ETV Bharat / state

जनजाति गौरव दिवस को भव्य बनाने में जुटी भाजपा, बैठक में बनाई गई कार्यक्रम की रूपरेखा

भाजपा की ओर से भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर कई कार्यक्रम आयोजित की जाएगी. इसे लेकर प्रदेश भाजपा कार्यालय में बैठक की गई.

BJP Meeting In Ranchi
बीजेपी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, शिवशंकर उरांव और सुदर्शन भगत. (फोटो-ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 1, 2025 at 5:18 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रांचीः भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती को भव्य बनाने में जुटी बीजेपी ने झारखंड सहित देशभर में भव्य कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया है. साल 2021 से 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मना रही भाजपा ने इस साल गांव से लेकर प्रदेश स्तर पर कई कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया है. प्रदेश भाजपा ने दुमका, रांची और खूंटी में वृहत कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया है. जिसमें कई केंद्रीय नेताओं के साथ प्रदेश स्तर के नेता और कार्यकर्ता शामिल होंगे.

शनिवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में जनजाति गौरव दिवस पर आयोजित होनेवाले कार्यक्रम को लेकर कार्यशाला सह बैठक आयोजित की गई. जिसमें बीजेपी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू सहित बड़ी संख्या में नेता-कार्यकर्ता शामिल हुए.

जानकारी देते भाजपा नेता आदित्य साहू, शिवशंकर उरांव और सुदर्शन भगत. (वीडियो-ईटीवी भारत)

शोभा यात्रा और सम्मेलन का होगा आयोजन

इस मौके पर आदित्य साहू ने कहा कि यह गर्व की बात है कि धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती इस वर्ष है. देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2021 में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस में मनाने की घोषणा की थी. इस अवसर पर संगठन की ओर से राजधानी रांची सहित जनजाति बहुल जिलों में शोभा यात्रा और भव्य सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा. जिसमें जनजातीय कला समूह, झांकी और प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी.

गांव-गांव में मनेगा जनजाति गौरव दिवस

भारतीय जनता पार्टी के जनजाति प्रकोष्ठ के द्वारा गांव-गांव में जनजाति गौरव दिवस मनाने का निर्णय लिया है. भाजपा जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शिवशंकर उरांव कहते हैं कि हमारे लिए यह सबसे महत्वपूर्ण दिन होगा जब हम भगवान बिरसा की 150वीं जयंती मनाएंगे. उनके गांव में कई खास कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. वहीं 06 नवंबर से 16 नवंबर तक राज्यभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. भगवान बिरसा के नाम से बना पार्क, चौराहा और सड़क और प्रतिमा की साफ-सफाई और वहां दीपोत्सव मनाया जाएगा.

संगठन स्तर पर होंगे भव्य कार्यक्रम

वहीं पूर्व सांसद सुदर्शन भगत ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा का 150वीं जयंती 15 नवंबर को है. इस दिन को हम राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाएंगे. इसके लिए देशभर में भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. सरकारी स्तर पर कार्यक्रम तो होगा ही, मगर संगठन स्तर पर भव्य और दिव्य कार्यक्रम हो इसके लिए तैयारी की जा रही है.

ये भी पढ़ें-

धरती आबा आदिवासी फिल्म फेस्टिवल का आगाज, आदिवासी अस्मिता और सिनेमा के संगम का महोत्सव

धरती आबा आदिवासी फिल्म महोत्सव का मंगलवार से आगाज, झारखंड में पहली बार हो रहा है आयोजन

भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती, क्यों होती है इनकी पूजा, यहां जानिए

TAGGED:

BJP MEETING IN RANCHI
JANJATIYA GAURAV DIVAS PREPARATION
BIRSA MUNDA BIRTH ANNIVERSARY
जनजाति गौरव दिवस पर भाजपा की बैठक
JANJATIYA GAURAV DIVAS 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.