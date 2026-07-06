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'बांकीपुर से चुनाव लड़ना कहीं प्रशांत किशोर की राजनीति ना खत्म कर दे', BJP के कद्दावर मंत्री का दावा

बांकीपुर से जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर की चुनौती पर भाजपा के मंत्री ने बड़ा हमला किया है. आगे पढ़ें पूरी खबर

PRASHANT KISHOR BANKIPUR
प्रशांत किशोर और प्रमोद चंद्रवंशी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 6, 2026 at 12:38 PM IST

4 Min Read
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पटना : बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर बिहार की राजनीति गरमा गई है. जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर खुद चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी को सीधी चुनौती दे रहे हैं. इधर आज सोमवार, 6 जुलाई से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो 13 जुलाई तक चलेगी. हालांकि, भाजपा और महागठबंधन दोनों ने अब तक अपने-अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा नहीं की है. ऐसे में चुनावी मुकाबले से पहले ही बयानबाजी तेज हो गई है.

'कहीं PK की राजनीति की यात्रा खत्म न हो जाए' : प्रशांत किशोर की ओर से भाजपा को चुनौती दिए जाने पर बिहार सरकार के खान एवं भूतत्व मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि 'कहीं यहीं से प्रशांत किशोर की राजनीति की यात्रा खत्म न हो जाए.' मंत्री ने कहा कि प्रशांत किशोर जितना खुद को मुख्यमंत्री बनने योग्य मानते हैं और राजनीतिक रूप से जितना मजबूत समझते हैं, उससे कहीं अधिक बिहार की जनता समझदार है.

मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी का बयान (ETV Bharat)

''अभी कुछ दिन पहले ही वह (प्रशांत किशोर) 243 सीटों पर चुनाव लड़ रहे थे और नतीजा सबके सामने है. शून्य पर सिमट गए. अब खुद चुनाव लड़ रहे हैं तो अच्छी बात है. मैं बढ़-चढ़कर बातें करने वाली राजनीति नहीं करता, लेकिन समय आने पर सबको परिणाम दिखाई देगा.''- प्रमोद चंद्रवंशी, खान एवं भूतत्व मंत्री, बिहार सरकार

'BJP पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी' : जब मंत्री से पूछा गया कि क्या प्रशांत किशोर के लिए अपनी जमानत बचा पाना भी मुश्किल हो सकता है? तो उन्होंने कहा, "यह तो समय बताएगा. चुनाव लड़ना उनका अधिकार है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि यहीं से उनकी राजनीतिक यात्रा समाप्त हो जाए." उन्होंने दावा किया कि भाजपा पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और जीत दर्ज करेगी.

नितिन नबीन के इस्तीफे के बाद खाली हुई सीट : दरअसल, बांकीपुर विधानसभा सीट भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के इस्तीफे के बाद खाली हुई है. इसी सीट पर अब जन सुराज ने अपने सबसे बड़े चेहरे प्रशांत किशोर को उम्मीदवार बनाया है. भाजपा ने अभी तक अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है, जबकि महागठबंधन की ओर से भी उम्मीदवार के नाम पर अंतिम फैसला बाकी है.

प्रशांत किशोर के चुनाव मैदान में उतरने से बांकीपुर उपचुनाव अचानक राष्ट्रीय स्तर की चर्चा का विषय बन गया है. देश के चर्चित चुनावी रणनीतिकार के रूप में पहचान बनाने वाले प्रशांत किशोर पहली बार किसी बड़े शहरी राजनीतिक मुकाबले में अपनी राजनीतिक ताकत की सीधी परीक्षा देंगे. वर्ष 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने अपनी पार्टी बनाकर सभी 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन एक-दो सीटों को छोड़कर अधिकांश उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी. ऐसे में बांकीपुर का चुनाव उनके लिए राजनीतिक साख का भी सवाल माना जा रहा है.

BJP में मथन का दौर : उधर, भाजपा भी इस सीट को प्रतिष्ठा का प्रश्न मानकर चल रही है. प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ इस चुनाव को लेकर उच्चस्तरीय बैठक कर चुके हैं. पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि चूंकि यह सीट भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन की रही है, इसलिए उम्मीदवार के नाम पर अंतिम निर्णय भी राष्ट्रीय अध्यक्ष ही करेंगे. हालांकि, उम्मीदवार कोई भी हो, पार्टी के वरिष्ठ नेता घर-घर जाकर मतदाताओं से संपर्क करेंगे और भाजपा के पक्ष में मतदान की अपील करेंगे.

30 को मतदान : दरअसल, बांकीपुर विधानसभा सीट पर 30 जुलाई को मतदान होना है, जबकि 3 अगस्त को मतगणना होगी. इसके बाद यह साफ हो जाएगा कि भाजपा अपनी प्रतिष्ठित सीट बचाने में सफल रहती है या प्रशांत किशोर अपनी पहली बड़ी चुनावी लड़ाई में राजनीतिक समीकरण बदलने में कामयाब होते हैं.

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