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भाजपा ने जेपीएससी के रिजल्ट पर उठाए सवाल, विधायक आलोक चौरसिया ने कहा- राज्य की सभी एजेंसियां भ्रष्ट

पलामूः झारखंड लोक सेवा आयोग (Jharkhand Public Service Commission) के पीटी परीक्षा के रिजल्ट और कट ऑफ को लेकर बवाल शुरू हो गया है. भारतीय जनता पार्टी ने रिजल्ट पर सवाल उठाया है और आंदोलन की भी घोषणा की है. भाजपा नेताओं ने रिजल्ट को लेकर सरकार और जेपीएससी पर कई सवाल भी उठाए हैं. जेपीएससी के पीटी के रिजल्ट को लेकर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने सोमवार को एक प्रेस कॉंफ्रेंस भी की.

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प्रेस कॉंफ्रेंस में भारतीय जनता पार्टी के विधायक आलोक चौरसिया, जिला अध्यक्ष अमित तिवारी, युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष डॉ विपुल गुप्ता ने जेपीएससी के रिजल्ट पर सवाल उठाया. विधायक आलोक चौरसिया ने आरोप लगाते हुए कहा कि झारखंड की सभी एजेंसियां यहां भ्रष्ट हो गई हैं. राजकीय शैक्षणिक व्यवस्था रसातल (पाताल) में चली गई है जिसे ठीक करना एक बड़ी चुनौती है. जेपीएससी का रिजल्ट झारखंड की स्थिति की कहानी बताता है.

जानकारी देते भाजपा के पलामू विधायक, जिला अध्यक्ष और युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष (Etv Bharat)

विधायक ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी चुप नहीं बैठने वाली है और आंदोलन करेगी. उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को लेकर सड़क से सदन तक आंदोलन किया जाएगा. उन्होंने कहा कि पलामू से बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता युवा आंदोलन के लिए रांची जाएंगे.

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