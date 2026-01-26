ETV Bharat / state

'एकदम निठल्ले हैं आप..' DM के सामने ही सिविल सर्जन पर भड़क उठे BJP विधायक आनंद मिश्रा

आईपीएस से विधायक बने आनंद मिश्रा पुलिसिया अंदाज में नजर में आए. बक्सर डीएम के सामने ही सिविल सर्जन पर भड़क उठे. पढ़ें..

Anand Mishra
सिविल सर्जन पर भड़के विधायक आनंद मिश्रा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : January 26, 2026 at 8:52 PM IST

3 Min Read
बक्सर: भारतीय जनता पार्टी के विधायक आनंद मिश्रा ने आपा खोते हुए बक्सर सिविल सर्जन को बुरी तरह फटकार लगाई. निरीक्षण के दौरान सदर विधायक ने सिविल सर्जन शिवकुमार प्रसाद चक्रवर्ती को कड़े शब्दों में 'निठल्ला' कह डाला और सीधे तौर पर आरोप लगाया कि उनके कथित कुकृत्यों की वजह से उन पर गंभीर लांछन लगाए जा रहे हैं.

सीएस पर भड़के आनंद मिश्रा: ये मामला रविवार का है. जहां बक्सर सदर विधायक और पूर्व आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा निरीक्षण के दौरान सिविल सर्जन पर बरस पड़े. खास बात ये रही कि यह पूरा घटनाक्रम जिलाधिकारी साहिला की मौजूदगी में हुआ. विधायक के तीखे और पुलिसिया अंदाज ने न सिर्फ अस्पताल प्रशासन को सकते में डाल दिया, बल्कि वहां मौजूद अधिकारियों और कर्मियों में भी सन्नाटा पसर गया.

सीएस पर भड़के आनंद मिश्रा (ETV Bharat)

'न दाग लगा है, न लगने दूंगा': विधायक ने कहा कि सदर अस्पताल से जुड़े एक मामले में उन पर ढाई लाख रुपये रिश्वत लेकर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया गया है, जो उनकी छवि को धूमिल करने की साजिश है. उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा, 'आज तक न तो मेरी वर्दी पर दाग लगा है और न ही जो पोशाक आज पहनी है, आगे भी उस पर दाग नहीं लगने दूंगा.'

"आप जान ही रहे हैं आप एकदम निठल्ले हैं. कुछ नहीं करते हैं, यही जान रहे हैं आपके बारे में. आपके कुकर्म के चलते हम पर कैसे कोई ब्लैम लगा सकते हैं. आप से ज्यादा पाक हैं, जान लीजिए साहब. अपनी वर्दी पर कभी दाग लगने नहीं दिया, आगे भी नहीं लगने देंगे."- आनंद मिश्रा, बीजेपी विधायक, बक्सर

Anand Mishra
गुस्से में नजर आए आनंद मिश्रा (ETV Bharat)

विधायक की सख्ती से पसरा था सन्नाटा: विधायक के इस तीखे प्रहार के दौरान वीडियो में जिलाधिकारी साहिला, अपर समाहर्ता समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी पूरे समय मौन नजर आए. यह दृश्य अब सोशल मीडिया और स्थानीय राजनीतिक गलियारों में चर्चा का केंद्र बन गया है.

एक महिला की मौत से जुड़ा है मामला: दरअसल, इस पूरे घटनाक्रम की पृष्ठभूमि हाल ही में सदर अस्पताल में एक महिला की मौत से जुड़ी है. घटना के बाद आक्रोशित परिजनों और स्थानीय लोगों ने बक्सर–चौसा मुख्य मार्ग को जाम कर दिया था. इसी दौरान एक युवक ने सार्वजनिक रूप से आरोप लगाया कि अस्पताल कर्मियों की कथित चोरी रंगे हाथ पकड़े जाने के बावजूद विधायक ने ढाई लाख रुपये लेकर कार्रवाई नहीं होने दी. यह आरोप मीडिया में प्रकाशित हुआ, जिसके बाद राजनीतिक तापमान और बढ़ गया.

छुट्टी के दिन भी गरमाया माहौल: रविवार को छुट्टी के दिन सदर अस्पताल पहुंचकर विधायक ने न केवल व्यवस्थाओं का जायजा लिया, बल्कि सीधे तौर पर सिविल सर्जन को जिम्मेदार ठहराते हुए अपना आक्रोश जाहिर किया. वहीं दूसरी ओर सिविल सर्जन और स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर भी उंगलियां उठ रही हैं.

