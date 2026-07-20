ETV Bharat / state

भाजपा ने जेपीएससी के रिजल्ट पर उठाए सवाल, विधायक आलोक चौरसिया ने कहा- राज्य की सभी एजेंसियां भ्रष्ट

पलामू में भाजपा विधायक आलोक चौरसिया ने जेपीएससी रिजल्ट को लेकर सरकार को घेरा और आंदोलन की चेतावनी दी है.

BJP MLA ALOK CHAURASIA
भाजपा के विधायक. जिला अध्यक्ष और अन्य (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 20, 2026 at 5:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पलामूः झारखंड लोक सेवा आयोग (Jharkhand Public Service Commission) के पीटी परीक्षा के रिजल्ट और कट ऑफ को लेकर बवाल शुरू हो गया है. भारतीय जनता पार्टी ने रिजल्ट पर सवाल उठाया है और आंदोलन की भी घोषणा की है. भाजपा नेताओं ने रिजल्ट को लेकर सरकार और जेपीएससी पर कई सवाल भी उठाए हैं. जेपीएससी के पीटी के रिजल्ट को लेकर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने सोमवार को एक प्रेस कॉंफ्रेंस भी की.

राज्य का एजुकेशन सिस्टम खराब हो गया हैः आलोक चौरसिया

प्रेस कॉंफ्रेंस में भारतीय जनता पार्टी के विधायक आलोक चौरसिया, जिला अध्यक्ष अमित तिवारी, युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष डॉ विपुल गुप्ता ने जेपीएससी के रिजल्ट पर सवाल उठाया. विधायक आलोक चौरसिया ने आरोप लगाते हुए कहा कि झारखंड की सभी एजेंसियां यहां भ्रष्ट हो गई हैं. राजकीय शैक्षणिक व्यवस्था रसातल (पाताल) में चली गई है जिसे ठीक करना एक बड़ी चुनौती है. जेपीएससी का रिजल्ट झारखंड की स्थिति की कहानी बताता है.

जानकारी देते भाजपा के पलामू विधायक, जिला अध्यक्ष और युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष (Etv Bharat)

विधायक ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी चुप नहीं बैठने वाली है और आंदोलन करेगी. उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को लेकर सड़क से सदन तक आंदोलन किया जाएगा. उन्होंने कहा कि पलामू से बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता युवा आंदोलन के लिए रांची जाएंगे.

झारखंड में अबूआ नहीं बबुआ की सरकार हैः अमित तिवारी

भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष अमित तिवारी ने कहा कि झारखंड में अबूआ नहीं बबुआ की सरकार है. जेपीएससी की परीक्षा में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हो रही है और देखने वाला कोई नहीं है.

जेपीएससी की परीक्षा गड़बड़ी हो रही हैः डॉ विपुल गुप्ता

भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के अध्यक्ष डॉ विपुल गुप्ता ने कहा कि आंदोलन की तैयारी पूरी कर ली गई है. जेपीएससी भ्रष्ट हो गई है और छात्रों की किसी बात को सुना नहीं जा रहा है.

ये भी पढ़ेंः

रांची के पांच केंद्रों पर जेईटी-2024 संपन्न, तीन हजार अभ्यर्थी हुए शामिल

जेपीएससी सिविल जज 2023 के पीटी परीक्षा का रिजल्ट जारी, 1844 अभ्यर्थी हुए सफल

भाजयुमो ने JPSC परीक्षा में धांधली को लेकर सरकार के खिलाफ निकाला मशाल जुलूस, सीबीआई जांच की मांग

TAGGED:

जेपीएससी की परीक्षा में गड़बड़ी
JHARKHAND PUBLIC SERVICE COMMISSION
झारखंड लोक सेवा आयोग
QUESTIONS ON JPSC RESULTS
BJP MLA ALOK CHAURASIA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.