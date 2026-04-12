सामाजिक एकता, सांस्कृतिक गतिविधियों और सामुदायिक विकास का केंद्र बनेगा रोहिणी का अंबेडकर कम्युनिटी सेंटर
कम्युनिटी सेंटर का शिलान्यास और भूमि पूजन किया गया, परियोजना की शुरुआत से स्थानीय लोगों में खासा उत्साह
Published : April 12, 2026 at 4:08 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर एक बड़ी सौगात दी गई है. रोहिणी सेक्टर-20 में डॉ. बी.आर. अंबेडकर कम्युनिटी सेंटर का शिलान्यास और भूमि पूजन किया गया. करीब 32 साल के लंबे इंतज़ार के बाद इस परियोजना की शुरुआत से स्थानीय लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला. यह पहल न सिर्फ क्षेत्र के विकास को नई दिशा देगी बल्कि सामाजिक रूप से भी एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है.
12 अप्रैल 2026 को दिल्ली सरकार के सामाजिक कल्याण विभाग द्वारा “SC बस्ती सुधार योजना” के तहत रोहिणी के अनुपमा कुंज, पॉकेट-15 में इस कम्युनिटी सेंटर का शिलान्यास किया गया. कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय राज्य मंत्री बी. एल. वर्मा शामिल हुए, जबकि दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री रविंदर इंद्राज सिंह की विशेष उपस्थिति रही. करीब 3 करोड़ 62 लाख रुपये की लागत से बनने वाला यह कम्युनिटी सेंटर सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बनेगा. अधिकारियों के अनुसार यह परियोजना पहले ही मंत्रालय से स्वीकृत हो चुकी है और निर्माण कार्य अगले दो वर्षों में पूरा कर लिया जाएगा.
स्थानीय लोगों का कहना है कि इस परियोजना का इंतजार पिछले तीन दशकों से किया जा रहा था, और अब इसकी शुरुआत से क्षेत्र में विकास की नई उम्मीद जगी है. यह केंद्र विशेष रूप से अनुसूचित जाति समुदाय के लोगों के लिए एक सशक्त मंच के रूप में उभरेगा. मंत्री रविंद्र इंद्राज ने बताया कि तीन करोड़ बासठ लाख रूपये की लागत से इस भवन का निर्माण किया गया ओर मुख्यमंत्री द्वारा इस भूमि पर बाबा साहेब का सामुदायिक भवन बनाया जाएगा. रोहिणी सेक्टर बीस में काफी दलित आबादी है. इसलिए इस जगह पर इस भवन को बनाया जाएगा और यह जनता केलिए दिया जाएगा.
यह भी पढ़ें:
- इस रिटायर्ड वैज्ञानिक ने नाले पर बना दिया 'मिनी गैस प्लांट', गैस संकट के बीच स्थानीय लोगों के बीच बना 'वरदान'
- दिल्ली सरकार ने तीन अस्पतालों में की नए MS और MD की नियुक्ति, जानिए किसे कहां मिली जिम्मेदारी
- नोएडा जिला अस्पताल में 60 हजार जानवरों वाली सिरिंज का ऑर्डर, मामला खुला तो मचा हडकंप, प्रशासन ने कहा मानवीय भूल