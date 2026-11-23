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कांकेर में बस्तर ओलंपिक की शानदार शुरुआत, 11 खेलों में खिलाड़ी दिखाएंगे दम

बस्तर ओलंपिक में हिस्सा लेते खिलाड़ी ( ETV BHARAT )

कांकेर: छत्तीसगढ़ के बस्तर अंचल में साल 2024 से शुरू हुए बस्तर ओलंपिक का सिलसिला लगातार तीसरे वर्ष भी जारी है. कांकेर में सोमवार को बस्तर ओलंपिक की शुरुआत हुई है. इस आयोजन को लेकर खिलाड़ियों में काफी उत्साह और उमंग देखा जा रहा है. दो दिवसीय खेल प्रतियोगिता में जिले के सभी विकासखंडों से पहुंचे खिलाड़ी 11 खेल विधाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे. मार्च पास्ट के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जिसमें खिलाड़ियों ने अनुशासन और खेल भावना का परिचय दिया.

विधायक आशाराम नेताम ने किया शुभारंभ विधायक आशाराम नेताम ने बस्तर ओलंपिक के विधिवत शुभारंभ की घोषणा की. उन्होंने कहा कि कांकेर बस्तर का प्रवेश द्वार है. बस्तर ओलंपिक के जरिए क्षेत्र की खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का महत्वपूर्ण प्रयास किया जा रहा है. बस्तर ओलंपिक का आयोजन होना क्षेत्र के लिए काफी अच्छी बात है.