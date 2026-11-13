क्या BJP विधायक अनिल शर्मा बदलेंगे पाला? CM सुक्खू के साथ हुई मुलाकात की तस्वीरों ने बढ़ाई सियासी गर्मी
मंडी में हेलीपैड पर सीएम सुक्खू से मिलने भाजपा विधायक अनिल शर्मा पहुंचे. वहीं, उन्होंने सरकार की एंटी चिट्टा वॉकाथान रैली में भी भाग लिया.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 13, 2026 at 3:20 PM IST
मंडी: हिमाचल प्रदेश के मंडी शहर में शुक्रवार को आयोजित एंटी चिट्टा वॉकाथॉन रैली के दौरान एक ऐसा राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिला, जिसने जिले की सियासत में नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है. सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के मंडी पहुंचने पर भाजपा विधायक अनिल शर्मा ने उनका स्वागत किया. इसके बाद मुख्यमंत्री और अनिल शर्मा के बीच हुई मुलाकात से लेकर पड्डल मैदान में रैली के दौरान सामने आए घटनाक्रम तक, हर बात राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गई है.
सीएम सुक्खू का भाजपा विधायक ने किया स्वागत
जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शुक्रवार को शिमला से हेलीकॉप्टर के माध्यम से मंडी पहुंचे. उनका हेलीकॉप्टर कांगनीधार हेलीपैड पर उतरा, जहां मंडी सदर से भाजपा विधायक अनिल शर्मा ने उनका स्वागत किया. इस दौरान मुख्यमंत्री ने सुरक्षा कर्मियों के माध्यम से अनिल शर्मा को एंटी चिट्टा वॉकाथॉन से जुड़ी विशेष ड्रेस भी पहनने के लिए दी. हालांकि, अनिल शर्मा ने उस समय ड्रेस नहीं पहनी. हेलीपैड पर हुई इस मुलाकात ने राजनीतिक चर्चाओं को और हवा दे दी.
पार्टी बदलने की संभावनाओं ने पकड़ा जोर
बता दें कि अनिल शर्मा के हालिया बयान के बाद से ही उनके राजनीतिक भविष्य और भाजपा में उनकी भूमिका को लेकर तरह-तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं. यहां तक कि उनके दोबारा पार्टी बदलने की संभावनाओं को लेकर भी चर्चाएं शुरू हो गई थीं. ऐसे में मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए उनकी मौजूदगी को राजनीतिक दृष्टि से भी देखा जा रहा है.
एंटी चिट्टा वॉकाथॉन रैली में हुए शामिल
वहीं, इस पूरे घटनाक्रम का एक और दिलचस्प दृश्य पड्डल मैदान में देखने को मिला. मुख्यमंत्री की मौजूदगी में आयोजित एंटी चिट्टा वॉकाथॉन रैली में शामिल होने के लिए जब अनिल शर्मा मैदान की ओर बढ़ रहे थे, उसी दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर उनके पास पहुंचे. उन्होंने अनिल शर्मा का हाथ पकड़कर उन्हें अपने साथ रैली में आगे ले जाने का प्रयास किया. इस दौरान अनिल शर्मा कुछ पीछे चलते नजर आए, लेकिन बाद में उनके चेहरे पर मुस्कान भी दिखाई दी.
इस घटनाक्रम के बाद मंडी की राजनीति में एक बार फिर अनिल शर्मा को लेकर चर्चाओं का दौर तेज हो गया है. हालांकि, मुख्यमंत्री के स्वागत और रैली में उनकी मौजूदगी को लेकर किसी भी तरह के राजनीतिक निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी. अनिल शर्मा की ओर से पार्टी बदलने को लेकर कोई नया आधिकारिक ऐलान सामने नहीं आया है.
जब अपने ही सांसदों पर भड़के थे अनिल शर्मा
गौरतलब है कि इससे पहले विधायक अनिल शर्मा अपनी पार्टी के सांसदों पर मदद नहीं करने का आरोप लगा चुके है. साथ ही सीएम सुक्खू की भी तारीफ कर चुके हैं. दरअसल, सितंबर माह में एक सभा में MLA अनिल शर्मा ने कहा था, "उन्होंने क्षेत्र में पार्किंग निर्माण के लिए चारों सांसदों से 25-25 लाख का आर्थिक मदद मांगी थी, लेकिन वहां से अपेक्षित सहयोग नहीं मिला. जब मुझे लगा इनमें (सांसद) तेल नहीं, इसके बाद मैंने मुख्यमंत्री से बात कर विकास कार्य के लिए दो करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत करवाई. क्षेत्र के विकास के लिए वह लगातार प्रयास कर रहे हैं और जहां से भी संभव हो, वहां से धनराशि उपलब्ध करवाने का प्रयास किया जा रहा है. विकास कार्यों के लिए किसी के आगे हाथ फैलाने के बजाय वह सरकार से आवश्यक धनराशि लाने में जुटे हैं".
आगे क्या होगी अनिल शर्मा की रणनीति?
फिलहाल, एंटी चिट्टा वॉकाथॉन रैली के मंच से लेकर हेलीपैड तक अनिल शर्मा की मौजूदगी और कांग्रेस नेताओं के साथ उनकी तस्वीरें मंडी के राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई हैं. अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में अनिल शर्मा अपने राजनीतिक रुख को लेकर क्या बयान देते हैं और उनकी अगली राजनीतिक रणनीति क्या रहती है.
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