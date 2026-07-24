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'FIR-FIR खेल रही सुक्खू सरकार, विपक्षी नेताओं पर झूठे केस किए जा रहे दर्ज'

भाजपा विधायक ने सीएम सुक्खू ने अपनी ऐच्छिक निधि का पूरा ब्यौरा सार्वजनिक करने की मांग भी उठाई.

ASHISH SHARMA ON CM SUKHU
भाजपा विधायक आशीष शर्मा (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 24, 2026 at 3:40 PM IST

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हमीरपुर: हमीरपुर सदर से भाजपा विधायक आशीष शर्मा ने प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार और कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि सरकार राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने के लिए "एफआईआर-एफआईआर का खेल" खेल रही है. उन्होंने कहा कि झूठे मुकदमों के जरिए विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन भाजपा ऐसे दबाव में आने वाली नहीं है.

हमीरपुर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान आशीष शर्मा ने हमीरपुर के गर्ल्स स्कूल के मर्जर का निर्णय वापस लेने के मामले में श्रेय लेने की होड़ पर भी निशाना साधा. उन्होंने मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण से पहले ही राजनीतिक सलाहकार की जिम्मेदारी मिल गई थी. यदि वे गर्ल्स स्कूल के मर्जर को रद्द करवाने का श्रेय लेना चाहते हैं तो उन्हें लेने दें, लेकिन यह बेहद हास्यास्पद है कि पहले सरकार स्वयं स्कूलों का विलय करती है और बाद में जनता के विरोध के बाद उसी फैसले को वापस लेकर उसे अपनी उपलब्धि बताती है. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार पहले शिक्षण संस्थानों और अन्य सरकारी संस्थाओं को बंद करती है और जब जनता विरोध करती है तो उन्हीं संस्थानों को दोबारा खोलकर उसका श्रेय लेने का प्रयास करती है.

भाजपा विधायक आशीष शर्मा (ETV BHARAT)

'विपक्षी नेताओं पर झूठे मामले किए जा रहे दर्ज'

आशीष शर्मा ने कहा कि प्रदेश की जनता सरकार की इस कार्यशैली को अच्छी तरह समझ चुकी है और अब ऐसे दावों से भ्रमित होने वाली नहीं है. देहरा के पूर्व विधायक होशियार सिंह पर दर्ज एफआईआर का जिक्र करते हुए भाजपा विधायक ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया. उन्होंने कहा कि प्रदेश में हर जगह 'एफआईआर-एफआईआर का खेल' खेला जा रहा है. विपक्षी नेताओं पर झूठे मामले दर्ज कर उन्हें डराने और दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन भाजपा लोकतांत्रिक तरीके से जनता के बीच अपनी बात रखती रहेगी. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में राजनीतिक मतभेदों का जवाब मुकदमों से नहीं, बल्कि जनता के विश्वास से दिया जाना चाहिए.

'अपनी ऐच्छिक निधि का ब्यौरा दें मुख्यमंत्री'

ऐच्छिक निधि के मुद्दे पर भी आशीष शर्मा ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को घेरते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अपने नादौन विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहते हुए दस वर्षों के दौरान खर्च की गई ऐच्छिक निधि का पूरा ब्यौरा सार्वजनिक करें. उन्होंने देहरा की विधायक से भी अपनी ऐच्छिक निधि का विवरण जनता के सामने रखने की मांग की. उन्होंने कहा कि ऐच्छिक निधि का उपयोग जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए किया जाता है और इसका आवंटन संबंधित विधायक का विशेषाधिकार होता है, इसलिए पारदर्शिता बनाए रखने के लिए पूरा रिकॉर्ड सार्वजनिक होना चाहिए.

आशीष शर्मा ने आरोप लगाया कि आपदा के दौरान महिला मंडलों को जिस तरह धनराशि वितरित की गई, उसे प्रदेश की जनता ने देखा है. उन्होंने कहा कि यह किसी निजी संस्था या बैंक का पैसा नहीं, बल्कि जनता के टैक्स का धन है, इसलिए इसका उपयोग निर्धारित नियमों और पूरी पारदर्शिता के साथ होना चाहिए. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और देहरा की विधायक को भी अपनी ऐच्छिक निधि का पूरा हिसाब सार्वजनिक करना चाहिए ताकि जनता को वास्तविक स्थिति का पता चल सके.

'मुख्यमंत्री खुद हार जाएंगे 2027 का चुनवा'

राजनीतिक भविष्य को लेकर भी भाजपा विधायक ने बड़ा दावा किया. उन्होंने कहा कि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में हमीरपुर जिले की सभी पांचों विधानसभा सीटों पर भाजपा जीत दर्ज करेगी. साथ ही उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने गृह विधानसभा क्षेत्र नादौन से भी चुनाव हार जाएंगे. उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता कांग्रेस सरकार की नीतियों और कार्यशैली से निराश है और आगामी विधानसभा चुनाव में इसका जवाब वोट के माध्यम से देगी.

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