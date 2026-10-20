'क्या सारी समस्याएं मेरे ही कार्यकाल में आईं? बीजेपी के पूर्व विधायक पर अनिल नौटियाल का पलटवार
चमोली में बीजेपी के पूर्व और वर्तमान विधायकों के बीच जुबानी जंग, अब सुरेंद्र सिंह नेगी ने आरोपों पर अनिल नौटियाल ने दिया जवाब
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 20, 2026 at 4:49 PM IST
गैरसैंण: उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव 2027 की आहट के साथ ही सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के भीतर छिड़ी सियासी जंग अब चरम पर पहुंच गई है. बीते रोज रविवार को कर्णप्रयाग विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह नेगी ने वर्तमान बीजेपी विधायक अनिल नौटियाल को 'कुंभकर्ण' बताया दिया था. साथ ही विकास कार्यों की अनदेखी के गंभीर आरोप मढ़ दिए थे. जिस पर अब विधायक अनिल नौटियाल ने इस राजनीतिक हमले का करारा जवाब दिया है. उनके इस पलटवार से क्षेत्र का सियासी पारा पूरी तरह गरमा गया है.
नेगी हमारे बड़े भाई, लेकिन आरोप समझ से परे: पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह नेगी के तीखे हमलों पर बेहद सधे हुए अंदाज में प्रतिक्रिया देते हुए वर्तमान बीजेपी विधायक अनिल नौटियाल ने कहा कि सुरेंद्र सिंह नेगी हमारे अत्यंत वरिष्ठ नेता हैं, बड़े भाई हैं और इस पार्टी से विधायक रह चुके हैं. वे हमेशा हमारे मार्गदर्शक की भूमिका में रहे हैं.
उन्होंने आगे कहा कि संगठन ने उन्हें हर स्तर पर पूरा मान-सम्मान दिया है. ऐसे में उन्होंने इस प्रकार के बेबुनियाद आरोप क्यों लगाए? यह मेरी समझ से बिल्कुल परे है. अनिल नौटियाल ने साफ किया कि वे इस संबंध में व्यक्तिगत रूप से मिलकर उनसे बात करेंगे और उनकी आपत्तियों के पीछे की वजह जानने का प्रयास करेंगे.
क्या समस्याएं केवल मेरे ही कार्यकाल में आईं? सड़कों की बदहाली और विकास कार्यों के रुकने के आरोपों पर तीखा सवाल दागते हुए विधायक अनिल नौटियाल ने कहा कि,
"क्या गैरसैंण क्षेत्र की सड़कें और अन्य जनसमस्याएं सिर्फ मेरे ही वर्तमान कार्यकाल के दौरान पैदा हुई हैं? विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसे जनता भली-भांति देख रही है."- अनिल नौटियाल, बीजेपी विधायक, कर्णप्रयाग
उन्होंने पिछले विधानसभा सत्र का हवाला देते हुए कहा कि उन्होंने सदन के पटल पर गैरसैंण को नया जिला बनाए जाने की मांग को बेहद प्रमुखता और प्रखरता के साथ उठाया था. इसके अलावा गैरसैंण में बहुप्रतीक्षित कृत्रिम झील का निर्माण हो या फिर सिलकोट से गैरसैंण तक की महत्वाकांक्षी पेयजल योजना इन सभी जनहित के बड़े प्रोजेक्ट्स पर वर्तमान में तेजी से कार्य चल रहा है. जिसमें सिलकोट पेयजल योजना का लाभ नगरवासी ले रहे हैं.
धरातल पर दिख रहा है काम, आरोप पूरी तरह निराधार: विधायक नौटियाल ने क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की एक लंबी सूची पेश करते हुए दावों को खारिज किया. उन्होंने बताया कि वर्तमान में गैरसैंण डिग्री कॉलेज मोटर मार्ग,कारगिल शहीद के पैतृक गांव को जोड़ने वाले धुनारघाट-बाटाधार मोटर मार्ग और फरकंडे मोटर मार्ग पर डामरीकरण का कार्य युद्धस्तर पर शुरु होने वाला है.
इसके साथ ही आगरचट्टी से कोयलख मोटर मार्ग व सारकोट से भराड़ीसैण मोटर मार्ग का डामरीकरण कार्य सफलतापूर्वक पूरा किया जा चुका है. सालों से बदहाल स्थिति में पड़ी गैरसैंण डाकबंगला रोड, नगर पंचायत रोड व सिंचाई विभाग रोड पर टाइल्स निर्माण का काम भी पूरी तरीके से संपन्न हो चुका है.
वहीं, गैरसैंण सैनिक कॉलोनी में जल निकास नाला व मार्ग, समेत तेवाखर्क मोटर पुल निर्माण का कार्य प्रगति पर है. नेल-कुमोली मोटर मार्ग भी स्वीकृत हो चुका है. उन्होंने उच्च शिक्षा और तकनीकी क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि गिनाते हुए कहा कि साल 2013 से अधर में लटका भरसार विश्वविद्यालय का कैंपस अब धरातल पर साकार हो रहा है और इसका निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है.
"जो काम जमीन पर दिखाई दे रहे हैं, उन्हें नकार कर इस तरह के मनगढ़ंत आरोप लगाना पूरी तरह निराधार और राजनीति से प्रेरित है."- अनिल नौटियाल, बीजेपी विधायक, कर्णप्रयाग
चुनाव से पहले जुबानी जंग ने बढ़ाई संगठन की चिंता: गौर हो कि कल यानी 19 अक्टूबर को पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह नेगी ने गढ़वाल मंडल विकास निगम (जीएमवीएन) के गेस्ट हाउस में एक प्रेस वार्ता कर वर्तमान विधायक अनिल नौटियाल पर क्षेत्र की अनदेखी करने का आरोप लगाया था. उन्हें 5 सालों से सोया हुआ 'कुंभकर्ण' करार दिया था.
बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह नेगी का गुस्सा वर्तमान विधायक अनिल नौटियाल पर जमकर फूटा. उन्होंने ये तक कह दिया कि 'कुंभकर्ण भी 6 महीने में जागता था, विधायक 5 साल से सो ही रहे...' #Uttarakhand #Surendranegi #anilnautiyal #Bjp @BJP4UK @garimadasauni @INCUttarakhand @mahendrabhatbjp https://t.co/QEYI95l5Ee— ETVBharat Uttarakhand (@ETVBharatUK) October 19, 2026
बीजेपी के इन दो कद्दावर और प्रभावशाली नेताओं के बीच शुरू हुई यह जुबानी जंग अब क्षेत्र में चर्चा का मुख्य विषय बन चुकी है. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पार्टी के भीतर का यह असंतोष आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी के चुनावी समीकरणों पर गहरा असर डाल सकता है, जिस पर अब संगठन के उच्च पदाधिकारियों की नजरें टिक गई हैं.
अब देखना होगा कि दोनों भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेताओं की ये जुबानी जंग और आरोप प्रत्यारोप का दौर कब तक चलता है. यह जंग आगामी विधानसभा चुनाव में क्या गुल खिलाता है, इस पर सबकी नजर बनी रहेगी, लेकिन विपक्ष इसे बीजेपी के अंदर फूट और अंतर्कलह से जोड़कर देख रहा है.
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