अजमेर दरगाह में शिव मंदिर के दावे पर बोले जमाल सिद्दीकी, 'पीएम मोदी की छवि खराब कर रहे कुछ लोग'

भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने राजस्थान सरकार की ओर से लाए जा रहे डिस्टर्ब एरिया एक्ट का स्वागत किया है.

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 24, 2026 at 3:58 PM IST

जयपुर: अजमेर शरीफ दरगाह में शिव मंदिर होने के दावे और याचिकाओं को लेकर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने इसकी निंदा की है. जमाल सिद्दीकी ने कहा कि कुछ लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि विश्व स्तर पर खराब करना चाहते हैं. इसलिए इस तरह के कृत्य कर रहे हैं. सिद्दीकी ने शनिवार को जयपुर में भाजपा कार्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के फॉलोअर कहलाने वाले कुछ लोग इस तरह के कृत्य करके ओवैसी और कांग्रेस के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं.

जमाल सिद्दीकी ने कहा कि सब जानते हैं कि अजमेर शरीफ दरगाह 800 साल पुरानी है. ऐसे लोग बार-बार याचिका डालकर धार्मिक स्थलों को टारगेट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि खराब करने का प्रयास कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि कुछ विधर्मी लोग देश को बांटने के लिए धर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं. धर्म में हमारी आस्था है, लड़ाई तो यह होने वाली चाहिए कि कौन धर्म को मानने वाला है, कौन धर्म को मानने वाला नहीं है. किसकी भगवान में आस्था है, कौन भगवान में आस्था नहीं रखता है. सिद्दीकी ने कहा कि पीएम मोदी को 56 देशों ने स्वीकार है और अपना सर्वोच्च सम्मान उन्हें दिया है. जिस प्रकार नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बढ़ रही है और वे विश्व नेतृत्व की और आगे बढ़ रहे हैं. ऐसे में कुछ लोग पीएम मोदी और भारत को बदनाम करने के लिए इस तरह की साजिश कर रहे हैं.

डिस्टर्ब एरिया एक्ट का स्वागत: सिद्दीकी ने राजस्थान सरकार की ओर से लाए जा रहे डिस्टर्ब एरिया एक्ट का स्वागत करते हुए कहा कि राजस्थान के विकास और गरीब की सुरक्षा के लिए इस तरह का कानून बनना चाहिए. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है. जो लोग उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे डिस्टर्ब करने वाले लोगों पर नजर रखना जरूरी है. सिद्दीकी ने कहा कि जो लोग फिर से 'मिनी पाकिस्तान' बनाने का काम कर रहे हैं. हम उनके बीच जाकर जन जागृति करेंगे. उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान को ठुकराया है. जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाया है और जो लोग पाकिस्तान गए हैं, वो हमारे ही भाई-बहन हैं, लेकिन आज उनका जीवन नारकीय हो गया है. इसलिए हम भारत पर रह रहे मुसलमान को इस बारे में जागरूक करेंगे.

'धर्म के नाम पर लड़ाने की साजिश': भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि आज देश का माहौल खराब किया जा रहा है. धर्म के नाम पर लड़ाने की साजिश की जा रही है. जिस प्रकार आजादी के बाद मोहम्मद अली जिन्ना, पंडित नेहरू और कांग्रेस ने पाकिस्तान बनाकर मुसलमान को बांटकर कमजोर करने का काम किया था. वही काम आज ओवैसी, सपा और कांग्रेस कर रही है. यह लोग देश के दुश्मन हैं. हम सब ऐसी ताकतों से मुकाबला करेंगे. आज केंद्र सरकार की तमाम गरीब कल्याण योजनाएं मुसलमान के लिए चलाई जा रही हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि इस देश में मुसलमान शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पसमांदा मुसलमान की हिमायत की है.

राजनीतिक नियुक्तियों में अल्पसंख्यक वर्ग को मिले तवज्जो: इससे पहले भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष हमीद मेवाती ने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय अल्पसंख्यक मोर्चा ने खूब धरने-प्रदर्शन किए थे. कई अल्पसंख्यक बहुल सीटों पर भी भाजपा प्रत्याशी चुनाव जीत कर आए थे. इसलिए भाजपा नेतृत्व राजनीतिक नियुक्तियों में अल्पसंख्यक वर्ग को तवज्जो दे. इससे पहले भाजपा मुख्यालय में सैकड़ों कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष हमीद मेवाती ने कार्यभार ग्रहण किया. उन्हें दूसरी बार भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया था.

