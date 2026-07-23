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बीजेपी विधायक के निशाने पर मोहन सरकार के ये मंत्री, सड़क को लेकर खरी-खरी

भोपाल: मध्य प्रदेश में अब बीजेपी विधायक के निशाने पर सरकार के ही मंत्री आ गए हैं. बीजेपी के बेबाक विधायक अजय विश्नोई ने अपनी ही सरकार के मंत्री राकेश सिंह को निशाने पर ले लिया है. मामला एक सड़क का है. जिसे लेकर विधायक अजय विश्नोई ने पीडब्लूडी मंत्री राकेश सिंह को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा है कि ये सड़क मंत्री जी की प्राथमिकता में नहीं हैं.

बीजेपी में विधायक के बेबाक बोल निशाने पर मंत्री

बीजेपी के वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री रहे अजय विश्नोई ने ट्वीट कर मंत्री राकेश सिंह पर निशाना साधा. उन्होंने इस ट्वीट में भोपाल जबलपुर की पाटन की और डायवर्ट किए गए ट्रैफिक का जिक्र किया है. इसमें उन्होंने लिखा है कि "भोपाल जबलपुर के पाटन की ओर डायवर्ट किए गए ट्रैफिक ने फिर एक बली ले ली है. शहपुरा का पुल बन नहीं पा रहा है. सारा हैवी ट्रैफिक पाटन होकर जबलपुर आ रहा है. पाटन की सड़क इतने हैवी ट्रैफिक के लिए नहीं बनी है. हैवी ट्रैफिक ने इस सड़क का सत्यानाश कर दिया है. जबलपुर पाटन सड़क को चौड़ा और मजबूत करने की योजना को बजट में शामिल कर लिया गया है, लेकिन ये सड़क पीडब्लूडी मंत्री राकेश सिंह की पराथमिकता में नहीं है. इसलिए इसके निर्माण को स्वीकृति नहीं दी जा रही है."