महमूदाबाद से भाजपा विधायक आशा मौर्य को कैबिनेट में नहीं मिली जगह, सोशल मीडिया पर साझा किया दर्द
मंत्रिमंडल सूची में नाम नहीं होने पर विधायक आशा मौर्या ने नाराजगी जताई. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट शेयर की.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 10, 2026 at 11:08 PM IST
सीतापुर : महमूदाबाद विधानसभा से भाजपा विधायक आशा मौर्या को मंत्रिमंडल में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही थीं. आशा मौर्य की भी सरकार से आस बंध गई थी. लोगों ने तो बधाई व शुभकामनाएं भी दे दीं, लेकिन रविवार को हुए मंत्रिमंडल विस्तार में उन्हें जगह नहीं मिली. मंत्रिमंडल सूची में नाम नहीं होने पर विधायक आशा मौर्या ने नाराजगी जताई. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट शेयर की.
आशा मौर्य ने अपना दर्द साझा करते हुए पार्टी और संगठन के प्रति निष्ठा दोहराई. हालांकि उन्होने पार्टी में समर्पित कार्यकर्ताओं को तरजीह न देकर दलबदुलओं को सम्मान देने की बात भी लिखी. उन्होंने पोस्ट में लिखा, पत्रकार बंधुओं, देश-प्रदेश से आए फोन कॉल, सोशल मीडिया पर शुभकामनाएं और समर्थन देने वाले सभी शुभचिंतकों का वह हृदय से आभार व्यक्त करती हैं.
आप सभी का प्रेम, आशीर्वाद और विश्वास ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है. पिछले 35 वर्षों से पार्टी और संगठन के लिए पूर्ण समर्पण से काम किया है. जनसेवा और समाजहित उनके जीवन का उद्देश्य रहा है. एक समर्पित कार्यकर्ता होने के नाते मन में थोड़ी पीड़ा जरूर हुई है, क्योंकि वर्षों की मेहनत और संघर्ष भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं. मगर यह पीड़ा उनके संकल्प को कमजोर नहीं करेगी.
आशा मौर्य ने स्पष्ट किया कि वह पहले की तरह आगे भी संगठन और समाज हित में पूरी निष्ठा से कार्य करती रहेंगी. उन्होंने समाज के सम्मान, स्वाभिमान और अधिकारों की लड़ाई लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ जारी रखने का संकल्प भी दोहराया. मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर क्षेत्र में पहले से ही चर्चा का माहौल था और अब विधायक के इस भावुक संदेश के बाद राजनीतिक गलियारों में भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं.
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