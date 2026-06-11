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संतकबीरनगर: बोर्ड बैठक में तीखी नोकझोंक, आपस में ही भिड़ गए बीजेपी विधायक और चेयरमैन

संतकबीरनगर : बोर्ड बैठक में तीखी नोकझोंक ( Photo Credit; ETV Bharat )

​संतकबीरनगर: खलीलाबाद नगर पालिका परिषद की बोर्ड बैठक के दौरान उस समय भारी हंगामा खड़ा हो गया, जब विकास कार्यों के मुद्दे को लेकर स्थानीय बीजेपी विधायक अंकुर राज तिवारी और चेयरमैन आपस में ही भिड़ गए. दोनों जनप्रतिनिधियों के बीच विकास और बजट को लेकर जमकर तीखी नोकझोंक और कहासुनी हुई. यह पूरा हाई-वोल्टेज ड्रामा समाजवादी पार्टी के सांसद लक्ष्मीकांत उर्फ पप्पू निषाद की मौजूदगी में चलता रहा. संतकबीरनगर : बोर्ड बैठक में तीखी नोकझोंक (Video Credit; ETV Bharat) दरअसल, इस विवाद की शुरुआत पिछले तीन साल से रुके हुए विकास कार्यों को लेकर हुई. बैठक में चेयरमैन ने नगर क्षेत्र के रुके पड़े विकास का पूरा जिम्मा विधायक के सिर पर मढ़ते हुए सीधा और तीखा हमला बोला. चेयरमैन ने आरोप लगाया कि उनके भेजे गए प्रस्तावों पर शासन धन आवंटित नहीं करती है, जबकि इसके विपरीत विधायक के लेटर पैड पर करोड़ों रुपये का बजट शासन द्वारा तुरंत जारी कर दिया जाता है. उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि बिना किसी जानकारी के गुपचुप तरीके से डीपीआर तैयार कर बजट अलॉट करा लिया जाता है और नगर पालिका प्रशासन को इसकी कानों-कान खबर तक नहीं होती.