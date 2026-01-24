ETV Bharat / state

अजमेर दरगाह में शिव मंदिर के दावे पर बोले जमाल सिद्दीकी, 'पीएम मोदी की छवि खराब कर रहे कुछ लोग'

जयपुर: अजमेर शरीफ दरगाह में शिव मंदिर होने के दावे और याचिकाओं को लेकर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने इसकी निंदा की है. जमाल सिद्दीकी ने कहा कि कुछ लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि विश्व स्तर पर खराब करना चाहते हैं. इसलिए इस तरह के कृत्य कर रहे हैं. सिद्दीकी ने शनिवार को जयपुर में भाजपा कार्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के फॉलोअर कहलाने वाले कुछ लोग इस तरह के कृत्य करके ओवैसी और कांग्रेस के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं.

जमाल सिद्दीकी ने कहा कि सब जानते हैं कि अजमेर शरीफ दरगाह 800 साल पुरानी है. ऐसे लोग बार-बार याचिका डालकर धार्मिक स्थलों को टारगेट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि खराब करने का प्रयास कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि कुछ विधर्मी लोग देश को बांटने के लिए धर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं. धर्म में हमारी आस्था है, लड़ाई तो यह होने वाली चाहिए कि कौन धर्म को मानने वाला है, कौन धर्म को मानने वाला नहीं है. किसकी भगवान में आस्था है, कौन भगवान में आस्था नहीं रखता है. सिद्दीकी ने कहा कि पीएम मोदी को 56 देशों ने स्वीकार है और अपना सर्वोच्च सम्मान उन्हें दिया है. जिस प्रकार नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बढ़ रही है और वे विश्व नेतृत्व की और आगे बढ़ रहे हैं. ऐसे में कुछ लोग पीएम मोदी और भारत को बदनाम करने के लिए इस तरह की साजिश कर रहे हैं.

पढ़ें: भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष का बड़ा आरोप : असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद में दबाई वक्फ की तीन हजार करोड़ की जमीन

डिस्टर्ब एरिया एक्ट का स्वागत: सिद्दीकी ने राजस्थान सरकार की ओर से लाए जा रहे डिस्टर्ब एरिया एक्ट का स्वागत करते हुए कहा कि राजस्थान के विकास और गरीब की सुरक्षा के लिए इस तरह का कानून बनना चाहिए. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है. जो लोग उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे डिस्टर्ब करने वाले लोगों पर नजर रखना जरूरी है. सिद्दीकी ने कहा कि जो लोग फिर से 'मिनी पाकिस्तान' बनाने का काम कर रहे हैं. हम उनके बीच जाकर जन जागृति करेंगे. उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान को ठुकराया है. जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाया है और जो लोग पाकिस्तान गए हैं, वो हमारे ही भाई-बहन हैं, लेकिन आज उनका जीवन नारकीय हो गया है. इसलिए हम भारत पर रह रहे मुसलमान को इस बारे में जागरूक करेंगे.