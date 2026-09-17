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बिजली कटौती पर भड़के बीजेपी MLA अभिजीत सांगा, बोले - 'जनता और हम गाली खाने के लिए नहीं बने'

कानपुर के बिठूर विधानसभा के बीजेपी विधायक अभिजीत सिंह सांगा . ( ईटीवी भारत )

कानपुर: कानपुर के मंधाना में बिजली की लगातार कटौती से नाराज़ बीजेपी विधायक अभिजीत सिंह सांगा का गुस्सा बिजली विभाग के अधिकारी पर फूट पड़ा. मंधना और आसपास के ग्रामीण इलाकों में घंटों बिजली की कटौती से परेशान जनता की शिकायतों के बाद विधायक ने दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के मुख्य अभियंता को फोन मिला दिया. विधायक ने खरी-खरी सुनाते हुए कहा कि अगर नौकरी नहीं करनी है, तो साफ बता दो, इस तरह की मनमानी नहीं चलेगी. बिजली कटौती पर भड़के बीजेपी MLA अभिजीत सांगा. (ईटीवी भारत) 18 घंटे के शेड्यूल पर घिरे अधिकारी फोन पर बातचीत के दौरान भाजपा विधायक सांगा ने अधिकारी से सीधे सवाल किया कि मंधना क्षेत्र में इस समय ग्रामीण शेड्यूल के हिसाब से कितने घंटे बिजली दी जा रही है? इस पर अधिकारी ने जब 18 घंटे बिजली देने का दावा किया, तो विधायक ने तुरंत टोका. उन्होंने कहा कि, जब ट्रांसमिशन से 18 घंटे सप्लाई मिल रही है और धरातल पर बिजली गायब है, तो इसका दोषी कौन है? अधिकारी जब कोई ठोस ज़वाब नहीं दे पाए और रिकॉर्ड चेक कराने की बात कहने लगे, तो विधायक का पारा और चढ़ गया. 'जनता और हम गाली खाने के लिए नहीं बने'