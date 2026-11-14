मथुरा में 16 और 17 को होगी बीजेपी की चिंतन बैठक, योगी-नितिन नबीन समेत जुटेंगे पार्टी के दिग्गज
भाजपा चुनाव में उतरने से पहले पार्टी संगठन की जमीनी स्थिति को मजबूत करने और आगे की रणनीति तैयार करने में जुट गई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 14, 2026 at 9:17 PM IST
लखनऊ : उत्तर प्रदेश में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. चुनाव में उतरने से पहले पार्टी संगठन की जमीनी स्थिति को मजबूत करने और पिछले चुनावों से मिले अनुभवों के आधार पर आगे की रणनीति तैयार करने में जुट गई है. इसी सिलसिले में भाजपा मथुरा में 16 और 17 नवंबर को दो दिवसीय संगठनात्मक और चिंतन बैठक आयोजित करने जा रही है.
बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े और प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे. भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन भी 17 नवंबर को बैठक में हिस्सा लेंगे. बैठक को भाजपा के मिशन 2027 की तैयारियों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
पार्टी नेतृत्व का जोर केवल चुनावी रणनीति बनाने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि संगठन की मौजूदा स्थिति, कार्यकर्ताओं की सक्रियता, जनप्रतिनिधियों के कामकाज और सरकार की योजनाओं के जमीनी असर की भी समीक्षा की जाएगी.
मथुरा में जुटेगा भाजपा का शीर्ष नेतृत्व : 16 और 17 नवंबर को होने वाली बैठक में राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के वरिष्ठ नेताओं के साथ संगठन से जुड़े पदाधिकारी भी शामिल होंगे. बैठक में सरकार और संगठन के बीच तालमेल को लेकर भी चर्चा होने की संभावना है. 17 नवंबर को राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन की मौजूदगी बैठक को और महत्वपूर्ण बनाएगी.
इसके अलावा दूसरे राज्यों से बुलाए गए संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों की भागीदारी भी प्रस्तावित है. पार्टी का प्रयास है कि विभिन्न राज्यों में संगठन संचालन के अनुभवों का लाभ उत्तर प्रदेश में चुनावी तैयारियों को मजबूत करने के लिए लिया जाए. बैठक में संघ की तरफ से भी प्रतिभाग किया जाएगा. बैठक के दौरान संघ और सरकार तथा संगठन के बीच चुनाव को लेकर तालमेल बिठाने के साथ ही नए समीकरणों पर चर्चा होगी.
2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों से निकलेगा आगे का रास्ता : मथुरा की बैठक में वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणामों की समीक्षा प्रमुख मुद्दों में शामिल रहेगी. उत्तर प्रदेश में भाजपा को पिछले लोकसभा चुनाव में अपेक्षित सफलता नहीं मिली थी. ऐसे में पार्टी यह समझने का प्रयास करेगी कि किन क्षेत्रों में संगठन कमजोर रहा, कहां कार्यकर्ताओं और मतदाताओं के बीच संपर्क प्रभावित हुआ और किन स्थानीय परिस्थितियों ने चुनाव परिणामों को प्रभावित किया.
इसके लिए सांसदों, विधायकों, पूर्व सांसदों, पूर्व विधायकों और संगठन के पदाधिकारियों से क्षेत्रवार फीडबैक लेने की तैयारी है. स्थानीय स्तर पर सामने आई शिकायतों और राजनीतिक परिस्थितियों को भी नेतृत्व के सामने रखा जाएगा. इस समीक्षा के आधार पर आगामी विधानसभा चुनाव के लिए संगठनात्मक प्राथमिकताएं तय की जा सकती हैं.
कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करना बड़ी चुनौती : चुनाव से पहले पार्टी नेतृत्व की एक बड़ी चिंता जमीनी कार्यकर्ताओं की सक्रियता और उनकी नाराजगी को लेकर है. संगठन और जनप्रतिनिधियों के बीच तालमेल की स्थिति का आकलन किया जाएगा. यह भी समझने की कोशिश होगी कि स्थानीय स्तर पर कार्यकर्ताओं को किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और उनकी शिकायतों का समाधान किस तरह किया जा सकता है.
बैठक में इस बात पर भी चर्चा होने की संभावना है कि सांसदों और विधायकों का अपने-अपने क्षेत्रों में जनता और कार्यकर्ताओं से कितना संपर्क है. पार्टी यह सुनिश्चित करना चाहती है कि चुनाव के समय संगठन की पूरी ताकत बूथ स्तर तक सक्रिय रहे और स्थानीय स्तर पर किसी तरह की नाराजगी चुनावी तैयारियों को प्रभावित न करे.
एसआईआर में छूटे मतदाताओं के नाम जुड़वाने पर भी नजर : मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर की प्रक्रिया भी भाजपा की चुनावी तैयारियों के लिहाज से महत्वपूर्ण विषय है. मथुरा की बैठक में मतदाता सूची से जुड़े मुद्दों पर चर्चा प्रस्तावित है. विशेष रूप से पुनरीक्षण के दौरान सूची से बाहर हुए पात्र मतदाताओं के नाम जुड़वाने और बूथ स्तर पर मतदाता सूची की स्थिति की निगरानी पर जोर दिया जा सकता है.
छह राज्यों के संगठन पदाधिकारियों को मिली यूपी के क्षेत्रों की जिम्मेदारी : उत्तर प्रदेश में संगठन को मजबूत करने के लिए भाजपा ने दूसरे राज्यों के अनुभवी संगठन पदाधिकारियों को भी जिम्मेदारी दी है. छत्तीसगढ़ के संगठन मंत्री करम वीर, मध्य प्रदेश के संगठन मंत्री चंद्रशेखर, राजस्थान के संगठन मंत्री अजय कुमार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के संगठन मंत्री एन. मधुकर, झारखंड के संगठन मंत्री पवन साईं और महाराष्ट्र के सह संगठन मंत्री सतीश धोंड को उत्तर प्रदेश के छह संगठनात्मक क्षेत्रों में काम करने की जिम्मेदारी दी गई है.
इन पदाधिकारियों का उद्देश्य संबंधित क्षेत्रों में संगठन की वास्तविक स्थिति का आकलन करना, कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित करना और चुनावी तैयारियों में सामने आने वाली कमियों की पहचान करना है. मथुरा की बैठक में इनसे मिले फीडबैक और क्षेत्रवार रिपोर्ट पर भी चर्चा होने की संभावना है.
कोर कमेटी के विस्तार के बाद नई टीम के साथ मंथन : उत्तर प्रदेश भाजपा की कोर कमेटी में भी हाल में विस्तार किया गया है. स्वतंत्र देव सिंह, महेंद्र सिंह और जेपीएस राठौर को इसमें शामिल किया गया है. कोर कमेटी के विस्तार को आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है. मथुरा में होने वाली बैठक में विस्तारित कोर कमेटी के साथ संगठनात्मक और राजनीतिक परिस्थितियों पर विचार-विमर्श किया जाएगा. पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के अनुभव और सुझावों के आधार पर चुनाव से पहले संगठन की जिम्मेदारियों और कार्ययोजना को लेकर दिशा तय की जा सकती है.
आरएलडी के साथ तालमेल और क्षेत्रीय समीकरणों पर भी नजर : पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में सहयोगी दलों की भूमिका को देखते हुए भाजपा की इस बैठक में राष्ट्रीय लोकदल (आरएलडी) के नेताओं से भी क्षेत्रीय परिस्थितियों पर फीडबैक लिए जाने की तैयारी है. ब्रज और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राजनीतिक समीकरण, स्थानीय मुद्दे और एनडीए के सहयोगी दलों के बीच बेहतर समन्वय भी चर्चा का हिस्सा हो सकते हैं.
गोरखपुर के बाद अब ब्रज क्षेत्र पर फोकस : भाजपा उत्तर प्रदेश में चुनावी तैयारियों को क्षेत्रवार आगे बढ़ा रही है. प्रदेश को पश्चिम, ब्रज, कानपुर, अवध, काशी और गोरखपुर सहित छह संगठनात्मक क्षेत्रों में बांटकर समीक्षा की जा रही है. गोरखपुर के बाद अब मथुरा में ब्रज क्षेत्र के नेताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की जा रही है. पार्टी के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता दिनेश प्रताप सिंह का कहना है कि दो दिवसीय चिंतन शिविर के दौरान सरकार और पार्टी के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने को लेकर चर्चा होगी.
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