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बहराइच : पुतला फूंकने के दौरान खुद भी झुलस गईं MLA, पहुंचायी गईं अस्पताल

बहराइच : शहर के पानी टंकी चौराहे पर उस वक्त अफरातफरी का माहौल हो गया, जब महिला जन आक्रोश रैली में पुतला फूंकने के दौरान सदर विधायक झुलस गईं. उन्हें आनन-फानन में मेडिकल कॉलेज में ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है. बताया जा रहा है कि तीन डॉक्टरों की टीम उनके इलाज में जुटी है.

जानकारी के अनुसार जनपद में शनिवार को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से संसद में महिला आरक्षण संशोधन बिल पास न होने के विरोध में महिला जनाक्रोश रैली निकाली गई थी, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं के साथ जिले के प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही भी शामिल हुए. प्रदर्शन के दौरान कलेक्ट्रेट के बाहर राहुल गांधी और अखिलेश यादव का पुतला दहन किया जाने वाला था. जैसे ही पुतले में आग लगाई गई, मौके पर मौजूद भाजपा की सदर विधायक अनुपमा जायसवाल भी आग की चपेट में आने से झुलस गईं. आग की चपटों से उनका चेहरा व बाल जल गए हैं.

घटना को दौरान मौके पर मौजूद पुलिस और पार्टी के पदाधिकारियों ने उन्हें शहर के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है, जहां उनका इलाज चल रहा है. घटना की सूचना मिलते ही मंत्री सूर्य प्रताप शाही, डीएम अक्षय त्रिपाठी और एसपी विश्वजीत श्रीवास्तव मौके पर पहुंच गए. उन्होंने भाजपा विधायक का हाल जाना. फिलहाल तीन डॉक्टरों की टीम उनका इलाज कर रही है.

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