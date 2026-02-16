ETV Bharat / state

रायपुर में बीजेपी की बड़ी बैठक, 7 नव नियुक्त मोर्चा प्रकोष्ठों के पदाधिकारी हुए शामिल

प्रदेश अध्यक्ष, सांसद ने युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, एससी एसटी मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, किसान मोर्चा के पदाधिकारियों को सिखाई पार्टी की रीति नीति.

BJP meeting
मोर्चा प्रकोष्ठों के पदाधिकारी हुए शामिल (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 16, 2026 at 6:11 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: साल 2028 में विधानसभा चुनाव होने वाला है. ऐसे में भारतीय जनता पार्टी आगामी चुनाव को देखते हुए पार्टी को मजबूत बनाने के लिए बैठक आयोजित कर रही है. सोमवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में 7 नव नियुक्त मोर्चा प्रकोष्ठ की बैठक आयोजित की गई.

बैठक में प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भाजपा के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जमवाल सहित कई बड़े नेता मौजूद रहे. विरिष्ठ नेताओं ने 7 मोर्चा प्रकोष्ठ जिसमें युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, एससी मोर्चा, एसटी मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा और किसान मोर्चा के पदाधिकारी की बैठक आयोजित की. नव नियुक्त मोर्चा के पदाधिकारी को टिप्स देने के साथ ही मंत्र और सूत्र भी दिए गए. भारतीय जनता पार्टी या संगठन जो भी कार्यक्रम आयोजित होते हैं उसको बूथ और इकाई लेवल तक कैसे पहुंचा जाए. इसको विस्तार से इस बैठक में नवनियुक्त संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारी को बताया गया.

मोर्चा प्रकोष्ठों के पदाधिकारी हुए शामिल (ETV Bharat)


रायपुर में बीजेपी की बड़ी बैठक

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कहा, भारतीय जनता पार्टी सभी सातों मोर्चा के गठन के पश्चात सभी मोर्चों की संयुक्त बैठक हुई है. भारतीय जनता पार्टी राज्य और केंद्र के द्वारा जो भी कार्यक्रम तय होते उसको इकाई मोर्चे से लेकर जिले से लेकर उसमें मंडल तक की इकाई रहती है. इस तरह से अपने कार्यक्रमों को नीचे तक ले जाना है. इसके साथ ही कार्यक्रमों को बूथ की इकाई तक पहुंचाना, बूथ स्तर पर बैठक करके चौपाल लगाना, कार्यक्रम न सिर्फ कार्यकर्ताओं तक बल्कि जनता तक ले जाना होता है.

BJP meeting
मोर्चा प्रकोष्ठों के पदाधिकारी हुए शामिल (ETV Bharat)

पार्टी की रीति नीति पदाधिकारियों को सिखाई गई

पार्टी नेताओ ने कहा, भारतीय जनता पार्टी साल भर संगठन का कार्यक्रम आयोजित करती है. आयोजन के जरिए नीतियों को जमीन तक पहुंचाना होता है. अभी हमारे बजट में चौपाल की व्यवस्था है. वीजी जी राम जी का विषय है. इसको नीचे तक ले जाकर जनता के बीच तक पहुंचाना है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कल्याणकारी योजनाओ के साथ ही पार्टी के कार्यक्रमों को भी समाहित करना है. जनता तक सभी बातें पहुंचे इसदृष्टिकोण से मोर्चो के माध्यम से अलग-अलग कार्यक्रम होते हैं. उन्हें भी इसमें शामिल करना है.

आज की इस बैठक में प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय संगठन के क्षेत्रीय महामंत्री अजय जामवाल का मार्गदर्शन संयुक्त मोर्चा को मिला है. उस आधार पर आगे का कार्यक्रम तय किया जाएगा.

BJP meeting
मोर्चा प्रकोष्ठों के पदाधिकारी हुए शामिल (ETV Bharat)

शासन की योजनाओं की दी गई जानकारी

बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता और सांसद संतोष पांडे ने कहा, भारतीय जनता पार्टी में नए पदाधिकारियों के निर्वाचन और नियुक्ति के बाद भारतीय जनता पार्टी हर दृष्टि से उन्हें चुस्त दुरुस्त करने का काम करती है. पदाधिकारियों को प्रशिक्षित करने का काम भी पार्टी करती है. साथ ही अपने दायित्वों का निर्वहन हम कैसे करें, इसके लिए जरुरी बातें बताई जाती हैं.

पार्टी ने बताया कि यह प्रशिक्षण कभी 1 दिन का होता है कभी 2 दिन का होता है, या फिर तीन दिनों का भी हो सकता है. होता है. पार्टी पदाधिकारियों के माध्यम पार्टी के हित में पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचारों को नीचे तक कैसे ले जाना है ये बताया जाता है. सांसद संतोष पांडे ने कहा कि आज इसकी जानकारी नव नियुक्त पदाधिकारियों को दी गई.

BJP meeting
मोर्चा प्रकोष्ठों के पदाधिकारी हुए शामिल (ETV Bharat)

युद्धकाल और शांतिकाल में भी हमारी तैयारी जारी रहती है: सासंद

सांसद ने कहा, दीनदयाल अंत्योदय योजना सहित नरेंद्र मोदी की योजनाओं के साथ संगठन को मजबूत कैसे बनाया जाए, इसकी जानकारी विस्तार से दी गई. बैठक में ऐसे टिप्स, सूत्र और मंत्र दिए गए हैं, जिसको हम नीचे तक पहुंचाने का काम कर सकेंगे. साल 2028 के चुनाव की तैयारी को लेकर उन्होंने कहा कि 2028 नहीं भारतीय जनता पार्टी में जैसे ही एक चुनाव होता है, उसके दूसरे दिन से हम आने वाले दूसरे चुनाव की भी तैयारी करते हैं. हमारे यहां एक शब्द है कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में केवल युद्ध काल में नहीं, बल्कि हम शांति काल में भी युद्ध की तैयारी करते हैं.

फरवरी में सताने लगी गर्मी की चुभन, मार्च से पहले ही तपने लगा मौसम, क्लाइमेट चेंज का असर

सूरजपुर में मर्डर, पूर्व सरगुजा सांसद मुरारी लाल सिंह के यहां काम करता था मृतक

पेंट फैक्ट्री में लगी भीषण आग, बिलासपुर के तिफरा औद्योगिक इलाके में अफरा तफरी

TAGGED:

RAIPUR
BJP STATE PRESIDENT
KIRAN SINGH DEO
MP SANTOSH PANDEY
BJP MEETING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.