बीजेपी विधायक के निशाने पर मोहन सरकार के ये मंत्री, सड़क को लेकर खरी-खरी
मध्य प्रदेश में अपनी सरकार के खिलाफ बोले बीजेपी विधायक, लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह पर उठाए सवाल, मुख्यमंत्री मोहन यादव को भी लिखा पत्र.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 23, 2026 at 2:53 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश में अब बीजेपी विधायक के निशाने पर सरकार के ही मंत्री आ गए हैं. बीजेपी के बेबाक विधायक अजय विश्नोई ने अपनी ही सरकार के मंत्री राकेश सिंह को निशाने पर ले लिया है. मामला एक सड़क का है. जिसे लेकर विधायक अजय विश्नोई ने पीडब्लूडी मंत्री राकेश सिंह को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा है कि ये सड़क मंत्री जी की प्राथमिकता में नहीं हैं.
बीजेपी में विधायक के बेबाक बोल निशाने पर मंत्री
बीजेपी के वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री रहे अजय विश्नोई ने ट्वीट कर मंत्री राकेश सिंह पर निशाना साधा. उन्होंने इस ट्वीट में भोपाल जबलपुर की पाटन की और डायवर्ट किए गए ट्रैफिक का जिक्र किया है. इसमें उन्होंने लिखा है कि "भोपाल जबलपुर के पाटन की ओर डायवर्ट किए गए ट्रैफिक ने फिर एक बली ले ली है. शहपुरा का पुल बन नहीं पा रहा है. सारा हैवी ट्रैफिक पाटन होकर जबलपुर आ रहा है. पाटन की सड़क इतने हैवी ट्रैफिक के लिए नहीं बनी है. हैवी ट्रैफिक ने इस सड़क का सत्यानाश कर दिया है. जबलपुर पाटन सड़क को चौड़ा और मजबूत करने की योजना को बजट में शामिल कर लिया गया है, लेकिन ये सड़क पीडब्लूडी मंत्री राकेश सिंह की पराथमिकता में नहीं है. इसलिए इसके निर्माण को स्वीकृति नहीं दी जा रही है."
भोपाल-जबलपुर के पाटन की ओर डायवर्ट किए गए ट्रैफिक ने आज फिर एक बली ले ली है।— Ajay Vishnoi (@AjayVishnoiBJP) July 23, 2026
शहपुरा का पुल बन नहीं पा रहा है। सारा हेवी ट्रैफिक पाटन होकर जबलपुर आ रहा है। पाटन की सड़क इतने हेवी ट्रैफिक के लिए नहीं बनी है। हेवी ट्रैफिक ने इस सड़क का सत्यानाश कर दिया है।
जबलपुर-पाटन सड़क को…
विधायक विश्नोई ने लिखी सीएम को चिट्ठी
विधायक विश्नोई के मुताबिक उन्होंने इस मामले में सीएम डॉ मोहन यादव से मिलकर उन्हें एक पत्र दिया है और अनुरोध किया है कि बजट में शामिल पाटन जबलपुर और पाटन मानकेड़ी सड़क को प्राथमिकता देकर निर्माण प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ कराई जाए. अजय विश्नोई की गिनती बीजेपी के बेबाक विधायकों में होती है. इसके पहले भी वे अपनी ही सरकार को घेर चुके हैं. विधानसभा के शीतकालीन सत्र में उन्होंने ध्यानाकर्षण लगाया था. जहां जबलपुर शहर के जल संकट के मुद्दे को पटल पर रखा.
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उन्होंने सदन में ये कहा था कि नर्मदा किनारे बसा जबलपुर प्यासा है. पानी के लिए त्राही-त्राही है और जनता नाराज है. उन्होंने कहा कि एशियन डेवलमेंट बैंक के दबाव में अफसरों ने पूरी जल प्रदाय योजना की केवल खानापूर्ति ही की है.