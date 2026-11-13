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क्या BJP विधायक अनिल शर्मा बदलेंगे पाला? CM सुक्खू के साथ हुई मुलाकात की तस्वीरों ने बढ़ाई सियासी गर्मी

सीएम सुक्खू के साथ बीजेपी विधायक अनिल शर्मा ( ETV Bharat )

मंडी: हिमाचल प्रदेश के मंडी शहर में शुक्रवार को आयोजित एंटी चिट्टा वॉकाथॉन रैली के दौरान एक ऐसा राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिला, जिसने जिले की सियासत में नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है. सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के मंडी पहुंचने पर भाजपा विधायक अनिल शर्मा ने उनका स्वागत किया. इसके बाद मुख्यमंत्री और अनिल शर्मा के बीच हुई मुलाकात से लेकर पड्डल मैदान में रैली के दौरान सामने आए घटनाक्रम तक, हर बात राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गई है.

सीएम सुक्खू का भाजपा विधायक ने किया स्वागत जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शुक्रवार को शिमला से हेलीकॉप्टर के माध्यम से मंडी पहुंचे. उनका हेलीकॉप्टर कांगनीधार हेलीपैड पर उतरा, जहां मंडी सदर से भाजपा विधायक अनिल शर्मा ने उनका स्वागत किया. इस दौरान मुख्यमंत्री ने सुरक्षा कर्मियों के माध्यम से अनिल शर्मा को एंटी चिट्टा वॉकाथॉन से जुड़ी विशेष ड्रेस भी पहनने के लिए दी. हालांकि, अनिल शर्मा ने उस समय ड्रेस नहीं पहनी. हेलीपैड पर हुई इस मुलाकात ने राजनीतिक चर्चाओं को और हवा दे दी.