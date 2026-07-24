ETV Bharat / state

'FIR-FIR खेल रही सुक्खू सरकार, विपक्षी नेताओं पर झूठे केस किए जा रहे दर्ज'

हमीरपुर: हमीरपुर सदर से भाजपा विधायक आशीष शर्मा ने प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार और कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि सरकार राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने के लिए "एफआईआर-एफआईआर का खेल" खेल रही है. उन्होंने कहा कि झूठे मुकदमों के जरिए विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन भाजपा ऐसे दबाव में आने वाली नहीं है.

हमीरपुर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान आशीष शर्मा ने हमीरपुर के गर्ल्स स्कूल के मर्जर का निर्णय वापस लेने के मामले में श्रेय लेने की होड़ पर भी निशाना साधा. उन्होंने मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण से पहले ही राजनीतिक सलाहकार की जिम्मेदारी मिल गई थी. यदि वे गर्ल्स स्कूल के मर्जर को रद्द करवाने का श्रेय लेना चाहते हैं तो उन्हें लेने दें, लेकिन यह बेहद हास्यास्पद है कि पहले सरकार स्वयं स्कूलों का विलय करती है और बाद में जनता के विरोध के बाद उसी फैसले को वापस लेकर उसे अपनी उपलब्धि बताती है. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार पहले शिक्षण संस्थानों और अन्य सरकारी संस्थाओं को बंद करती है और जब जनता विरोध करती है तो उन्हीं संस्थानों को दोबारा खोलकर उसका श्रेय लेने का प्रयास करती है.

भाजपा विधायक आशीष शर्मा (ETV BHARAT)

'विपक्षी नेताओं पर झूठे मामले किए जा रहे दर्ज'

आशीष शर्मा ने कहा कि प्रदेश की जनता सरकार की इस कार्यशैली को अच्छी तरह समझ चुकी है और अब ऐसे दावों से भ्रमित होने वाली नहीं है. देहरा के पूर्व विधायक होशियार सिंह पर दर्ज एफआईआर का जिक्र करते हुए भाजपा विधायक ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया. उन्होंने कहा कि प्रदेश में हर जगह 'एफआईआर-एफआईआर का खेल' खेला जा रहा है. विपक्षी नेताओं पर झूठे मामले दर्ज कर उन्हें डराने और दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन भाजपा लोकतांत्रिक तरीके से जनता के बीच अपनी बात रखती रहेगी. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में राजनीतिक मतभेदों का जवाब मुकदमों से नहीं, बल्कि जनता के विश्वास से दिया जाना चाहिए.

'अपनी ऐच्छिक निधि का ब्यौरा दें मुख्यमंत्री'