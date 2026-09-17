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बिजली कटौती पर भड़के बीजेपी MLA अभिजीत सांगा, बोले - 'जनता और हम गाली खाने के लिए नहीं बने'

MLA अभिजीत सांगा ने फोन पर चीफ इंजीनियर से सवाल करते हुए धमकी दी कि- 'कानपुर में बैठने नहीं देंगे'

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कानपुर के बिठूर विधानसभा के बीजेपी विधायक अभिजीत सिंह सांगा . (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 17, 2026 at 10:07 AM IST

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कानपुर: कानपुर के मंधाना में बिजली की लगातार कटौती से नाराज़ बीजेपी विधायक अभिजीत सिंह सांगा का गुस्सा बिजली विभाग के अधिकारी पर फूट पड़ा.

मंधना और आसपास के ग्रामीण इलाकों में घंटों बिजली की कटौती से परेशान जनता की शिकायतों के बाद विधायक ने दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के मुख्य अभियंता को फोन मिला दिया. विधायक ने खरी-खरी सुनाते हुए कहा कि अगर नौकरी नहीं करनी है, तो साफ बता दो, इस तरह की मनमानी नहीं चलेगी.

बिजली कटौती पर भड़के बीजेपी MLA अभिजीत सांगा. (ईटीवी भारत)

18 घंटे के शेड्यूल पर घिरे अधिकारी

फोन पर बातचीत के दौरान भाजपा विधायक सांगा ने अधिकारी से सीधे सवाल किया कि मंधना क्षेत्र में इस समय ग्रामीण शेड्यूल के हिसाब से कितने घंटे बिजली दी जा रही है? इस पर अधिकारी ने जब 18 घंटे बिजली देने का दावा किया, तो विधायक ने तुरंत टोका.

उन्होंने कहा कि, जब ट्रांसमिशन से 18 घंटे सप्लाई मिल रही है और धरातल पर बिजली गायब है, तो इसका दोषी कौन है? अधिकारी जब कोई ठोस ज़वाब नहीं दे पाए और रिकॉर्ड चेक कराने की बात कहने लगे, तो विधायक का पारा और चढ़ गया.

'जनता और हम गाली खाने के लिए नहीं बने'

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कानपुर के बिठूर विधानसभा के बीजेपी विधायक अभिजीत सिंह सांगा . (ईटीवी भारत)

अभिजीत सांगा ने बातचीत के दौरान शासन-प्रशासन की व्यवस्था पर भी अपनी नाराज़गी जाहिर की. उन्होंने कहा कि, न तो चेयरमैन के पास समय है, न एमडी सुनते हैं और न ही मंत्रियों के पास टाइम है. ऐसे में क्या जनप्रतिनिधि और जनता सिर्फ परेशान होने और गालियां सुनने के लिए बने हैं?

उन्होंने अधिकारी को चेतावनी देते हुए कहा कि, आप लोग सीधी उंगली से काम नहीं करेंगे. जब तक उल्टा नहीं चला जाएगा तब तक सुधार नहीं होगा.

कार्यालय में आकर बात करने की दी चेतावनी

विधायक ने अधिकारी को गुरुवार तक स्थिति सुधारने का अल्टीमेटम दिया है. उन्होंने कहा कि, आज या कल में वह खुद बिजली विभाग के दफ्तर पहुंचेंगे और वहीं बैठकर पूरी बात होगी.

उन्होंने कड़े लहजे में कहा कि अगर लापरवाही ऐसे ही जारी रही तो बिजली विभाग के अधिकारी कानपुर के अंदर टिक नहीं पाएंगे.

मंधना में 5 साल से जनता परेशान

विधायक ने आरोप लगाया कि, मंधना क्षेत्र के साथ जानबूझकर पक्षपात या बदमाशी की जा रही है. उन्होंने कहा कि, पिछले 5 सालों से इस इलाके के लोग बिजली कटौती की समस्या से बराबर जूझ रहे हैं. पूरी-पूरी रात बिजली गायब रहती है, जिससे लोगों का जीना मुहाल हो गया है. अब अगर जल्द ही बिजली सप्लाई पटरी पर नहीं आई तो कठोर कदम उठाया जाएगा.

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बिजली अधिकारियों पर फूटा गुस्सा
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