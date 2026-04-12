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सामाजिक एकता, सांस्कृतिक गतिविधियों और सामुदायिक विकास का केंद्र बनेगा रोहिणी का अंबेडकर कम्युनिटी सेंटर

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर एक बड़ी सौगात दी गई है. रोहिणी सेक्टर-20 में डॉ. बी.आर. अंबेडकर कम्युनिटी सेंटर का शिलान्यास और भूमि पूजन किया गया. करीब 32 साल के लंबे इंतज़ार के बाद इस परियोजना की शुरुआत से स्थानीय लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला. यह पहल न सिर्फ क्षेत्र के विकास को नई दिशा देगी बल्कि सामाजिक रूप से भी एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है.

12 अप्रैल 2026 को दिल्ली सरकार के सामाजिक कल्याण विभाग द्वारा “SC बस्ती सुधार योजना” के तहत रोहिणी के अनुपमा कुंज, पॉकेट-15 में इस कम्युनिटी सेंटर का शिलान्यास किया गया. कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय राज्य मंत्री बी. एल. वर्मा शामिल हुए, जबकि दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री रविंदर इंद्राज सिंह की विशेष उपस्थिति रही. करीब 3 करोड़ 62 लाख रुपये की लागत से बनने वाला यह कम्युनिटी सेंटर सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बनेगा. अधिकारियों के अनुसार यह परियोजना पहले ही मंत्रालय से स्वीकृत हो चुकी है और निर्माण कार्य अगले दो वर्षों में पूरा कर लिया जाएगा.