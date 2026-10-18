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छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर BJP की बैठक, प्रदेश संगठन महामंत्री बोले- प्रचंड जीत हमारा लक्ष्य

छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर BJP की बैठक ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

रायपुर: शनिवार को भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में आगामी नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बैठक आयोजित की गई. बैठक में चुनावी रणनीति, संगठनात्मक तैयारियों और बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं की सक्रियता को लेकर विस्तार से चर्चा हुई.

छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर BJP की बैठक (ETV BHARAT CHHATTISGARH) विधानसभा चुनाव की तैयारी भी भाजपा प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह ने कहा कि नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा का लक्ष्य सभी नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों में जीत हासिल करना है. केंद्र एवं राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को घर-घर तक पहुंचाना. प्रत्येक बूथ को मजबूत करना ही हमारी जीत का आधार होगा. हमारा लक्ष्य केवल नगरीय निकाय चुनाव ही नहीं, बल्कि यह चुनाव आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी भी है. नगरीय निकाय चुनाव के साथ हमें विधानसभा में भी प्रचंड जीत हासिल करनी है.