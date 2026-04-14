PM मोदी देहरादून रैली, विधायक-मंत्रियों से दूर तीसरी पंक्ति में बैठे अरविंद पांडे ने खींचा ध्यान, बोले-अपनी मर्जी से पीछे बैठा
देहरादून में पीएम मोदी के कार्यक्रम में बीजेपी के एक विधायक ने अपनों से ही दूरी बना रखी थी, जिसकी चर्चा हर जगह हो रही.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : April 14, 2026 at 7:07 PM IST
देहरादून: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को देहरादून में ऐतिहासिक परियोजना के उद्घाटन के लिए पहुंचे थे. हजारों की संख्या में भीड़ और मंच पर तमाम दिग्गज नेता पीएम मोदी के साथ मौजूद थे. मंच से नीचे विधायकों, दायित्वधारियों और पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं के लिए अलग से बैठने की व्यवस्था थी, जहां पार्टी के तमाम विधायक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस जनसभा में एक साथ बैठे नजर आ रहे थे, लेकिन एक विधायक, सभी विधायकों, पार्टी के नेताओं और दायित्वधारियों से दूर बैठे हुए थे, जिन्होंने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा. ये गदरपुर विधायक अरविंद पांडेय थे.
बता दें कि सियासी हलकों में बीते कुछ दिनों से पूर्व शिक्षा मंत्री और गदरपुर विधायक अरविंद पांडेय की नाराजगी चर्चा है. अरविंद पांडे आखिरकार क्यों सभी विधायक और भाजपा नेताओं से दूर बैठे हुए थे, सभी इसी को लेकर चर्चा कर रहे हैं. आज पीएम मोदी की रैली में विधायक अरविंद पांडेय जिस तरह से पार्टी के अन्य विधायकों और नेताओं से दूर बैठे, उसे फिर से यही सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है.
सवाल यही है कि क्या अरविंद पांडेय अभी भी पार्टी के किसी शीर्ष नेताओं से नाराज चल रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी के तमाम बड़े नेताओं के सामने वो इस तरह से अलग बैठकर अपनी नाराजगी जता रहे थे?
नाराजगी की वजह: दरअसल, कुछ महीने पहले ही अरविंद पांडेय के भाइयों और उनके बेटे पर अतिक्रमण का आरोप लगा था. इस मामले में जिला प्रशासन ने उन्हें नोटिस भी भेजा था. कहा जाता है कि तभी से अरविंद पांडेय नाराज चल रहे हैं. उस नोटिस के बाद से ही वो सरकारी और पार्टी के कार्यक्रमों से दूरी बनाए हुए नजर आ रहे हैं. वहीं आज पीएम मोदी की जनसभा में पार्टी नेताओं और विधायकों से दूर मीडिया गैलरी में अकेले बैठना उनकी नाराजगी की तरफ ही इशारा करता है.
अरविंद पांडेय का जवाब: वैसे बीच में कुछ देर के लिए भाजपा के प्रदेश महामंत्री अजय कुमार, अरविंद पांडेय मिलने पहुंचे और उनके पास बैठे भी थी, लेकिन फिर वो भी सबसे आगे की गैलरी में जाकर बैठ गए. हालांकि, विधायक ने इस मामले में अपना पक्ष सामने रखा है. उनका कहना है कि वो उनकी अपनी मर्जी थी.
भाजपा के सभी नेता और कार्यकर्ता कभी भी आगे कुर्सी पाने में लिए काम नहीं करता है. ये उनका अपना कार्यक्रम है. ऐसे में इस कार्यक्रम में कोई अव्यवस्था न हो, इसलिए वो अपनी स्वेच्छा से यहां बैठे है. कोई अनदेखी की बात नहीं है. प्रोटोकॉल के अनुसार फर्स्ट रो में जगह है, सुरक्षा अधिकारियों ने बैठने के लिए भी कहा है, लेकिन मैं अपनी मर्जी से पीछे बैठा हूं.
- अरविंद पांडेय, बीजेपी विधायक -
सीएम धामी की बैठक में भी नहीं हुए थे शामिल: 10 अप्रैल को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम घोषणाओं की स्थिति को जानने को लेकर विधानसभा वार समीक्षा बैठक की थी. उस दौरान अन्य विधानसभा क्षेत्र के साथ ही गदरपुर विधानसभा का क्षेत्र भी शामिल था. इस बैठक में अन्य सभी विधानसभाओं के विधायक तो मौजूद थे, लेकिन गदरपुर विधानसभा सीट से भाजपा विधायक अरविंद पांडेय बैठक में शामिल नहीं हुए थे.
हालांकि, उस दौरान भी ये संभावनाएं जताई जा रही थी कि अभी भी विधायक अरविंद पांडेय की नाराजगी दूर नहीं हुई है. यही वजह है कि वो सरकारी कार्यक्रमों से लगातार दूरी बनाए हुए हैं.
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