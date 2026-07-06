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'बांकीपुर से चुनाव लड़ना कहीं प्रशांत किशोर की राजनीति ना खत्म कर दे', BJP के कद्दावर मंत्री का दावा

पटना : बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर बिहार की राजनीति गरमा गई है. जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर खुद चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी को सीधी चुनौती दे रहे हैं. इधर आज सोमवार, 6 जुलाई से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो 13 जुलाई तक चलेगी. हालांकि, भाजपा और महागठबंधन दोनों ने अब तक अपने-अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा नहीं की है. ऐसे में चुनावी मुकाबले से पहले ही बयानबाजी तेज हो गई है.

'कहीं PK की राजनीति की यात्रा खत्म न हो जाए' : प्रशांत किशोर की ओर से भाजपा को चुनौती दिए जाने पर बिहार सरकार के खान एवं भूतत्व मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि 'कहीं यहीं से प्रशांत किशोर की राजनीति की यात्रा खत्म न हो जाए.' मंत्री ने कहा कि प्रशांत किशोर जितना खुद को मुख्यमंत्री बनने योग्य मानते हैं और राजनीतिक रूप से जितना मजबूत समझते हैं, उससे कहीं अधिक बिहार की जनता समझदार है.

मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी का बयान (ETV Bharat)

''अभी कुछ दिन पहले ही वह (प्रशांत किशोर) 243 सीटों पर चुनाव लड़ रहे थे और नतीजा सबके सामने है. शून्य पर सिमट गए. अब खुद चुनाव लड़ रहे हैं तो अच्छी बात है. मैं बढ़-चढ़कर बातें करने वाली राजनीति नहीं करता, लेकिन समय आने पर सबको परिणाम दिखाई देगा.''- प्रमोद चंद्रवंशी, खान एवं भूतत्व मंत्री, बिहार सरकार

'BJP पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी' : जब मंत्री से पूछा गया कि क्या प्रशांत किशोर के लिए अपनी जमानत बचा पाना भी मुश्किल हो सकता है? तो उन्होंने कहा, "यह तो समय बताएगा. चुनाव लड़ना उनका अधिकार है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि यहीं से उनकी राजनीतिक यात्रा समाप्त हो जाए." उन्होंने दावा किया कि भाजपा पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और जीत दर्ज करेगी.

नितिन नबीन के इस्तीफे के बाद खाली हुई सीट : दरअसल, बांकीपुर विधानसभा सीट भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के इस्तीफे के बाद खाली हुई है. इसी सीट पर अब जन सुराज ने अपने सबसे बड़े चेहरे प्रशांत किशोर को उम्मीदवार बनाया है. भाजपा ने अभी तक अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है, जबकि महागठबंधन की ओर से भी उम्मीदवार के नाम पर अंतिम फैसला बाकी है.