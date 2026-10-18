छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर BJP की बैठक, प्रदेश संगठन महामंत्री बोले- प्रचंड जीत हमारा लक्ष्य
नगरीय निकाय चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव की भी तैयारी में बीजेपी, कार्यालय में हुई अहम बैठक
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 18, 2026 at 2:55 PM IST
रायपुर: शनिवार को भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में आगामी नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बैठक आयोजित की गई. बैठक में चुनावी रणनीति, संगठनात्मक तैयारियों और बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं की सक्रियता को लेकर विस्तार से चर्चा हुई.
विधानसभा चुनाव की तैयारी भी
भाजपा प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह ने कहा कि नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा का लक्ष्य सभी नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों में जीत हासिल करना है. केंद्र एवं राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को घर-घर तक पहुंचाना. प्रत्येक बूथ को मजबूत करना ही हमारी जीत का आधार होगा. हमारा लक्ष्य केवल नगरीय निकाय चुनाव ही नहीं, बल्कि यह चुनाव आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी भी है. नगरीय निकाय चुनाव के साथ हमें विधानसभा में भी प्रचंड जीत हासिल करनी है.
पूरी तैयारी के साथ चुनाव मैदान में
भाजपा प्रदेश महामंत्री अखिलेश सोनी ने कहा कि भाजपा पूरी तैयारी के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी. प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी. उन्होंने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार ने पिछले एक वर्ष में नगरीय क्षेत्रों के विकास के लिए अभूतपूर्व कार्य किए हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के शहर स्वच्छ, सुंदर और विकसित हो रहे हैं. जनता का विश्वास भाजपा के साथ है.
वार्ड-वार्ड तक संपर्क
क्रेडा अध्यक्ष एवं वरिष्ठ भाजपा नेता भूपेन्द्र सवन्नी ने कहा कि भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता बूथ स्तर पर सक्रिय है. हम वार्ड-वार्ड तक संपर्क कर सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाएंगे. नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा की ऐतिहासिक जीत होगी. ट्रिपल इंजन की सरकार विकास को नई गति देगी.
बैठक का संचालन प्रदेश महामंत्री डॉ. नवीन मार्कण्डेय ने किया. इस अवसर पर प्रदेश महामंत्री यशवंत जैन, प्रदेश उपाध्यक्ष जगन्नाथ पाणिग्रही, संभाग प्रभारी, नगरीय निकाय चुनाव प्रभारी, सह प्रभारी सहित भाजपा पदाधिकारी, उपस्थित रहे.