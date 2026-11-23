कांकेर में बस्तर ओलंपिक की शानदार शुरुआत, 11 खेलों में खिलाड़ी दिखाएंगे दम
छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में बस्तर ओलंपिक को लेकर प्रतियोगियों में जोश दिख रहा है. सुशील सलाम की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 23, 2026 at 8:06 PM IST
कांकेर: छत्तीसगढ़ के बस्तर अंचल में साल 2024 से शुरू हुए बस्तर ओलंपिक का सिलसिला लगातार तीसरे वर्ष भी जारी है. कांकेर में सोमवार को बस्तर ओलंपिक की शुरुआत हुई है. इस आयोजन को लेकर खिलाड़ियों में काफी उत्साह और उमंग देखा जा रहा है. दो दिवसीय खेल प्रतियोगिता में जिले के सभी विकासखंडों से पहुंचे खिलाड़ी 11 खेल विधाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे. मार्च पास्ट के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जिसमें खिलाड़ियों ने अनुशासन और खेल भावना का परिचय दिया.
विधायक आशाराम नेताम ने किया शुभारंभ
विधायक आशाराम नेताम ने बस्तर ओलंपिक के विधिवत शुभारंभ की घोषणा की. उन्होंने कहा कि कांकेर बस्तर का प्रवेश द्वार है. बस्तर ओलंपिक के जरिए क्षेत्र की खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का महत्वपूर्ण प्रयास किया जा रहा है. बस्तर ओलंपिक का आयोजन होना क्षेत्र के लिए काफी अच्छी बात है.
युवाओं को पढ़ाई के साथ खेल, योग और अनुशासन को भी जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए. युवाओं को नशे से दूर रहना चाहिए-आशाराम नेताम, विधायक
प्रतियोगिता का पहला मुकाबला बालिका वर्ग में कांकेर और अंतागढ़ के बीच रस्साकसी का हुआ, जिसमें कांकेर की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत दर्ज की. इसके बाद जूनियर वर्ग की विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं शुरू हुईं. आयोजन स्थल पर खिलाड़ियों में खासा उत्साह देखने को मिला.
कलेक्टर ने खिलाड़ियों का बढ़ाया उत्साह
कांकेर में बस्तर ओलंपिक के शुरुआत पर कलेक्टर कुंदन कुमार भी मौजूद रहे. कलेक्टर ने इस अवसर पर खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया. उन्होंने कहा कि जिला स्तरीय प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी संभाग स्तरीय प्रतियोगिता में शामिल हो रहे हैं.
जिला प्रशासन खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने और उन्हें बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहा है. जिससे कांकेर के खिलाड़ी भविष्य में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सकें- कुंदन कुमार, कलेक्टर, कांकेर
छत्तीसगढ़ में बस्तर ओलंपिक की शुरुआत साल 2024 में हुई थी. यह बस्तर ओलंपिक का पहला सीजन था. उसके बाद साल 2025 में बस्तर ओलंपिक का दूसरा सीजन हुआ. उसके बाद साल 2026 में बस्तर ओलंपिक का तीसरा सीजन आयोजित किया गया है.