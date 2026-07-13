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बीजेपी के लोगों को जमीन देनी है इसलिए गरीबों को किया जा रहा बेघर: कांग्रेस विधायक

राम मंदिर चंदा चोरी से लेकर नकटी तक की कार्रवाई को लेकर संगीता सिन्हा ने सरकार पर सुलगते सवाल दागे.

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गरीबों को बेघर कर देगी सरकार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 13, 2026 at 7:40 PM IST

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रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन कांग्रेस ने सरकार को घेरते हुए कई बड़े मुद्दे उठाए. अयोध्या राम मंदिर में चंदा चोरी का मामला हो या फिर छत्तीसगढ़ में जमीन विवाद और बुलडोजर एक्शन का, विपक्ष ने आज सदन में सत्ता पक्ष के सामने तीखे तेवर दिखाए. कांग्रेस के तेवर को देखते हुए ये सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में सदन की कार्यवाही हंगामेदार रहेगी.

''नकटी और गरीबों की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे''

कांग्रेस महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष और बालोद की विधायक संगीता सिन्हा ने आरोप लगाया कि गरीब जनता के घर को तोड़ दिया जा रहा है. वहीं भाजपा के वैसे लोग जिन्होंने अवैध जमीन पर कब्जा कर रखा है, उसे हटाने के लिए सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है. विधान सभा सत्र के पहले दिन संगीता सिन्हा ने जमीन विवाद और गरीबों को घर को तोड़े जाने के लेकर अपना सवाल लगाया था लेकिन उनको समय नहीं मिला.

गरीबों को बेघर कर देगी सरकार (ETV Bharat)

छत्तीसगढ़ कांग्रेस महिला विंग की अध्यक्ष हैं संगीता सिन्हा

ईटीवी भारत से बात करते हुए छत्तीसगढ़ कांग्रेस महिला विंग की अध्यक्ष और बालोद विधायक संगीता सिन्हा ने कहा, ''सरकार गरीबों के साथ अन्याय कर रही है. आज मेरा प्रश्न लगा था लेकिन वह सवाल नहीं आ पाया. विधायक ने कहा कि पिछले सत्र में भी हमने अपने विधानसभा क्षेत्र में एक जमीन अतिक्रमण का मुद्दा उठाया था, जिसकी जानकारी को छुपाया गया. अतिक्रमण का आरोप नगर अध्यक्ष पर है. कलेक्टर, कमिश्नर, एसडीएम और तहसीलदार तक को अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए. लेकिन उसके बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाया जा रहा है. हमारे यहां के तहसीलदार लगातार विधानसभा को भी गुमराह करने का काम कर रही हैं. संगीता सिन्हा ने कहा कि पलारी में 2 दिन पहले अवैध अतिक्रमण तोड़ दिया गया, बोरा में तोड़ा गया और बालोद में भी कार्रवाई की गई है.

बीजेपी अपने लोगों को बचाने का काम कर रही है. भारतीय जनता पार्टी दोहरा चरित्र अपना रही है. यहां की सरकार दोहरा मापदंड रखकर काम करती है. जिसपर अतिक्रमण का आरोप है वो वहां नगर पंचायत अध्यक्ष है और भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा है. जो उपाध्यक्ष है वह भी भारतीय जनता पार्टी का है इसलिए उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है: संगीता सिन्हा, बालोद, विधायक

22 किमी दूर कमरा देना क्या न्याय है-कांग्रेस

विधायक संगीता सिन्हा ने कहा कि नकटी में 85 लोगों का घर तोड़ दिया गया, वह भी बारिश के समय में तोड़ा गया है. बच्चे बेघर हो गए हैं बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं. उनके रहने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है. अपने 22 किलोमीटर दूर एक छोटा सा कमरा दे दिया है. 25 लोगों के परिवार को तीन कमरा दिया गया है उसमें वो कैसे गुजर बसर करेंगे. जो पीड़ित लोग हैं वो बर्तन बनाने का काम करते हैं. हर दिन अपने काम के लिए कैसे रोज आना जाना करेंगे. उनके पास तो कई साधन भी नहीं है. बच्चे कैसे स्कूल जाएंगे, उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है. सरकार तो सिर्फ अपने लोगों को बचाने का काम कर रही है. गरीब जनता को ठगा और लूटा जा रहा है.

हमने अपनी सरकार में की गरीबों की फिक्र-संगीता सिन्हा

विधायक संगीता सिन्हा ने कहा, भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों को जमीन दिलाना चाहती है, इसलिए इस तरह की बात कर रही है. हमारी सरकार जब थी तब जैसे ही बघेल जी को ये बता चला कि वहां पर बसाहट है तो उन्होने लोगों को हटाने का काम रोक दिया था.

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