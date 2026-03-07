ETV Bharat / state

समझाइश के बाद क्या आगे होगा एक्शन?, उज्जैन में विधायक कालूहेड़ा के बागी तेवर पर कितना असर

उज्जैन के पिपलीनाका में सड़क के चौड़ीकरण के विरोध में विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा ने अपनी ही सरकार को घेरा.

BJP MLA Anil Jain Kaluhera
अपनी ही सरकार के विरोध में उतरे विधायक कालूहेड़ा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 7, 2026 at 7:45 PM IST

Updated : March 7, 2026 at 7:59 PM IST

भोपाल: उज्जैन में सड़क चौड़ीकरण के मुद्दे पर अपनी ही सरकार के खिलाफ सीधा मोर्चा खोलने वाले बीजेपी विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा को संगठन की समझाइश के बाद मामला खत्म नहीं हुआ. जानकारी के मुताबिक मामले पर पार्टी की नज़र बनी हुई है. पार्टी इस मामले में विधायक के खिलाफ कड़ा एक्शन भी ले सकती है. असल में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने अब तक पहले दौर में समझाइश ही दी है. लेकिन अध्यक्ष की जिम्मेदारी के इन नौ महीनों में एक्शन बाकी है. एक वजह ये भी है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के गृह क्षेत्र उज्जैन से ही बीजेपी के विधायक के बागी तेवर दिखाने का ये दूसरा मामला है.

बीजेपी में बढ़ती अनुशासनहीनता, क्यों एक्शन हुआ जरूरी

लगातार सत्ता में रहने के साथ बीजेपी में जो बड़े बदलाव आए उसमें अनुशासन का डंडा कमजोर पड़ा है. यही वजह है कि जिस दल में पार्टी फोरम के अलावा नेता कहीं मुंह नहीं खोलते थे, वहां बेबाकी से बयान सामने आ रहे हैं. हांलाकि पिछले साल बाकायदा विधायकों के संवाद सुधार के मकसद से पचमढी में ट्रेनिंग कैम्प आयोजित किया गया था. जिसमें विधायकों और सांसदों को खास हिदायत दी गई थी कि उन्हें किस तरह से संभलकर बोलना है. हांलाकि असर बहुत दिन नहीं रहा.

इसकी ताजा मिसाल अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चे खोले विधायक अनिल जैन हैं. वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश भटनागर कहते हैं, कांग्रेस के मुकाबले अब भी बीजेपी के नेताओं में संयम और अनुशासन है. लेकिन सवाल ये है कि क्या अपनी ही सरकार के खिलाफ विधायक का मोर्चा खोलना न्यायसंगत है. विधायक भी मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र से आने वाला है, तो जाहिर है मामले की गंभीरता और बढ़ जाती है. मुझे लगता है कि जिस तरह का बीजेपी में अनुशासन को लेकर सख्ती रही है. पहले समझाइश और फिर एक्शन लेने में भी पार्टी संकोच नहीं करेगी. वजह ये है कि उज्जैन मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है और मुखिया के इलाके में अनुशासनहीनता एक के बाद एक विधायकों की पार्टी बहुत देर बर्दाश्त नहीं करेगी. एक पर एक्शन बाकियों के लिए संदेश हो सकता है.

पहले संगठन की समझाइश फिर एक्शन की तैयारी

उज्जैन उत्तर से विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा को भोपाल बुलाकर जब मुख्यमंत्री निवास में बातचीत की गई. जानकारी के मुताबिक उनसे ये कहा गया है कि अगर कोई जनहित का भी विषय था तो आपको पार्टी फोरम पर उठाना चाहिए था. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, प्रदेश प्रभारी डॉ. महेन्द्र सिंह और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने उनसे बातचीत की और समझाइश दी. कालूहेड़ा का कहना है कि जनता से संवाद के बाद ही सड़क चौड़ीकरण का निर्णय लिया जाए. वे पूरे सहयोग के लिए तैयार हैं.

किस सड़क पर गर्माई सियासत, विधायक ने अपनी ही सरकार को घेरा

अनिल जैन कालूहेड़ा उज्जैन की उत्तर विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक हैं. उनके इलाके पिपलीनाका में सड़क के चौड़ीकरण का काम हो रहा है. इसी को लेकर विवाद खड़ा हुआ है. उनका ये कहना था कि इलाके में जो परिवार रहते हैं उनके मकान टूट रहे हैं. हमने कलेक्टर से कहा कि इसको रिवाइज किया जा सकता है. मकान बच सकें ऐसा प्रयास कीजिएगा. पिपलीनाका के रहवासियों को मैंने वचन दिया है कि सड़क 24 मीटर की ही होगी. अगर नहीं होगी तो आपका विधायक आपके कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा. जनआंदोलन करेगा. इस रोड पर चार सौ ज्यादा घर हैं जो सड़क चौड़ीकरण की जद में आ रहे हैं. इन घरों को सात दिन में खाली कर देने का नोटिस भी दिया जा चुका है.

अनिल के पहले चिंतामणि ने बढ़ाई सरकार की चिंता

इत्तेफाक की बात है कि कुल दो साल में दो बार अपनी ही सरकार के खिलाफ जो सबसे बड़े मोर्चे खोले गए वे दोनों मामले उज्जैन से हैं. विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा के पहले उज्जैन से ही विधायक चिंतामण मालवीय ने सिंहस्थ के लिए किसानों की भूमि अधिग्रहित किए जाने के विरोध में सड़क से लेकर सदन तक आवाज उठाई थी. बाद में सरकार ने अधिग्रहण का फैसला किसानों के भारी विरोध के वाद वापस ले लिया था.

Last Updated : March 7, 2026 at 7:59 PM IST

संपादक की पसंद

