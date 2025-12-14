ETV Bharat / state

MLA फंड के काम के बदले कमीशन का आरोप, मंत्री खर्रा बोले- लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण

एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भाजपा विधायक, कांग्रेस विधायक और निर्दलीय विधायक कोष की राशि से होने वाले विकास कार्यों के काम देने के बदले कमीशन की सौदेबाजी कर रहे हैं. इसके वीडियो भी वायरल हो रहे हैं. रविवार सुबह जोधपुर सर्किट हाउस से रवाना हो रहे उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा से जब इसको लेकर सवाल किया तो इससे बचते हुए सिर्फ इतना कहा कि जो भी आवश्यक होगा कार्रवाई करेंगे.

जोधपुर : भाजपा, कांग्रेस और एक निर्दलीय विधायक के विधायक कोष राशि के कार्यों के एवज में कथित तौर पर कमीशन लेने के आरोप ने राजनीतिक हलके में हलचल मचा रखी है. इस बीच जोधपुर में मौजूद उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा से जब इसके बारे में पूछा गया तो उनका कहना है कि तथ्यात्मक जो भी होगा आवश्यक कार्रवाई की जाएगी. वहीं, प्रदेश के नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि यह लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है. हम विधानसभा की सदाचार समिति के समक्ष कार्रवाई के लिए प्रस्ताव रखेंगे, राजनीतिक पार्टियों को भी इस पर कार्रवाई करनी चाहिए.

कार्रवाई होनी चाहिए : नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा से रविवार को जोधपुर सर्किट हाउस में पत्रकारों ने मीडिया रिपोर्ट पर सवाल किया तो उनका कहना था कि यह लोकतंत्र में दुर्भाग्यपूर्ण है. सोशल मीडिया पर जिन विधायकों के वीडियो फोटो चल रहे हैं, उनकी जांच होनी चाहिए. विधानसभा की सदाचार समिति के समक्ष हम कार्रवाई के लिए प्रस्ताव भी रखेंगे. उन्होंने कहा कि इससे पहले भी एक राजनीतिक पार्टी का विधायक विधानसभा में सवाल पूछने को लेकर रिश्वत लेते हुए पकड़ा जा चुका है. राजनीतिक पार्टियों को भी अपने-अपने विधायकों पर कार्रवाई करनी चाहिए.

डबल इंजन की सरकार कर रही विकास कार्य : उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के 2 साल में जो विकास कार्य हुए हैं वह कांग्रेस के 5 साल के कार्यों से भी अधिक हैं. हमारी डबल इंजन की सरकार लगातार प्रदेश के हित में काम कर रही है. परिवहन विभाग प्रदेश की सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए काम कर रहा है. लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि वह सुरक्षा का ध्यान रखें. नशे में वाहन चलाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है.

सियोल के पुत्र के विवाह समारोह में भाग लेने आ रहे नेता : जोधपुर जिले की ओसियां विधानसभा क्षेत्र से विधायक भैराराम सियोल के पुत्र का विवाह समारोह में भाग लेने के लिए भाजपा के नेता पहुंच रहे हैं. उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा भी शामिल होने के लिए शनिवार को जोधपुर आए थे. सोमवार को राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागडे, पूर्व भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सहित अन्य नेता भी यहां आएंगे.