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'क्या सारी समस्याएं मेरे ही कार्यकाल में आईं? बीजेपी के पूर्व विधायक पर अनिल नौटियाल का पलटवार

बीजेपी के वर्तमान और पूर्व विधायक ( फोटो सोर्स- FB@Anilnautiyal/ETV Bharat )

गैरसैंण: उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव 2027 की आहट के साथ ही सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के भीतर छिड़ी सियासी जंग अब चरम पर पहुंच गई है. बीते रोज रविवार को कर्णप्रयाग विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह नेगी ने वर्तमान बीजेपी विधायक अनिल नौटियाल को 'कुंभकर्ण' बताया दिया था. साथ ही विकास कार्यों की अनदेखी के गंभीर आरोप मढ़ दिए थे. जिस पर अब विधायक अनिल नौटियाल ने इस राजनीतिक हमले का करारा जवाब दिया है. उनके इस पलटवार से क्षेत्र का सियासी पारा पूरी तरह गरमा गया है.

नेगी हमारे बड़े भाई, लेकिन आरोप समझ से परे: पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह नेगी के तीखे हमलों पर बेहद सधे हुए अंदाज में प्रतिक्रिया देते हुए वर्तमान बीजेपी विधायक अनिल नौटियाल ने कहा कि सुरेंद्र सिंह नेगी हमारे अत्यंत वरिष्ठ नेता हैं, बड़े भाई हैं और इस पार्टी से विधायक रह चुके हैं. वे हमेशा हमारे मार्गदर्शक की भूमिका में रहे हैं.

उन्होंने आगे कहा कि संगठन ने उन्हें हर स्तर पर पूरा मान-सम्मान दिया है. ऐसे में उन्होंने इस प्रकार के बेबुनियाद आरोप क्यों लगाए? यह मेरी समझ से बिल्कुल परे है. अनिल नौटियाल ने साफ किया कि वे इस संबंध में व्यक्तिगत रूप से मिलकर उनसे बात करेंगे और उनकी आपत्तियों के पीछे की वजह जानने का प्रयास करेंगे. कर्णप्रयाग से बीजेपी विधायक अनिल नौटियाल (फोटो सोर्स- FB@Anilnautiyal) क्या समस्याएं केवल मेरे ही कार्यकाल में आईं? सड़कों की बदहाली और विकास कार्यों के रुकने के आरोपों पर तीखा सवाल दागते हुए विधायक अनिल नौटियाल ने कहा कि, "क्या गैरसैंण क्षेत्र की सड़कें और अन्य जनसमस्याएं सिर्फ मेरे ही वर्तमान कार्यकाल के दौरान पैदा हुई हैं? विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसे जनता भली-भांति देख रही है."- अनिल नौटियाल, बीजेपी विधायक, कर्णप्रयाग उन्होंने पिछले विधानसभा सत्र का हवाला देते हुए कहा कि उन्होंने सदन के पटल पर गैरसैंण को नया जिला बनाए जाने की मांग को बेहद प्रमुखता और प्रखरता के साथ उठाया था. इसके अलावा गैरसैंण में बहुप्रतीक्षित कृत्रिम झील का निर्माण हो या फिर सिलकोट से गैरसैंण तक की महत्वाकांक्षी पेयजल योजना इन सभी जनहित के बड़े प्रोजेक्ट्स पर वर्तमान में तेजी से कार्य चल रहा है. जिसमें सिलकोट पेयजल योजना का लाभ नगरवासी ले रहे हैं. धरातल पर दिख रहा है काम, आरोप पूरी तरह निराधार: विधायक नौटियाल ने क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की एक लंबी सूची पेश करते हुए दावों को खारिज किया. उन्होंने बताया कि वर्तमान में गैरसैंण डिग्री कॉलेज मोटर मार्ग,कारगिल शहीद के पैतृक गांव को जोड़ने वाले धुनारघाट-बाटाधार मोटर मार्ग और फरकंडे मोटर मार्ग पर डामरीकरण का कार्य युद्धस्तर पर शुरु होने वाला है. बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह नेगी (फोटो सोर्स- ETV Bharat)