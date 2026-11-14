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मथुरा में 16 और 17 को होगी बीजेपी की चिंतन बैठक, योगी-नितिन नबीन समेत जुटेंगे पार्टी के दिग्गज

चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : उत्तर प्रदेश में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. चुनाव में उतरने से पहले पार्टी संगठन की जमीनी स्थिति को मजबूत करने और पिछले चुनावों से मिले अनुभवों के आधार पर आगे की रणनीति तैयार करने में जुट गई है. इसी सिलसिले में भाजपा मथुरा में 16 और 17 नवंबर को दो दिवसीय संगठनात्मक और चिंतन बैठक आयोजित करने जा रही है.

बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े और प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे. भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन भी 17 नवंबर को बैठक में हिस्सा लेंगे. बैठक को भाजपा के मिशन 2027 की तैयारियों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

पार्टी नेतृत्व का जोर केवल चुनावी रणनीति बनाने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि संगठन की मौजूदा स्थिति, कार्यकर्ताओं की सक्रियता, जनप्रतिनिधियों के कामकाज और सरकार की योजनाओं के जमीनी असर की भी समीक्षा की जाएगी. मथुरा में जुटेगा भाजपा का शीर्ष नेतृत्व : 16 और 17 नवंबर को होने वाली बैठक में राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के वरिष्ठ नेताओं के साथ संगठन से जुड़े पदाधिकारी भी शामिल होंगे. बैठक में सरकार और संगठन के बीच तालमेल को लेकर भी चर्चा होने की संभावना है. 17 नवंबर को राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन की मौजूदगी बैठक को और महत्वपूर्ण बनाएगी. इसके अलावा दूसरे राज्यों से बुलाए गए संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों की भागीदारी भी प्रस्तावित है. पार्टी का प्रयास है कि विभिन्न राज्यों में संगठन संचालन के अनुभवों का लाभ उत्तर प्रदेश में चुनावी तैयारियों को मजबूत करने के लिए लिया जाए. बैठक में संघ की तरफ से भी प्रतिभाग किया जाएगा. बैठक के दौरान संघ और सरकार तथा संगठन के बीच चुनाव को लेकर तालमेल बिठाने के साथ ही नए समीकरणों पर चर्चा होगी. 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों से निकलेगा आगे का रास्ता : मथुरा की बैठक में वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणामों की समीक्षा प्रमुख मुद्दों में शामिल रहेगी. उत्तर प्रदेश में भाजपा को पिछले लोकसभा चुनाव में अपेक्षित सफलता नहीं मिली थी. ऐसे में पार्टी यह समझने का प्रयास करेगी कि किन क्षेत्रों में संगठन कमजोर रहा, कहां कार्यकर्ताओं और मतदाताओं के बीच संपर्क प्रभावित हुआ और किन स्थानीय परिस्थितियों ने चुनाव परिणामों को प्रभावित किया. इसके लिए सांसदों, विधायकों, पूर्व सांसदों, पूर्व विधायकों और संगठन के पदाधिकारियों से क्षेत्रवार फीडबैक लेने की तैयारी है. स्थानीय स्तर पर सामने आई शिकायतों और राजनीतिक परिस्थितियों को भी नेतृत्व के सामने रखा जाएगा. इस समीक्षा के आधार पर आगामी विधानसभा चुनाव के लिए संगठनात्मक प्राथमिकताएं तय की जा सकती हैं. कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करना बड़ी चुनौती : चुनाव से पहले पार्टी नेतृत्व की एक बड़ी चिंता जमीनी कार्यकर्ताओं की सक्रियता और उनकी नाराजगी को लेकर है. संगठन और जनप्रतिनिधियों के बीच तालमेल की स्थिति का आकलन किया जाएगा. यह भी समझने की कोशिश होगी कि स्थानीय स्तर पर कार्यकर्ताओं को किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और उनकी शिकायतों का समाधान किस तरह किया जा सकता है.