी अनियमितताएं बरती गईं. जांच के दौरान पुलिस ने एसपी के नेतृत्व में कई स्थानों पर छापेमारी की थी. इस दौरान सीसीटीवी फुटेज, दस्तावेज और अन्य डिजिटल रिकॉर्ड जब्त किए गए, जिन्हें जांच में अहम साक्ष्य माना जा रहा है.

जानकारी के अनुसार, आरोपी उमेश शर्मा और प्रवीण कुमार ने अदालत में सरेंडर किया. इससे पहले दोनों को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिली थी. हाईकोर्ट द्वारा जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद दोनों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. हालांकि, वहां से भी कोई राहत नहीं मिली और सर्वोच्च अदालत ने चार सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने के निर्देश दिए थे. बुधवार को यह समयसीमा समाप्त हो रही थी, जिसके चलते दोनों आरोपियों ने अदालत में पेश होकर सरेंडर कर दिया.

एसपी हमीरपुर बलवीर सिंह ठाकुर ने बताया, 'दोनों आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से चार सप्ताह का समय दिया गया था. तय समयसीमा पूरी होने पर उन्होंने सीजेएम कोर्ट में सरेंडर किया, जिसके बाद अदालत ने उन्हें पुलिस रिमांड पर भेज दिया. अब पुलिस रिमांड के दौरान पूछताछ कर मामले के अन्य पहलुओं की जांच करेगी'.

हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में स्टोन क्रशर से जुड़े कथित अवैध खनन और रिकॉर्ड में गड़बड़ी मामले में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है. मामले में हमीरपुर से भाजपा विधायक आशीष शर्मा के चाचा प्रवीण कुमार और भाई उमेश शर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. सुप्रीम कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद दोनों आरोपियों ने बुधवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (CJM) कोर्ट में आत्मसमर्पण किया. अदालत ने दोनों को एक दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है. अब गुरुवार को उन्हें दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा.

सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं मिली राहत

पुलिस सूत्रों के अनुसार, इस केस में कुल चार आरोपी नामजद हैं. इनमें से दो आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल चुकी है, जबकि विधायक आशीष शर्मा के चाचा और भाई को अब तक किसी भी अदालत से राहत नहीं मिली. पुलिस द्वारा अदालत में पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर ही उनकी जमानत याचिकाएं लगातार खारिज होती रही हैं. यह मामला अगस्त 2025 में दर्ज किया गया था. जांच पूरी होने के बाद नवंबर 2025 में रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश की गई थी. दिसंबर में हाईकोर्ट ने सभी आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थीं. इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा.

BJP विधायक का सुक्खू सरकार पर आरोप

एमएलए आशीष शर्मा के भाई और चाचा की गिरफ्तार को लेकर भाजपा सरकार पर हमलावर है. धर्मशाला से बीजेपी विधायक सुधीर शर्मा ने कहा, 'हिमाचल प्रदेश की राजनीति में शायद ही पहले कभी ऐसी प्रतिशोध की भावना देखने को मिली होगी. हमीरपुर से विधायक आशीष शर्मा के भाई और चाचा के खिलाफ जो मामला है, उसमें आज उन्होंने सरेंडर किया. इस कार्रवाई में जो केस पुलिस विभाग द्वारा बनाया गया है, उसमें कंप्लेनर भी पुलिस है. वहां के एएसपी हैं. जाहिर है विभाग उनके नीचे ही है. वहां भी पुलिस के ही लोग हैं. मामला माइनिंग से जुड़ा हुआ है, जिसमें जो उद्योग विभाग है, उसके अंदर खनन विभाग भी है. उनसे दूर-दूर तक कोई रिपोर्ट नहीं मांगी गई. एक मामला खड़ा कर दिया गया. क्योंकि वे (आशीष शर्मा) हमीरपुर मुख्यालय से विधायक हैं. वो दूसरी बार जीत गए. सरकार के खिलाफ चुनाव हुआ, उसमें वो जीत गए. दमनकारी राजनीति का इससे ज्यादा घटिया प्रदर्शन आज तक इस प्रदेश ने नहीं देखा होगा'.

बीजेपी विधायक सुधीर शर्मा (Social Media)

'इसका परिणाम आने वाले चुनाव में देखने को मिलेगा'

सुधीर शर्मा ने कहा कि सरकार और मुख्यमंत्री को याद रखना चाहिए कि सत्ता आती जाती रहती है. समय का पहिया तेजी से घूम रहा है. आपने जो जनता से झूठ बोलकर सत्ता हासिल की थी, उसके भी कुछ ही दिन रह गए हैं. इसलिए ऐसी ओछी राजनीति जिसकी जीतनी भी कड़ी से कड़ी निंदा की जाए, वो कम है. इस सारे प्रकरण को जनता देख रही है. इसका परिणाम आने वाले चुनाव में देखने को मिलेगा. प्रदेश को धरातल पर ले जाने का काम इस सरकार ने किया है. मीडिया से लेकर राजनीतिक नेताओं तक पर झूठे एफआईआर दर्ज करने का इस सरकार ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है.

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