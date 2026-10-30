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भाजपा का मिशन 2027: लखनऊ से शुरू होगी पदयात्रा, 200 स्थानों पर युवा सम्मेलनों से सजेगा चुनावी मंच

हर बूथ पर 5 सक्रिय कार्यकर्ताओं की टीम संभालेगी मोर्चा. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. पार्टी 3 नवंबर से मिशन 2027 की शुरुआत करेगी. इसके तहत प्रदेश के सभी छह संगठनात्मक क्षेत्रों में पदयात्राएं निकाली जाएंगी, जबकि 200 स्थानों पर युवा सम्मेलन होंगे. भाजपा के प्रदेश महामंत्री (संगठन) धर्मपाल सिंह ने शुक्रवार को प्रदेश कार्यसमिति की दो दिवसीय बैठक के पहले दिन चुनावी तैयारियों का खाका पेश किया और कार्यकर्ताओं को अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपीं.

नवंबर-दिसंबर में चुनावी कार्यक्रमों पर रहेगा जोर: डॉ. राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में प्रदेश कार्यसमिति की बैठक को संबोधित करते हुए धर्मपाल सिंह ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए संगठन को अभी से सक्रिय होना होगा. इसके लिए नवंबर और दिसंबर में कई कार्यक्रमों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा.

200 स्थानों पर युवा सम्मेलनों से सजेगा चुनावी मंच. (Photo Credit: ETV Bharat) उन्होंने कहा कि चुनावी तैयारियों में अधिक से अधिक मतदाताओं से संपर्क, कार्यकर्ताओं की उचित तैनाती और बूथ स्तर पर संगठन की सक्रियता सबसे अहम होगी. कार्यक्रमों की समयसीमा और जिम्मेदारियां तय करने के लिए जिला अध्यक्षों, जिला प्रभारियों और प्रदेश पदाधिकारियों के साथ विस्तृत योजना बनाई जाएगी. छह क्षेत्रों में निकलेगी पदयात्रा: धर्मपाल सिंह ने बताया कि भाजपा प्रदेश के सभी छह संगठनात्मक क्षेत्रों में 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' अभियान के तहत बड़ी पदयात्राएं निकालेगी. हर पदयात्रा में करीब 25 हजार या उससे अधिक कार्यकर्ताओं की भागीदारी का लक्ष्य रखा गया है. तय कार्यक्रम के मुताबिक, 3 नवंबर को अवध क्षेत्र की पदयात्रा लखनऊ में होगी, जिसमें केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे. इसी दिन ब्रज क्षेत्र की पदयात्रा बरेली में निकलेगी, जिसमें केंद्रीय मंत्री और पूर्व भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे. भाजपा का 'मिशन 2027' तैयार. (Photo Credit: ETV Bharat) इन नेताओं की रहेगी पदयात्राओं में मौजूदगी: चार नवंबर को गोरखपुर क्षेत्र की पदयात्रा में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन और प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी शामिल होंगे. इसी दिन काशी क्षेत्र की पदयात्रा प्रयागराज में होगी, जिसमें उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य शामिल होंगे. कानपुर क्षेत्र की पदयात्रा में उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक मौजूद रहेंगे. वहीं, पांच नवंबर को पश्चिम क्षेत्र की पदयात्रा गाजियाबाद में होगी, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे. दीपावली के बाद मतदाता सूची पर विशेष अभियान: धर्मपाल सिंह ने मतदाता सूची को चुनावी तैयारियों का अहम हिस्सा बताया. उन्होंने कहा कि दीपावली के बाद पार्टी इस दिशा में विशेष अभियान शुरू करेगी. युवा और महिला मतदाताओं पर खास ध्यान दिया जाएगा और ऑनलाइन फॉर्म-6 भरवाने की योजना है. संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए प्रदेश के सभी 1,918 मंडलों में 25-25 सक्रिय कार्यकर्ताओं की सूची तैयार की जाएगी. लखनऊ से शुरू होगी पदयात्रा. (Photo Credit: ETV Bharat) हर बूथ पर पांच सक्रिय कार्यकर्ताओं की टीम: धर्मपाल सिंह के मुताबिक, मंडल की करीब 60 सदस्यीय कार्यकारिणी में से ऐसे कार्यकर्ता चुने जाएंगे, जो मंडल के सभी बूथों पर नियमित रूप से प्रवास कर सकें. इन कार्यकर्ताओं के नाम और मोबाइल नंबर भी सूची में दर्ज किए जाएंगे. इसके साथ ही प्रत्येक बूथ पर पांच सक्रिय कार्यकर्ताओं की टीम तैयार होगी. विधानसभा प्रभारी और विधानसभा विस्तारक शक्ति केंद्रों पर जाकर संगठनात्मक ढांचे की स्थिति का सत्यापन करेंगे. 3 नवंबर से लखनऊ से निकलेगी भव्य पदयात्रा, प्रदेश भर में मचेगी हलचल. (Photo Credit: ETV Bharat) पुराने और नए कार्यकर्ताओं को मिलेगी जिम्मेदारी: पार्टी के वर्तमान और पूर्व पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, सहकारिता क्षेत्र से जुड़े लोगों, मोर्चों और प्रकोष्ठों के कार्यकर्ताओं के साथ दूसरे दलों से आए नेताओं की सूची भी तैयार की जाएगी. उनकी क्षमता के हिसाब से संगठन में जिम्मेदारी तय होगी. इसके अलावा सामाजिक चौपालों के जरिए अलग-अलग वर्गों से संपर्क बढ़ाया जाएगा. तीन कार्यकाल तक पदाधिकारी रहे नेताओं की विधानसभा स्तर पर बैठकें होंगी, जिनमें मंडल, जिला, क्षेत्र और प्रदेश स्तर के पूर्व पदाधिकारियों के साथ दो सत्रों में चर्चा की जाएगी. दीपावली के बाद मतदाता सूची पर महाभियान. (Photo Credit: ETV Bharat)