ETV Bharat / state

"सीएम और विधानसभा अध्यक्ष से करेंगे शिकायत"; BJP MLA अनिल पाराशर बोले- "विधायक का अपमान करना, विधायिका पर कुठाराघात"

वृंदावन में पुलिस अधिकारी और भाजपा विधायक के बीच बहस का वीडियो वायरल होने का बाद रखा अपना पक्ष.

BJP MLA अनिल पाराशर
BJP MLA अनिल पाराशर (Photo credit: मीडिया सेल)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 16, 2026 at 11:23 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

अलीगढ़ : वृंदावन में भारी भीड़ के बीच यातायात व्यवस्था संभाल रहे पुलिस अधिकारी और भाजपा विधायक के बीच हुई तीखी बहस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद उन्होंने अपना पक्ष रखा है. कोल विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक अनिल पाराशर ने स्पष्टीकरण देते हुये आरोप लगाया कि उन्हें जानबूझकर करीब आधे से पौन घंटे तक रोका गया और बाद में उनके साथ हुए पूरे घटनाक्रम का सिर्फ एक हिस्सा रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर वायरल किया गया.




जारी अपने स्पष्टीकरण में विधायक अनिल पाराशर ने कहा कि उनका वृंदावन जाने का उद्देश्य बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करना या किसी तरह की विशेष सुविधा लेना नहीं था. उन्होंने बताया कि वृंदावन में उनके एक रिश्तेदार रहते हैं, जो पूर्व में नगर पालिका अध्यक्ष भी रह चुके हैं और नीम करोली धाम के सेवक हैं. उन्हीं का हालचाल लेने के लिए वह जा रहे थे.

BJP MLA अनिल पाराशर का बयान (Video credit: मीडिया सेल)


विधायक के मुताबिक, जब उनकी गाड़ी वृंदावन के रास्ते पर पहुंची तो पुलिस ने व्यवस्था के चलते बैरियर लगा रखा था और अंदर वाहनों की एंट्री प्रतिबंधित थी. उन्होंने कहा कि वह करीब आधा से पौन घंटे तक वहीं खड़े रहे. इस दौरान उनके स्टाफ ने पुलिसकर्मियों को बताया कि गाड़ी में विधायक मौजूद हैं और उन्हें केवल अटाला चुंगी तक जाना है. उनका कहना था कि उन्हें ज्यादा अंदर नहीं जाना था और जिस स्थान तक जाना था, वह मुश्किल से कुछ दूरी पर ही था.


उन्होंने दावा किया कि उनके बार-बार अनुरोध के बावजूद उनकी गाड़ी को अंदर नहीं जाने दिया गया, जबकि उनके सामने पांच से सात अन्य वाहन बैरियर के अंदर से निकल गए. विधायक ने कहा कि जब बार-बार आग्रह के बाद भी कोई समाधान नहीं हुआ तो उन्हें खुद गाड़ी से उतरकर पुलिस अधिकारी के पास जाना पड़ा.

उनका आरोप है कि अधिकारी कुर्सी पर बैठे रहे और उनके परिचय तथा वहां जाने के उद्देश्य के बारे में बताए जाने के बावजूद कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली. विधायक ने कहा कि उन्होंने पुलिस अधिकारी से यह भी पूछा कि क्या जनप्रतिनिधि से उनकी कोई नाराजगी या दुश्मनी है? उनका कहना था कि जब जनप्रतिनिधि स्वयं गाड़ी में मौजूद हैं और यह संदेश दिया जा चुका है कि उन्हें केवल परिचित का हालचाल लेकर वापस लौटना है, तो उन्हें इतने लंबे समय तक क्यों रोका गया?



विधायक अनिल पाराशर ने वायरल वीडियो को लेकर कहा कि उन्होंने मौके पर केवल इतना कहा था कि जनप्रतिनिधि का सम्मान करना सीखिए. उनका आरोप है कि उनके शब्दों को रिकॉर्ड कर लिया गया, लेकिन उससे पहले क्या व्यवहार किया गया और अधिकारी ने उनसे क्या-क्या कहा, उसका वीडियो सामने नहीं आया. विधायक ने कहा कि उन्हें ऐसा महसूस कराया गया जैसे उनके साथ किसी व्यक्तिगत दुश्मनी या नाराजगी के कारण व्यवहार किया जा रहा हो.

उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों के लिए प्रोटोकॉल निर्धारित है और इमरजेंसी या विशेष परिस्थितियों में उनकी आवाजाही को लेकर भी व्यवस्थाएं होती हैं. विधायक अनिल पाराशर ने कहा कि वह अलीगढ़ में करीब 10 वर्षों से विधायक हैं और इस दौरान पुलिस के साथ उनके व्यवहार के बारे में वहां के अधिकारियों और लोगों से पूछा जा सकता है.

उन्होंने दावा किया कि उन्होंने अलीगढ़ में कभी पुलिसकर्मियों के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार नहीं किया. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि मौके पर पुलिस को अपनी समझ और परिस्थितियों का आकलन करते हुए विवाद को समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए था. उनके मुताबिक, यदि पुलिसकर्मी मौके की स्थिति को समझकर समाधान निकालते तो मामला इतना आगे नहीं बढ़ता.






विधायक ने कहा कि वह इस मामले को मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाएंगे और विधानसभा अध्यक्ष को भी पूरे प्रकरण से अवगत कराएंगे. उन्होंने इसे जनप्रतिनिधि के सम्मान से जुड़ा मामला बताते हुए कहा कि पुलिस अधिकारियों को भी परिस्थितियों के प्रति संवेदनशीलता और समझदारी से काम लेना चाहिए.

दरअसल, हरियाली तीज के अवसर पर वृंदावन में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने के कारण यातायात और सुरक्षा व्यवस्था के लिए कई मार्गों पर वाहनों की आवाजाही नियंत्रित की गई थी. इसी दौरान अलीगढ़ के कोल विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक की गाड़ी को भी बैरियर पर रोक दिया गया था. इस दौरान पुलिस अधिकारी और भाजपा विधायक के बीच हुई तीखी बहस का वीडियो सोशल मीडिया पर हो गया.

यह भी पढ़ें : सोते रहते हैं MLA, इसलिए अधिकारी करते हैं हरामखोरी, BJP विधायक पर भड़के मंत्री सूर्यप्रताप शाही

TAGGED:

MLA ANIL PARASHAR CLARIFICATION
विधायक अनिल पाराशर का स्पष्टीकरण
KOIL ASSEMBLY CONSTITUENCY
MLA ANIL PARASHAR
ALIGARH NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.